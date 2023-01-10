Аллер о борьбе с раком: «Не поможешь себе, если дойдешь до депрессии. Подумал: «Сохраняй позитив»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия происшествия Себастьян Аллер Здоровье Футбол

Нападающий «Боруссии» Себастьян Аллер рассказал о борьбе с раком.

В июле у Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка. Нападающий прошел курс химиотерапии и перенес две операции. 3 января стало известно, что Себастьян вернулся к тренировкам с «Боруссией».

– Какой была ваша первая реакция, когда вам диагностировали рак? Вы плакали?

– Нет. Я сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» У меня не было другого варианта.

– Как вы сохраняли позитив в этой ситуации?

– Я сразу знал, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты не поможешь себе, если дойдешь до депрессии. Так что я сказал себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними».

– Вы думали о смерти?

– Никогда! – сказал Аллер.

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4 комментария

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Liquidozz
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Странные вопросы, на грани идиотизма. "думали ли Вы о смерти?"
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Бускетс это позиция
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Удачи и сил в этой борьбе!
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Boni Jek
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Респект. 👏
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Плеймейкер87
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Браво, Себа! Врежь этому раку!!
+11
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+11
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