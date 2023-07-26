Райс о переходе в «Арсенал» за 105 млн фунтов: «Теперь этот ценник ко мне прикрепится, но я стараюсь быть спокойным. Я останусь собой – это и привело меня сюда»

Деклан Райс высказался о давлении из-за суммы трансфера в «Арсенал».

перешел из « » в «Арсенал» за 100+5 миллионов фунтов – это рекордная сумма для «канониров».

«Думаю, пять лет назад я мог только мечтать быть там, где я сейчас. Это безумие – думать: «Да, хорошо, меня продали за 100 миллионов фунтов», – но я ни разу об этом не думал.

Это ценник, который теперь ко мне прикрепится. Я просто стараюсь играть в футбол и получать удовольствие. Я не пытаюсь на себя давить. Я остаюсь самим собой – вот что привело меня сюда. И теперь, в « », это не изменится. Я все еще собираюсь делать то, что я делал раньше, то, что привело меня в «Арсенал».

В то же время я буду делать все по-другому, как хочет от меня [Артета], воспринимать все спокойно и стараться не подвергать себя никакому давлению. В футболе это легко. Думаю, важно постоянно были открытым для обучения и готовым совершенствоваться.

Что ж, судите о моем ценнике, но не по прошествии двух-трех недель. В конце концов, я перешел в «Арсенал», чтобы добиться успеха, и я хочу, чтобы этот клуб был успешным.

Для меня это момент гордости. Вся тяжелая работа, проделанная с первого удара по мячу – академии, всех тренеров, с которыми я работал, людей, у которых я многому научился, чтобы достичь того что у меня есть сейчас, – конечно, действительно особенная.

Важно не давить на себя. Я не делаю этого, стараюсь относиться ко всему спокойно. Будет много шума вокруг меня, вокруг трансфера, вокруг цены. Но если я продолжу делать то, что делал последние пару лет, у меня не возникнет никаких проблем. Мне просто нужно оставаться сосредоточенным и быть настолько расслабленным, насколько это возможно», – сказал полузащитник «Арсенала».