Андрей Мостовой: «Думаю, ЦСКА станет главным соперником «Зенита». Команды Федотова всегда сильные»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Андрей Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Мостовой считает, что ЦСКА станет главным соперником «Зенита» в новом сезоне.

– «Зенит» начал очередной сезон с трофея. Это дает дополнительную мотивацию на сезон? Или после победы уже ничего не хочется?

– Нас каждый год пугают. Но мы вновь взяли Суперкубок, хорошая традиция получается. Чемпионат же тоже после этого выигрываем.

– Долго ли никто не сможет бороться с «Зенитом» по ходу чемпионата?

– Либо мы ослабимся, либо соперники добавят. Думаю, ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с «Сочи» – получалось тяжело. Бывало, и не выигрывали, – сказал полузащитник «Зенита».

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2 комментария

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Игорь М.
Андрей и Владимир пересекались в Сочи и у него неплохо там получалось.
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Егор Егор
Ответ Игорь М.
Андрей и Владимир пересекались в Сочи и у него неплохо там получалось.
Так Сочи, поэтому Федотов успел познакомиться со многими экс-зенитовцами и некоторыми нынешними. Тот же Кассьера, который теперь у фэнов Зенита стал бревном, а у Федотова был футболистом. Но при этом и Федотов все равно физрук
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