Тикнизян забил 1-й гол за сборную Армении. Защитник «Локо» получил гражданство в марте

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная Латвии по футболу сборная Армении по футболу квалификация Евро-2024 Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян забил первый гол за сборную Армении.

24-летний защитник открыл счет на 35-й минуте матча против Латвии в рамках отбора к Евро-2024 (1:0, перерыв). 

Тикнизян проводит 4-й матч в составе сборной Армении. Он получил гражданство в марте этого года и тогда же дебютировал за национальную команду. 

Подробную статистику игрока «Локомотива» можно найти здесь

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12 комментариев

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IlyaGrain
Да молодец парень ! В этом году прям расцвел 🔥
+27
0
+27
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Roman
Наир просто в огне в 2023. Работа с Галактионовым пошла ему на пользу
+24
-3
+21
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Александр Русанов
Рангник чето понимал видимо, игрок не бездарный оказался
+15
-3
+12
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Сергей Сунчилиев
Удачи, без травм и побольше результативных действий Наиру в сборной и в Локомотиве
+4
0
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Иван Шуткин
Армения молодцы! Две победы подряд
+2
0
+2
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Dmitry Orlov
Ответ Александр Русанов
Рангник чето понимал видимо, игрок не бездарный оказался
Понимал. Такими темпами Локо его сможет продать дороже, чем покупал.
+3
-1
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Игорь Пичугин
Давай ещё забей, этим лабусам.
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Edo Milanian
Если так пойдет, ЦСКА еще попросит Локо доплатить))
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-1
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Gravdaar Iyaad
Ответ Adeen
Армяне, как обычно, бегут первые))
модератор, мой коммент удалил, а этот оставил?
ответь на вопрос. я жду. что за беспредел

я ответил "к твоей супруге"

где твоя последовательность?
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