Мама Малкома на русском поблагодарила «Зенит»: «Это были 4 года большого счастья и достижений. До скорой встречи»
Мама Малкома на русском языке поблагодарила «Зенит» после перехода сына в «Аль-Хилаль».
«Благодарность «Зениту» за все, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына.
Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», – написала Флавиа де Оливейра в сторис инстаграма.
Малком опубликовал это обращение в своем аккаунте и написал: «Мама, я очень тебя люблю».
Скриншот: instagram.com/malcomoliveira_97/
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Такие расставания вспоминаются с теплотой. Хорошо когда без скандалов, особенно когда Малком уходит за такую сумму.
что ни говори, а хочется чтобы наши клубы с игроками расставались вот так на высокой ноте. все в выигрыше, все довольны, всё честно - так тоже можно
P.S. Все эти дни мучает вопрос. Хорошо, как игрок Малком ушел. А что насчет Малкома нашего спортдира на бразильском рынке? Он будет привозить нам новых бразильцев, как было с Клаудом?)
А вообще спасибо ей за теплые слова, а Малки удачи в новом клубе!
Теперь пусть бабок поднимет !
Жалко что потеряли такого лега, но удачи ему.