У Лайнера из «Гладбаха» выявили лимфому в ходе медосмотра. На лечение уйдет несколько месяцев

У защитника гладбахской «Боруссии» Штефана Лайнера обнаружили лимфому.

Немецкий клуб сообщил, что теперь футболисту предстоит несколько месяцев лечения.

Лимфому у обнаружили в ходе медосмотра. Отмечается, что болезнь заметили на ранней стадии, она поддается лечению. Шансы на то, что австриец полностью восстановится, очень высоки. Возможно, он сможет вернуться в профессиональный спорт.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить ему наилучшее лечение. Желаем ему и его семье сил и оптимизма в борьбе с этой болезнью», – сказал член совета директоров « » Роланд Виркус.

В минувшем сезоне правый защитник сыграл 830 минут в 18 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.