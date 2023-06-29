Эни Алуко предположила, что Артета просил Пепа втянуть «Сити» в борьбу за Райса, чтобы боссы «Арсенала» выделили деньги: «Подозревала, что он не перейдет в «Сити» – сексисты и расисты притихли»

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Эниола Алуко была уверена, что Деклан Райс не присоединится к «Манчестер Сити».

Напомним, ранее появилась информация, что «Арсенал» и «Вест Хэм» согласовали трансфер Райса за 105 миллионов фунтов. На подписание полузащитника также претендовал «Манчестер Сити».

Ранее экс-футболистка сборной Англии Алуко в эфире talkSPORT предположила, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросил Пепа Гвардиолу, у которого он ранее работал ассистентом, втянуть «Манчестер Сити» в борьбу за Райса. По ее мнению, это вынудило бы руководство «Арсенала» выделить необходимую сумму для подписания полузащитника «Вест Хэма». После этого Алуко подверглась критике в соцсетях.

«Можно с уверенностью сказать – я подозревала, что Райс не приедет в Манчестер! Я посмеялась, ведь каким-то образом многие ненавистники притихли. Извинения звучат гораздо тише, чем неуважение.

Несогласие – это часть работы. Но нельзя использовать их для проявлений сексизма, расизма и женоненавистничества. Это позор, и я не буду игнорировать это во благо многих мужчин, которые проецируют свою неуверенность с помощью оскорблений. Женщины в футболе никуда не денутся, привыкайте к этому.

Мы знаем свое дело, мы говорим с позиции профессиональной проницательности и опыта. Принимаете вы это или нет, но если вы выражаете несогласие сексизмом, расизмом и женоненавистничеством, проблема в вас.

Если вы тратите свое время на нападки на женщин в футболе, вы демонстрируете, что никогда не сможете быть на том же уровне. Вы имеете право на собственное мнение, но не злоупотребляйте им, чтобы быть расистом, сексистом и женоненавистником», – сказала бывшая футболистка сборной Англии.

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6 комментариев

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Доминатор3000
Чёрт знает кто,чёрт знает о чём.
Чем Пеп там помог?))
Тупо больше денег из-за него отдали,чем могли.
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noti22
Вот бы вернуться в 19 век и показать темнокожим ребятам с плантаций, как живут в 21 веке их потомки, которых угнетают злые расисты
+1
0
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Sinister Kid
Ответ CriminalJoint62
Как всегда, черные про расизм. Не вижу ни одного русского, кто жаловался бы на тотальную русофобию
Захарова вышла из чата.
+1
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sergen
Что за бред она несет?)
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Подкат Пенальтьевич
ТП
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