Где смотреть Ахмат – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 30 июля
В воскресенье, 30 июля, сыграют Ахмат и ЦСКА в 2 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ахмат – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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