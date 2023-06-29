Эни Алуко предположила, что Артета просил Пепа втянуть «Сити» в борьбу за Райса, чтобы боссы «Арсенала» выделили деньги: «Подозревала, что он не перейдет в «Сити» – сексисты и расисты притихли»

Эниола Алуко была уверена, что Деклан Райс не присоединится к «Манчестер Сити».

Напомним, ранее появилась информация, что « » и «Вест Хэм» согласовали трансфер за 105 миллионов фунтов. На подписание полузащитника также претендовал « ».

Ранее экс-футболистка сборной Англии Алуко в эфире talkSPORT предположила, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросил Пепа Гвардиолу, у которого он ранее работал ассистентом, втянуть «Манчестер Сити» в борьбу за Райса. По ее мнению, это вынудило бы руководство «Арсенала» выделить необходимую сумму для подписания полузащитника «Вест Хэма». После этого Алуко подверглась критике в соцсетях.

«Можно с уверенностью сказать – я подозревала, что Райс не приедет в Манчестер! Я посмеялась, ведь каким-то образом многие ненавистники притихли. Извинения звучат гораздо тише, чем неуважение.

Несогласие – это часть работы. Но нельзя использовать их для проявлений сексизма, расизма и женоненавистничества. Это позор, и я не буду игнорировать это во благо многих мужчин, которые проецируют свою неуверенность с помощью оскорблений. Женщины в футболе никуда не денутся, привыкайте к этому.

Мы знаем свое дело, мы говорим с позиции профессиональной проницательности и опыта. Принимаете вы это или нет, но если вы выражаете несогласие сексизмом, расизмом и женоненавистничеством, проблема в вас.

Если вы тратите свое время на нападки на женщин в футболе, вы демонстрируете, что никогда не сможете быть на том же уровне. Вы имеете право на собственное мнение, но не злоупотребляйте им, чтобы быть расистом, сексистом и женоненавистником», – сказала бывшая футболистка сборной Англии.