«МЮ» сделает официальное предложение по Хейлунду на следующей неделе. «ПСЖ» контактирует с форвардом «Аталанты», но «Юнайтед» у того в приоритете

Теги ПСЖ Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» на следующей неделе официально попытается купить Расмуса Хейлунда.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы собираются сделать первое предложение о трансфере нападающего «Аталанты». Они стремятся опередить «ПСЖ», который общается с представителями игрока.

Клуб АПЛ уже согласовал условия контракта с датчанином. Сам футболист отдает приоритет именно «МЮ».

Сообщалось, что бергамаски рассчитывают выручить за форварда 70 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов.

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14 комментариев

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Alexander Yavriantz
Если по Онана было про Here we go, в ближайшие дни, в течение 48 часов и так далее, то тут анонсы аж первого предложения сделали несколько раз уже))
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Bego Yusupov
Ответ slipar
МС Холланда за 51,5 купили. Но он звезда давно, а тут 80 за 9 голов в сезоне. Ну такое
9 голов он забил во второй половине сезона потомучто он играл на позиции 9-тки а в 1-ой половине сезона он играл 10-ткой
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Kiril1994
А че не через месяц? Возьмите уже нормального форварда!
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<~Inter~>
Будут тянуть и действительно придёт ПСЖ который положит на стол Аталанте 80 млн
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Чёрный тюльпан
Ответ Today I feel Qatari
Агенту Тен Хага и Хейлунда (да это один человек) уже не терпится положить в карман очередной теплый откат. Особняк, купленный за откат полученный за трансфер Антони, сам себя не обставит
Самый прикол, что за сумму Антони по сути МЮ мог целый фланг обновить, купив Диаби (вон Астон Вилла дала 50+10) и Фримпонга (клуб готов был продать его за 40 млн. в евро, ещё по весне об этом писали, когда вроде как МЮ договорился с игроком о личных условиях) из Байера, но взяли этого бракованного бразильца. Мусса тоже инвертированный правый вингер/нападающий.
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Bego Yusupov
Ответ Луизао фром мексика
Кому нужен этот школьник с 9 голами в чемпионате инвалидов?
этот школьник забид 9 голов потомучто в 1 половине сезона играл на позиции 10-тки а после того как его начали использовать нападающим во 2-ой половине сезона он начал забивать
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Чёрный тюльпан
Ответ <~Inter~>
Будут тянуть и действительно придёт ПСЖ который положит на стол Аталанте 80 млн
Хойлун хочет в МЮ, а не в ПСЖ. Тут не только клуб решает, куда ехать игроку.
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laudrup
Ответ Bego Yusupov
9 голов он забил во второй половине сезона потомучто он играл на позиции 9-тки а в 1-ой половине сезона он играл 10-ткой
Какой ещё десяткой? Дружище, ты игры Аталанты вообще смотрел?
В первой половине сезона он больше выходил на замену, но всегда на остриё. В системе Гасперини, в принципе нет десяток. Есть инсайды.
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Bego Yusupov
Ответ laudrup
Какой ещё десяткой? Дружище, ты игры Аталанты вообще смотрел? В первой половине сезона он больше выходил на замену, но всегда на остриё. В системе Гасперини, в принципе нет десяток. Есть инсайды.
значит ты не все игры Аталанты смотрел
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Любезный Коссутий
Ответ slipar
МС Холланда за 51,5 купили. Но он звезда давно, а тут 80 за 9 голов в сезоне. Ну такое
там папе/маме не меньше отсыпали - не сомневайся
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laudrup
Ответ Bego Yusupov
значит ты не все игры Аталанты смотрел
Да, не все. 29 из 38.
У Хейлунда, в принципе нет навыков для игры десяткой.
Он чистый форвард.
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