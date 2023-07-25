Галактионов о голевой серии Тикнизяна: «Кормим его арбузами. А если убрать шутки, Наир в хорошей форме»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Уралом».

Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1 в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В составе « » голами отличились и . Последний забил в четвертом подряд официальном матче за клуб.

– Второй матч команда пропускает в начале игры. Почему?

– Разные факторы. Если берем первый матч РПЛ с «Рубином», у нас была новая пара центральных защитников. Ту игру мы уже проанализировали.

А сегодня много изменений в составе. Первые минуты ребята искали игровые связи. Потом мы перехватили инициативу – и до середины второго тайма выглядели неплохо. К сожалению, потом у нас перестал держаться мяч. У « » был момент.

– Изидор вышел в старте сегодня – и опять забил. Заслужил выйти с первых минут в РПЛ?

– Все зависит от нескольких факторов. Это качество игры, работа на тренировках и, самое главное, стратегия на следующий матч. У нас соперник «Факел». Изучим сильные и слабые стороны – и поймем, как усиливать игру команды.

– Чем кормите Наира Тикнизяна? Он снова забил.

– Арбузами. А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме.

Он беспроблемно играет и в глубине – с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком. У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция, – сказал .