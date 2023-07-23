«МЮ» сделает официальное предложение по Хейлунду на следующей неделе. «ПСЖ» контактирует с форвардом «Аталанты», но «Юнайтед» у того в приоритете

«Манчестер Юнайтед» на следующей неделе официально попытается купить Расмуса Хейлунда.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы собираются сделать первое предложение о трансфере нападающего «Аталанты». Они стремятся опередить « », который общается с представителями игрока.

Клуб АПЛ уже согласовал условия контракта с датчанином. Сам футболист отдает приоритет именно « ».

Сообщалось, что бергамаски рассчитывают выручить за форварда 70 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов.