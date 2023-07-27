Семак о Венделе: «Будет тренироваться с «Зенитом», пока не найдет себе новый клуб»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Сергей Семак высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Вендела.

25 июля Вендел прибыл в Санкт-Петербург. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

Сегодня он тренировался с командой, которая устроила ему приветственный коридор перед началом занятия.

– Команда поприветствовала Вендела после возвращения. Есть ли информация, в какой он сейчас форме и какое время может занять его подготовка к выходу на поле?

– Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб, – сказал главный тренер «Зенита».

Сообщалось, что «Зенит» может договориться о трансфере Вендела во «Фламенго» за 15 миллионов евро и бонусы.

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

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14 комментариев

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Маркус Краммер
Ответ Vatikan
Зашёл сюда, чтобы написать, что всем плевать)
Когда людям действительно всё равно, они не будут ни секунды тратить на то, чтобы об этом все узнали
+15
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Назар Игорь
Это пример отношения порядочности клуба к игроку который заявил о нежелании играть за этот клуб. Никакой неприязни.
+19
-6
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Сергей48
Ответ Назар Игорь
Это пример отношения порядочности клуба к игроку который заявил о нежелании играть за этот клуб. Никакой неприязни.
Соглашусь. Это говорит о солидности клуба.
+11
-3
+8
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Матвей Суицидин
Ответ Злодей Спб
Думаю, надо следить за заявкой на сезон. Дозаявят, значит остаётся.
гений
+7
-2
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Доктор Верховцев
Ответ Назар Игорь
Это пример отношения порядочности клуба к игроку который заявил о нежелании играть за этот клуб. Никакой неприязни.
Отсутствие тренировок ведёт к потере формы и, соответственно, стоимости игрока.
+8
-5
+3
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Роман Олегов
Ответ Злодей Спб
Думаю, надо следить за заявкой на сезон. Дозаявят, значит остаётся.
А если выйдет на поле в старте, то будет играть.
+3
0
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Злодей Спб
Думаю, надо следить за заявкой на сезон.
Дозаявят, значит остаётся.
+6
-5
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Владислав88
Комментарий удален пользователем
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Fidelitas et virtus
Ответ Назар Игорь
Это пример отношения порядочности клуба к игроку который заявил о нежелании играть за этот клуб. Никакой неприязни.
Ну как сказать
Вы видели эти коридоры?))

Да и в составе можно его больше не ждать.
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shapor
Ответ Vatikan
Зашёл сюда, чтобы написать, что всем плевать)
не плевать, раз пишешь
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Валерий Охотин
Ответ Луизао фром мексика
Пока у зенита будут мешки в виде вендела, спартак покупает санчеса,горецку,берет в аренду фримпонга, сейчас все сыграются и будем брать чемпионаты по 80+ очков за сезон, кубки России и выходить в четвертьфиналы лч, пока зенит будет пытаться бороться за топ 8😂😂😂
Счастливого пути в Лиге Чемпионов !
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