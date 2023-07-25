Галактионов о голевой серии Тикнизяна: «Кормим его арбузами. А если убрать шутки, Наир в хорошей форме»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Уралом».
Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1 в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В составе «Локо» голами отличились Вильзон Изидор и Наир Тикнизян. Последний забил в четвертом подряд официальном матче за клуб.
– Второй матч команда пропускает в начале игры. Почему?
– Разные факторы. Если берем первый матч РПЛ с «Рубином», у нас была новая пара центральных защитников. Ту игру мы уже проанализировали.
А сегодня много изменений в составе. Первые минуты ребята искали игровые связи. Потом мы перехватили инициативу – и до середины второго тайма выглядели неплохо. К сожалению, потом у нас перестал держаться мяч. У «Урала» был момент.
– Изидор вышел в старте сегодня – и опять забил. Заслужил выйти с первых минут в РПЛ?
– Все зависит от нескольких факторов. Это качество игры, работа на тренировках и, самое главное, стратегия на следующий матч. У нас соперник «Факел». Изучим сильные и слабые стороны – и поймем, как усиливать игру команды.
– Чем кормите Наира Тикнизяна? Он снова забил.
– Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме.
Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком. У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция, – сказал Галактионов.
Но самое удивительное- это игра Ишкова, который выглядел гораздо лучше Пиняева, угловые подает, в обводку идет, пасы раздает. Похоже новый Шатов растет в Урале.
Егорычев почти, как Месси играет, осталось научиться голы забивать.
Матч был интересный, но Уралу явно не повезло, столько моментов не использовали, а две ошибки в обороне и поражение в почти выигранном матче.
Галактионов: Кормим его селёдкой с молоком. Но думаем пересмотреть рацион.