Галактионов о голевой серии Тикнизяна: «Кормим его арбузами. А если убрать шутки, Наир в хорошей форме»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Матч ТВ Наир Тикнизян Вильзон Изидор Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Уралом».

Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1 в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В составе «Локо» голами отличились Вильзон Изидор и Наир Тикнизян. Последний забил в четвертом подряд официальном матче за клуб. 

– Второй матч команда пропускает в начале игры. Почему?

– Разные факторы. Если берем первый матч РПЛ с «Рубином», у нас была новая пара центральных защитников. Ту игру мы уже проанализировали.

А сегодня много изменений в составе. Первые минуты ребята искали игровые связи. Потом мы перехватили инициативу – и до середины второго тайма выглядели неплохо. К сожалению, потом у нас перестал держаться мяч. У «Урала» был момент.

– Изидор вышел в старте сегодня – и опять забил. Заслужил выйти с первых минут в РПЛ?

– Все зависит от нескольких факторов. Это качество игры, работа на тренировках и, самое главное, стратегия на следующий матч. У нас соперник «Факел». Изучим сильные и слабые стороны – и поймем, как усиливать игру команды.

– Чем кормите Наира Тикнизяна? Он снова забил.

– Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме.

Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком. У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция, – сказал Галактионов.

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7 комментариев

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Алекс 777
Ответ 6tspey7tb5
Наир молодец. Не сломался под критикой. Помню как его тут болелы паровоза полоскали.
полоскали за дело, он регулярно получал кк на ровном месте, плохо оборонялся. сейчас команда в целом хорошо играет и это дает шанс наиру раскрываться
+10
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Григорий Лоншаков
помню лично его парафином, но это было за дело. красные получал просто глупо от злости. но очень рад что заиграл перестал бычиться. Тут тренирусклму штабу спасибо
+8
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6tspey7tb5
Наир молодец. Не сломался под критикой. Помню как его тут болелы паровоза полоскали.
+3
-2
+1
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nikitosdaipoltos
Ответ Алекс 777
полоскали за дело, он регулярно получал кк на ровном месте, плохо оборонялся. сейчас команда в целом хорошо играет и это дает шанс наиру раскрываться
команда хорошо играет в атаке, но не в обороне. Ужаснейшие провалы между полузащитой и защитой.
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Роберт Абрамян
Ахперик хорош ,очень рад за него
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TheSportNik
Самое забавное, что Тикнизяна сделал Ганчаренко в ЦСКА, а он гол забил теперь любимому тренеру победный.
Но самое удивительное- это игра Ишкова, который выглядел гораздо лучше Пиняева, угловые подает, в обводку идет, пасы раздает. Похоже новый Шатов растет в Урале.
Егорычев почти, как Месси играет, осталось научиться голы забивать.
Матч был интересный, но Уралу явно не повезло, столько моментов не использовали, а две ошибки в обороне и поражение в почти выигранном матче.
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GiovanniX
Журналист: Почему не забивает Дзюба?
Галактионов: Кормим его селёдкой с молоком. Но думаем пересмотреть рацион.
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