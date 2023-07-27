Мама Малкома на русском языке поблагодарила «Зенит» после перехода сына в «Аль-Хилаль».

«Благодарность « » за все, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына.

Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», – написала Флавиа де Оливейра в сторис инстаграма.

Малком опубликовал это обращение в своем аккаунте и написал: «Мама, я очень тебя люблю».

Скриншот: instagram.com/malcomoliveira_97/

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