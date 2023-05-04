Ари о Галицком: «Я говорил: «Давай ты станешь президентом!» Он был бы замечательным президентом России, но отвечал, что уже старый»
Ари считает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий мог бы стать президентом РФ.
«Сергей Галицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему – делаю то же самое в Бразилии, что он в России.
Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится – 100 процентов». Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России», – сказал бывший игрок «Краснодара».
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А Ари о каком-то президентстве.
А вообще, неплохо бы проверить этого россиянина на предмет дискредитации власти. То есть, он считает, что Арутунян лучше, чем действующий президент? 5 лет строгача этому революционеру!
Я бы очень хотел, чтобы у такого как Галицкий, как и у другого в принципе другого, может даже значительно менее состоятельного или менее наглядно состоятельного. Был хотя-бы шанс не то что стать президентом, а хотя-бы по настоящему поканкурировать за это место. Этот маленький факт, бы все сильно изменил. И мы бы сейчас были реально по ВВП на душу населения выше Португалии... а не только в обещаниях.