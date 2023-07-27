У Лайнера из «Гладбаха» выявили лимфому в ходе медосмотра. На лечение уйдет несколько месяцев

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия происшествия Штефан Лайнер Здоровье Футбол

У защитника гладбахской «Боруссии» Штефана Лайнера обнаружили лимфому.

Немецкий клуб сообщил, что теперь футболисту предстоит несколько месяцев лечения.

Лимфому у Лайнера обнаружили в ходе медосмотра. Отмечается, что болезнь заметили на ранней стадии, она поддается лечению. Шансы на то, что австриец полностью восстановится, очень высоки. Возможно, он сможет вернуться в профессиональный спорт.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить ему наилучшее лечение. Желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью», – сказал член совета директоров «Гладбаха» Роланд Виркус.

В минувшем сезоне правый защитник сыграл 830 минут в 18 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaslover
Дай Бог парню здоровья.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
удачи парню
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
здоровья парню, и возвращения на поле!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий