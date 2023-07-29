29 июля в Ростове состоится матч второго тура Чемпионата России по футболу. «Ростов» в родных стенах будет принимать гостей из северной столицы — питерский «Зенит». Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

Обе команды стартовали удачно в РПЛ, выиграв свои матчи в упорнейших поединках. Чтобы остаться в лидерах для каждой из них важно набрать в этой встрече очки, поэтому думаю, что игра должна быть боевой и стать украшением тура. Тем более что играют первая и четвертая команды прошлого сезона РПЛ. Сможет ли команда Карпина прервать свою неудачную серию без побед в матчах с подопечными Семака, которая длится уже 4 года, мы узнаем в ближайшие выходные.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (1,5), ИТБ1 (0,5), ОЗ (да).

ФК «Ростов»

В прошлом сезоне ростовчане выглядели в целом довольно неплохо, но немного не хватило им усилий, чтобы оказаться в медалях. А смазала близкий успех концовка чемпионата, где в 4 из 5 последних встречах случилось поражение, отбросившее их на место «деревянных» медалей. Был шанс и в последнем 30 туре в случае победы забрать серебро, но в ключевом матче не удалось справиться с натиском ЦСКА и случился проигрыш (1:4), а москвичи за счет этой виктории заняли 2 место.

Ростовский клуб перед стартом сезона провел неплохую трансферную политику. Ряды команды пополнили: вингер «Санта-Клары» Мохеби, Ионов и Чернов из «Краснодара», Акбашев из «Факела» и еще несколько игроков вернулись из аренды. А ушли из стана ростовчан: Бабурин в «Торпедо», Селява в «Динамо» Минск, Фолмер в «Волгарь», Полоз, который пока без клуба. И также ряд игроков были отданы в аренду другим клубам: Хаджикадунич, Алмквист, Кнудсен и другие.

В новом сезоне РПЛ ростовчане стартовали удачно и обыграли крепкого бойца в лице «Факела» (2:1). Проигрывая в счете уже к 17 минуте, они не опустили руки и смогли совершить камбэк забив 2 безответных мяча, 1 из которых в конце первого тайма, а 2 в начале второго. В целом же игра получилась равной по голевым моментам, где самую малость все же ростовчане имели преимущество по количеству совершенных ударов в створ ворот оппонента (7 против 5) и немного больше владели мячом (59% на 41%).

Результаты «Ростова» в 5 последних сыгранных матчах:

23.07.23 «Ростов» — «Факел» 2 :1;

— «Факел» :1; 15.07.23 «Факел» — «Ростов» 1 :0;

— «Ростов» :0; 09.07.23 «Ростов» — «Факел» 3 :0;

— «Факел» :0; 06.07.23 «Ростов» — «Динамо» Махачкала 2 :1;

— «Динамо» Махачкала :1; 01.07.23 «Черноморец» — «Ростов» 1:4.

Интересные статические факты «Ростова»:

В активе команды 5 викторий из последних 6 сыгранных встреч;

В 5 сыгранных последних матчах в качестве хозяев ростовчане победили и соответственно забивали в каждой игре;

В 6 из 8 последних играх ростовской команды забивают оба оппонента;

В 8 из 9 последних матчах было забито 3 и более мячей за игру;

Ростовский клуб забивает в 7 из 8 матчах кряду.

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ФК «Зенит»

Команда Сергея Семака прошлый сезон РПЛ уверенно закончила на первой строчке. Их колоссальный отрыв в 12 очков не дает усомниться в том, что они были сильнее в прошлом сезоне чем другие команды. Они выиграли больше всех свои матчи, больше всех забивали и меньше всех пропускали и проиграли всего 2 матча. А ее игрок Малком стал лучшим бомбардиром турнира, забив 23 мяча, в его копилке еще и 7 голевых передач.

В составе питерской команды до старта нового сезона РПЛ произошло несколько кадровых изменений. Клубу удалось подписать несколько игроков хорошего качества, среди них: Педро и Ду Куэйроз из «Коринтианс», Фернандес из «Интернасьонал», Еракович из «Црвена Звезда», Коваленко и Адамов из «Сочи». По окончанию аренды удалось заключить контракт с Мантуаном «Коринтианс» и с Гойло из «Пари НН».

Без потерь также не обошлось: Кузяев перебрался в «Гавр», Малком отправился в «Аль-Хиляль», Шамкин ушел в «Торпедо» Москва, в аренду в «Волгарь» ушел Одоевский. И под вопросом пока дальнейшее продолжение карьеры в клубе Вендела, который вероятнее всего покинет команду.

Перед началом нового сезона питерцы довольствовались трофеем Суперкубка России, где в сумасшедшем по накалу поединке смогли в серии пенальти обыграть ЦСКА (5:4), после двух нулей на табло по итогу матча. Москвичи выглядели в этом матче поинтереснее питерцев и создали больше голевых моментов, но страж ворот команды с берегов Невы Кержаков несколько раз выручил свою команду, сделав блестящие сейвы

Стартовали «сине-бело-голубые» в новом сезоне РПЛ с непростой победы над «Пари НН», где смогли открыть счет лишь во втором тайме и через 10 минут после сомнительного удаления игрока нижегородцев. Касьера в этом матче оформил голевой дубль, за счет чего возглавил гонку бомбардиров РПЛ, на пару с Хлусевичем.

«Зенит» в преддверии второго тура РПЛ сыграл матч Фонбет Кубка России, где одержал викторию в домашнем матче против «Ахмата» (2:0). Сначала в конце первого тайма счет открыл Мантуан, а в концовке игры упрочил преимущество Клаудиньо. Команда Семака неплохо выглядела в этом матче, хорошо комбинировала и создавалы моменты, это и принесло в конечном счете плоды.

Результаты «Зенита» в 5 последних сыгранных матчах:

25.07.23 «Зенит» — «Ахмат» 2 :0;

— «Ахмат» :0; 22.07.23 «Пари НН» — «Зенит» 0:2;

0:2; 15.07.23 «Зенит» — ЦСКА 0:0 ( 5 :4);

— ЦСКА 0:0 ( :4); 10.07.23 «Зенит» — «Динамо СПб» 4 :0;

— «Динамо СПб» :0; 09.07.23 «Зенит» — «Фенербахче» 0:0 .

Интересные статические факты «Зенита»:

В 5 последних матчах команда не проигрывает, а в трех из них победила в основное время игры;

В последней гостевой игре питерцы взяли в верх над оппонентом;

Команда Семака отличается в двух матчах кряду и в среднем забивает в них 2 гола;

В 5 последних матчах «сине-бело-голубых» ни разу обе команды не отличались за игру;

В 3 последних матчах питерцев ни разу не было забито более 3 мячей.

«Ростов» – «Зенит»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 63 очных матча. Явное преимущество в них на стороне питерцев – 32 победы, при 15 поражениях. А 16 встреч закончились ничейным результатом. Ростовчане в среднем забивал в этих матчах 0,94 гола (59 забитых мячей), а питерцы 1,83 (115 мячей).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

16.04.23 «Ростов» – «Зенит» (0:0).

02.10.22 «Зенит» – «Ростов» ( 3 :1).

– «Ростов» ( :1). 03.12.21 «Зенит» – «Ростов» (2:2).

01.08.21 «Ростов» – «Зенит» (2: 4 ).

(2: ). 27.02.21 «Зенит» – «Ростов» (2:2).

Ростовская команда ни разу не побеждала питерскую в последних 8 очных матчах. В то время как команда Семака победила в 5 из 8 последних очных поединков. Причем в 4 из 5 последних игр обе команды забивали друг другу.

Стоит заметить, что последний раз ростовчане победили питерцев в домашнем матче РПЛ, в 2019 году (1:0).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ростов» – «Зенит»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния питерскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ростова» — 5.32;

Ничья — 3.92;

Победа «Зенита»— 1.66;

Ф1 (1,5) — 1.42;

Ф2 (-1) — 2.20;

ТБ (2,5) — 1.89;

ТМ (2,5) — 1.95;

ТМ (3) — 1.50;

ИТБ1 (0,5) — 1.57;

ОЗ (да) — 1.87;

ОЗ (нет) — 1.87.

Питерская команда является обладателем золотых медалей прошлого сезона РПЛ и их задача на этот сезон забрать чемпионство, которые будет уже пятым подряд. Им важно не растерять очки на старте сезона, чтобы укрепить свои позиции в верхней части таблицы. Но и ростовчане ставят только самые высокие задачи перед собой и в этом сезоне они без сомнений хотят навязать борьбу бессменному на протяжении 4 лет чемпиону. Команда Семака еще не набрала своих лучших кондиций, плюс к этому есть небольшие проблемы с игровым составом, поэтому думаю интрига в результате матча будет до последних минут, а ростовчане если не отнимут очки у питерцев, то скорее всего проиграют с минимальным преимуществом в счете.

Обе команды на старте сезона выиграли свои матчи первого тура, забив по 2 мяча. Неплохой ставкой здесь выглядит ИТБ1 (0,5) за кэф 1.57, все же и команда Карпина забивает стабильно в 5 последних матчах в качестве хозяев. Можно взять и ставочку на то что обе команды забьют, на это событие дают достаточно жирный коэффициент — 1.87.

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