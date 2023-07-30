30 июля ЦСКА отправится на выезд в Грозный. В 20:00 по московскому времени на поле стадиона «Ахмат Арена» начнется игра «Ахмат» — ЦСКА. Команды сыграют в рамках второго тура чемпионата России по футболу.

Для большинства команд выезд в Грозный — серьезная проверка на характер. ЦСКА в последние годы без особых проблем побеждает «Ахмат». Фаворитом «армейцы» считаются и в этой встрече. Пока у грозненского клуба поражения в первом туре и Кубке России.

На официальном уровне команды сыграли 33 матча. 32 игры пришлись на чемпионат России по футболу. Баланс побед 24:5 в пользу столичной команды при 3 ничьих. Вничью команды не играют с 2015 года. Последняя ничья зафиксирована 10 октября 2015 года в Грозном. 4 из 5 побед грозненский клуб одержал на домашней арене. Всего в 16 играх дома у Ахмата» 4 победы, 2 ничьи и 10 поражений. ЦСКА победил в 7 из 10 последних встречах в Грозном. В 5 из 6 матчах «армейцы» побеждали с разницей как минимум в два мяча.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Победа ЦСКА, победа ЦСКА с форой 0, ИТБ1,5 ЦСКА

Ахмат

«Ахмат» проиграл оба матча на старте сезона. В первой игре чемпионата грозненцы оказались слабее самарских «Крыльев Советов». Домашнее поражение 1:2. Единственный мяч «Ахмата» забил Гамид Агаларов, реализовавший пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

В Кубке России «Ахмат» проиграл «Зениту» в гостях. Поражение 0:2. Грозненцы пропустили по голу в каждом из таймов. На 39 минуте отличился Густаво Мантуан, на 80 забил Клаудиньо.

Результаты «Ахмата» в пяти играх:

Кубок России, «Зенит» — «Ахмат» 2:0;

РПЛ, «Ахмат» — «Крылья Советов» 1:2;

Товарищеский, «Ахмат» — «Зенит-2» 4:2;

Товарищеский, «Динамо» Махачкала — «Ахмат» 1:1;

РПЛ, «Ахмат» — «Краснодар» 2:2.

На официальном уровне у грозненского клуба 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. Команда без побед в четырех играх. На домашней арене «Ахмат» победил в 5 встречах, раз сыграл вничью и проиграл 4 игры.

Интересные статистические факты по игре «Ахмата»:

Последние 4 домашние встречи прошли на ТБ2,5;

«Ахмат» забивает в 6 домашних матчах кряду;

«Ахмат» пропускает как минимум два мяча в 4 встречах;

7 из 8 матчей прошли на ТБ2,5;

«Ахмат» проиграл ЦСКА в 24 из 32 матчах в РПЛ;

«Ахмат» проиграл ЦСКА в 6 из 7 домашних матчах в чемпионате;

«Ахмат» забивает во втором тайме в 6 домашних играх;

«Ахмат» забивает ЦСКА во втором тайме в 4 последних играх, включая товарищеский матч;

Как минимум три гола забиваются в 67 из 8 матчах «Ахмата»;

«Ахмат» забивает в 9 из 10 играх.

Прогноз на матч Ростов – Зенит

ЦСКА

ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России. Команда неудачно съездила в Екатеринбург к бывшему главному тренеру. «Урал» возглавляемый Виктором Ганчаренко был сильнее 2:1. Первый мяч был забил после розыгрыша углового. Отличился Тимур Аюпов на 21 минуте. На 54 минуте Даниэль Мишкич упрочил лидерство хозяев, реализовав пенальти. Отставание в счете сократил Антон Заболотный на 62 минуте, но сравнять его армейцы не сумели.

В Кубке России ЦСКА разгромил «Оренбург» 6:0. «Горожан» тренирует экс-игрок армейского клуба Иржи Ярошик. Четыре гола ЦСКА забил уже в первом тайме. Победный мяч на счету молодого Ярослава Арбузова на 12 минуте. На 14 минуте Арбузов заработал штрафной и удаление для голкипера хозяев. Прямым ударом со стандарта забил Бахтиёр Зайнутдинов. До перерыва отличились Милан Гайич и Федор Чалов. Во втором тайме удаление заработал еще один игрок «Оренбурга» Михаил Сиваков. Имея на двух игроков больше ЦСКА в концовке встречи отличился еще два раза. По голу на счету Матвея Кисляка и Никиты Ермакова.

Результаты ЦСКА в пяти последних встречах:

Кубок России, «Оренбург» — ЦСКА 0:6;

РПЛ, «Урал» — ЦСКА 2:1;

Суперкубок России, «Зенит» — ЦСКА 0:0, СП 5:4;

Товарищеский, «Динамо» — ЦСКА 6:3;

Товарищеский, ЦСКА — «Динамо» 0:5.

На официальном уровне у подопечных Владимира Федотова три поражения, ничья и шесть побед в 10 играх. Одно поражение в серии пенальти. Два остальных на чужом поле. В гостях у команды 6 побед, ничья и 3 поражения.

Интересные статические факты по игре ЦСКА:

ЦСКА забивает в 8 из 10 гостевых матчах;

В основное ЦСКА победил всего один раз в шести гостевых встречах;

ЦСКА победил в 9 из 13 играх РПЛ;

ЦСКА обыграл «Ахмат» в 6 из 7 гостевых матчах;

ЦСКА победил в Грозном с форой -1,5 в 5 из 6 играх;

ЦСКА обыграл Ахмат в 9 из 10 играх в РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Ахмат — ЦСКА

Армейцы удачно играют в Грозном в последние годы. Команда вышла победителем в 6 из 7 матчах в рамках чемпионата России. В 4 из 6 встречах ЦСКА забивает более двух мячей. В предстоящей игре ЦСКА получил статус фаворита.

Коэффициенты на матч «Ахмат» — ЦСКА от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Ахмата» — 3,45;

Ничья — 3,55;

Победа ЦСКА — 2,12;

ТБ2,5 — 1,81;

ТМ2,5 — 2,04;

«Обе забьют — да» — 1,71;

«Обе забьют — нет» — 2,15.

Команды не могут занести в актив игры первого тура РПЛ. «Ахмат» неудачно сыграл и в Кубке страны. У ЦСКА подавляющее преимущество по статистике личный встреч. Армейцы победили в 9 из 10 играх чемпионата. В 8 играх ЦСКА забивает больше гола. «Ахмату» пока дается трудно вход в сезон. ЦСКА после уверенной победы в Оренбурге полон сил для первой победы в чемпионате. Как основную ставку можно выбрать победу ЦСКА с коэффициентом 2,12 по линии букмекерской конторы BetBoom. Для подстраховки можно взять победу ЦСКА с форой 0 за 1,54.

Где смотреть матч Ахмат – ЦСКА

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥