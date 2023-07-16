Андрей Мостовой: «Думаю, ЦСКА станет главным соперником «Зенита». Команды Федотова всегда сильные»

Андрей Мостовой считает, что ЦСКА станет главным соперником «Зенита» в новом сезоне.

– «Зенит» начал очередной сезон с трофея. Это дает дополнительную мотивацию на сезон? Или после победы уже ничего не хочется?

– Нас каждый год пугают. Но мы вновь взяли , хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем.

– Долго ли никто не сможет бороться с «Зенитом» по ходу чемпионата?

– Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с « » – получалось тяжело. Бывало, и не выигрывали, – сказал полузащитник «Зенита».

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