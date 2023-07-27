Семак о Венделе: «Будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдет себе новый клуб»

Сергей Семак высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела.

25 июля Вендел прибыл в Санкт-Петербург. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

Сегодня он тренировался с командой, которая устроила ему приветственный коридор перед началом занятия.

– Команда поприветствовала Вендела после возвращения. Есть ли информация, в какой он сейчас форме и какое время может занять его подготовка к выходу на поле?

– Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб, – сказал главный тренер « ».

Сообщалось, что «Зенит» может договориться о трансфере Вендела во «Фламенго» за 15 миллионов евро и бонусы.

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?