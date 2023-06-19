Тикнизян забил 1-й гол за сборную Армении. Защитник «Локо» получил гражданство в марте

Наир Тикнизян забил первый гол за сборную Армении.

24-летний защитник открыл счет на 35-й минуте матча против Латвии в рамках отбора к Евро-2024 (1:0, перерыв).

проводит 4-й матч в составе сборной Армении. Он получил гражданство в марте этого года и тогда же дебютировал за национальную команду.

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