Аллер о борьбе с раком: «Не поможешь себе, если дойдешь до депрессии. Подумал: «Сохраняй позитив»

Нападающий « » рассказал о борьбе с раком.

В июле у Аллера диагностировали злокачественную опухоль яичка. Нападающий прошел курс химиотерапии и перенес две операции. 3 января стало известно, что Себастьян вернулся к тренировкам с «Боруссией».

– Какой была ваша первая реакция, когда вам диагностировали рак? Вы плакали?

– Нет. Я сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» У меня не было другого варианта.

– Как вы сохраняли позитив в этой ситуации?

– Я сразу знал, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты не поможешь себе, если дойдешь до депрессии. Так что я сказал себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними».

– Вы думали о смерти?

– Никогда! – сказал Аллер.