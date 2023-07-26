Марио о негативе после перехода в «Зенит»: «Было написано столько вранья. Что я толстый, предатель и перешел из-за денег. Все это огромная ложь»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес деньги Футбол

Марио Фернандес высказался о негативе в свой адрес после перехода в «Зенит».

– Самая большая в жизнь ложь, которую о тебе писали журналисты?

– О, Боже. Вот, например, сейчас было написано столько вранья.

– Поведай нам.

– Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешел в «Зенит» из-за денег, что я предатель, всякое такое. И все это огромная ложь - думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне.

– И как ты относился к таким новостям? Они выводили из равновесия или спокойно воспринимал?

– Конечно, сначала все это меня очень расстраивало, потому что мне была известна вся правда. Проблема в том, что болельщики, которые не знают, как все было на самом деле, и читают эти новости, верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды.

Хорошо, что есть возможность рассказать на камеру, как все происходило в действительности, чтобы болельщики все поняли, – сказал Фернандес в интервью пресс-службе клуба из Петербурга. 

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24 комментария

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леннорыч-абрамович
Правда в том, что Марио не толстый, но предатель и перешёл из-за денег!
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Andrei Cherednichenko
Так не из-за денег чтоли ?
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-N-
Не хватает Черчесова: "он не толстый, а в ещё неоптимальной форме, не предатель, а человек с гибкими принципами, не из-за денег, а поступило более выгодное финансовое предложение".
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QWertY
Может не толстый и не предатель, но точно звездобол
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a_efimova10
Так правда, с точки зрения Марио, как звучит в итоге?)) А то до сих пор непонятно
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Британский шпион
Интервью ни о чем, до сих пор версию не сочинил, ну что ж, подождем, время до матча в Москве еще есть
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CaSpeR-13
клоун приличный ты конечно
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kk.abb
Т.е с детства за Питер? Не за деньги он… когда же ты заткнешься, все про тебя всё уже поняли.
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[ADO]
Никто не сделал столько для уничтожения репутации Фернандеса сколько сделала пресс-служба Зенита))
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Felp
Разве этой новости не было неделю назад или он снова ноет?
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Dorokhov Misha
а из-за чего перешел-то?
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NickN
Вспомнил, как куклы Кратмана его утешали: "Эрик, ты самый прикольный и совсем не толстый"
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songbilong
все это огромная ложь, я не толстый - добавил Марио
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Давай Так
Зачем запятая между "толстый" и "предатель"?
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cmorblr
Приехал худенький, играть бесплатно за стрелку
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Peter Parker
Потому что правда еще хуже?
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Eleman SPb
засуди журналюг Марио
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