Мама Малкома на русском поблагодарила «Зенит»: «Это были 4 года большого счастья и достижений. До скорой встречи»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Малком Футбол

Мама Малкома на русском языке поблагодарила «Зенит» после перехода сына в «Аль-Хилаль».

«Благодарность «Зениту» за все, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына.

Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», – написала Флавиа де Оливейра в сторис инстаграма.

Малком опубликовал это обращение в своем аккаунте и написал: «Мама, я очень тебя люблю».

Скриншот: instagram.com/malcomoliveira_97/

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53 комментария

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bellyashe
Мама Малкома уже сказала больше слов на русском, чем Фернандес🙃
+153
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+147
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ЛексЛютый
Респект.
Такие расставания вспоминаются с теплотой. Хорошо когда без скандалов, особенно когда Малком уходит за такую сумму.
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youngbearz
Удачи, Малком! 💙
+54
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+51
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Eric_Cartman
Неплохо, на самом деле
+31
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+31
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bellyashe
Ответ ЛексЛютый
Респект. Такие расставания вспоминаются с теплотой. Хорошо когда без скандалов, особенно когда Малком уходит за такую сумму.
Зенит умеет красиво расставаться, некоторым бы поучиться))
+36
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zer
неожиданно и приятно)

что ни говори, а хочется чтобы наши клубы с игроками расставались вот так на высокой ноте. все в выигрыше, все довольны, всё честно - так тоже можно
+16
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Осатаневший Марадона
Если бы на sports была «Лента добра», как на Ленте.ру, то этот пост должен был её возглавить!
+12
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Mark Safa
Ответ bellyashe
Мама Малкома уже сказала больше слов на русском, чем Фернандес🙃
Он же стесняется, понимать надо 🤣
+13
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fil_spb
Очень мило. Спасибо и удачи.

P.S. Все эти дни мучает вопрос. Хорошо, как игрок Малком ушел. А что насчет Малкома нашего спортдира на бразильском рынке? Он будет привозить нам новых бразильцев, как было с Клаудом?)
+10
0
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Александр Игнатов
По итогу он очень хорошие кондиции у нас набрал и окреп, человек прогрессирует, а уровень виден невооруженным глазом. В любой лиге хорош будет.
+6
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Вертуальный Человек
Ахах, все мамы одинаковые, выбирают какую-то не самую удачную фотку у сына и пишут текст, моя также)))
А вообще спасибо ей за теплые слова, а Малки удачи в новом клубе!
+5
0
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Tseren031293
Уважение Маме и спасибо Малкому за невероятный уровень показанный в нашем чемпионате, хоть и не болею за Зенит!
Теперь пусть бабок поднимет !
+4
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ygcn5c2ty9
Вау, 4 года… Как же время-то летит
+4
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SMART789
Ответ Eric_Cartman
Неплохо, на самом деле
«Я не плачу, это просто дождь» 🌧️
+5
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инок
Малкому удачи в дальнейшей карьере! А маме успехов в личной жизни..)
+3
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Тимур Жуков
Малком- хорошая реклама РПЛ. Зенита. Теперь сюда будут хотеть перейти многие. Пример Малколма - воодушевляет латинскую Америку и не только
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Мария Струкова
удачи Тебемалком
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Мадина Уйгурова
знает больше слов на русском чем Фернандес
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Владимир Клюихин
Ответ bellyashe
Мама Малкома уже сказала больше слов на русском, чем Фернандес🙃
В самое приятное - запятые даже расставлены верно) как болельщик Спартака скажу, уход Малколма - потеря для нашего чемпионата.
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Илья Сутурин
До скорой встречи? ЦСКА копите денежки, через три года за 15 забирайте Малкома, отомстите нам)))
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Alexander Tryapyshko
Мама выучила русский лучше сына)
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kokakoka
Как приятно
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Игорь Ерофеенков
Не то что некоторые на букву В....

Жалко что потеряли такого лега, но удачи ему.
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Камбоджа Иванов
Ответ bellyashe
Мама Малкома уже сказала больше слов на русском, чем Фернандес🙃
Блин, а я думал нам перешла эстафета от болельщиков ЦСКА, что нужно везде писать про его стеснение, а не незнание. Получается и решающий пенальти он не забил, а не Смолов?
+6
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Камбоджа Иванов
Ответ Mark Safa
Он же стесняется, понимать надо 🤣
Но если бы не он, то и серии пенальти бы не было, или уже нет? Армейцы любят сменку?
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