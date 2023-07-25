29 июля Крылья Советов проведут свой первый домашний матч в новом сезоне РПЛ. Команда из Самары примет столичное Динамо. Встреча состоится в рамках второго тура Премьер-Лиги и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: Крылья Советов не проиграют (1,51); ИТБ Крылья Советов больше 1 гола (1,48).

Крылья Советов

Подопечные Игоря Осинькина здорово стартовали в новой кампании. «Крылышки» не были фаворитом в выездном поединке с Ахматом, однако смогли добыть победу в Грозном – 2:1.

Отметим, что в игре с Ахматом солидно проявил себя новобранец «КС» – экс-защитник московского Спартака Николай Рассказов, оформивший результативный пас.

«Считаю, что не очень хороший в нашем исполнении первый тайм, но с хорошими моментами – не то, чтобы их было очень много, но они были по-настоящему качественными, близкими к голевым», – несколько критично подметил Осинькин.

Прогноз на матч Акрон – Арсенал

Динамо

Динамо, в отличие от соперника, полностью провалило первый тур. В первом официальном матче тренера Марцела Лички «бело-голубые» с запасом уступили Краснодару – 1:3. После игры чешский тренер открыто говорил о проблемах Динамо.

«Мои игроки должны забегать за спину сопернику. К сожалению, мы хотели получать мяч в ноги, не было предложений за спину, в глубину. Это надо улучшать. Скорость игры – это пас плюс движение за спину, а не уход в середину для получения мяча в ноги», – сказал Марцел Личка.

Очевидно, что Динамо требуются новые игроки, однако официально усиления пока нет. «Бело-голубые» вроде бы как согласовали трансфер «опорника» сборной Мексики Луиса Чавеса, однако он пока не доехал до расположения команды Лички.

Есть новости и касаемо трансферов «на выход». В Италии вовсю пишут о том, что захандривший в Динамо Арсен Захарян продолжит карьеру в римском Лацио. К слову, такую информацию уже успел подтвердить авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

Через год у Захаряна истекает срок действия контракта с москвичами и если футболист не настроен на пролонгацию сотрудничества, продажа станет логичным решением руководства Динамо. К тому же, Лацио дает неплохие деньги – 10 миллионов евро сразу и еще 4 в качестве бонусных выплат.

Крылья Советов – Динамо: история личных встреч

Суммарно Крылья Советов и Динамо провели 52 матча в рамках российской Премьер-Лиги. Небольшое преимущество на стороне команды из столицы – 22 победы против 18. Еще 12 игр завершились ничейным исходом.

Последняя встреча команд состоялась 5 марта в Москве. Тогда сильнее оказались «динамовцы» – 1:0.

Последний успех «Крыльев» в домашней игре с Динамо в РПЛ пришелся на 6 мая 2022 года. Самарцы «вынесли» оппонента со счетом 5:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Крылья Советов – Динамо

Аналитики БК не видят фаворита в данном противостоянии. Букмекерская контора BetBoom предлагает ставить на победу «КС» и Динамо с идентичным коэффициентом – 2,62. Ничья оценивается цифрой 3,55.

В то же время аналитики склоняются к тому, что матч в Самаре может получиться результативным. BetBoom дает на тотал больше 2,5 голов 1,79 (ТМ меньше 2,5 идет с коэффициентом 2,05).

Крылья Советов считаются домашней командой. Мы предполагаем, что подопечные Игоря Осинькина как минимум не проиграют. БК BetBoom предлагает взять такой исход с кефом 1,51.

Очевидно, что футболисты Динамо еще не успели привыкнуть к требованиям Лички. К тому же у «бело-голубых» имеются проблемы с балансом состава.

В качестве бонуса рекомендуем рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов «Крылышек». Команды Марцела Лички традиционно часто проваливаются в обороне, а самарцы любят и умеют атаковать. BetBoom предлагает поставить на ИТБ1 «Крыльев» с коэффициентом 1,48.

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