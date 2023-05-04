Ари о Галицком: «Я говорил: «Давай ты станешь президентом!» Он был бы замечательным президентом России, но отвечал, что уже старый»

Теги премьер-лига Россия Ари Краснодар Сергей Галицкий Политика Футбол

Ари считает, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий мог бы стать президентом РФ.

«Сергей Галицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему – делаю то же самое в Бразилии, что он в России.

Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя все получится – 100 процентов». Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России», – сказал бывший игрок «Краснодара».

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75 комментариев

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Caniball
Его бизнес заставили продать по-хорошему, считай, что отжали.
А Ари о каком-то президентстве.
+177
-13
+164
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Покерный Футбол
Не то что наш сейчас,в самом расцвете лет юноша🙂
+139
-5
+134
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Рома Политов
Ща посмотрел и узнал, что оказывается Галикому всего 55 лет
+105
-3
+102
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SerVer
Старый он, пфф... У нас тут 70-80 лет для президентства самый расцвет.
+68
-4
+64
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Влад Путман
Галицкий пожить ещё хочет. Он ведь не из кооператива "Озеро". А значит надо сидеть спокойно, а то ещё что-нибудь отожмут, если не жизнь.
+55
-9
+46
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Sobachkin
Ответ Б81
Отжали? 16 февраля 2018 года продал ВТБ 29,1 % акций сети розничных магазинов «Магнит». Сумма сделки составила 138 млрд рублей
Цена бизнеса в разы больше
+47
-9
+38
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Древний спартач
Ответ Burel
почему "всего" ?
Интересно , вы зададите себе самому такой вопрос в 55 лет ?
+37
-1
+36
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Павел Мельников
Ари с чего-то решил, что здесь можно стать президентом. Еще, наверное, думал, что можно на выборах это сделать.
+30
-5
+25
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Tollie
«...но не настолько прекрасным, как Владимир Владимирович Путин!» - добавил Ари.

А вообще, неплохо бы проверить этого россиянина на предмет дискредитации власти. То есть, он считает, что Арутунян лучше, чем действующий президент? 5 лет строгача этому революционеру!
+27
-6
+21
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Мистер Уайт
На лицо призыв к свержению действующей власти. Сейчас какой-нибудь депутат-патриот напишет донос.
+21
-4
+17
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LaffyTaffy
Ответ Михаил Черный
Да никто ничего у него не отжимал. Кто следил за его интервью, настроениями, все понимали, что ему это осточертело. Последней каплей стало полное насыщение рынка - когда новые Магниты стали открываться в 100 метрах от старых только для того, чтобы это место не заняла Пятерочка. Масштабная экспансия на города, веси и регионы закончилась и началась мышиная возня. Вопрос был только в том, что цена продажи выглядит заниженной.
А почему тогда Галицкий плакал в момент продажи?
+17
-5
+12
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barcelonistas
Ответ Михаил Черный
Да никто ничего у него не отжимал. Кто следил за его интервью, настроениями, все понимали, что ему это осточертело. Последней каплей стало полное насыщение рынка - когда новые Магниты стали открываться в 100 метрах от старых только для того, чтобы это место не заняла Пятерочка. Масштабная экспансия на города, веси и регионы закончилась и началась мышиная возня. Вопрос был только в том, что цена продажи выглядит заниженной.
"Только" - прикольно, что как незначительную деталь упомянули в комменте. Ну всего то в 2-3 раза дешевле рыночной стоимости забрали, всего то...
+13
-2
+11
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Иван Иванов
Кто-нибудь напомните Ари, что он не в Финляндии живёт. 🤦
+11
-2
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T622222
Стоп, а у Ари же есть уже Президент - кумир на ближайшие 100 лет!
+9
-1
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Харламов Никита
Ответ Burel
это точно.. Бидон в 82 собирается баллотироваться
Вован в 72 ;)
+9
-4
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moldfan
Просто кто-то родился, вырос и состоялся в этой стране. Видя и переживая всякое. А кто-то просто получил паспорт... и ему не понять, почему в этой стране такому как Галицкий, не стать президентом. При том, что он в сто тысяч раз компетентней всего аппарата президента вместе взятого. И харизмы ему не занимать.

Я бы очень хотел, чтобы у такого как Галицкий, как и у другого в принципе другого, может даже значительно менее состоятельного или менее наглядно состоятельного. Был хотя-бы шанс не то что стать президентом, а хотя-бы по настоящему поканкурировать за это место. Этот маленький факт, бы все сильно изменил. И мы бы сейчас были реально по ВВП на душу населения выше Португалии... а не только в обещаниях.
+7
-2
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Vova@1996
Так Ари нравится Путин тли Галицкий? По-моему он уже запутался
+6
-2
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Древний спартач
Создаётся впечатление по последним высказываниям Ари , что он может влезть в """" любому и при любой власти .
+6
-3
+3
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Ivan Balashov
Ответ Burel
почему "всего" ?
По меркам российских президентов.
+3
0
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Михаил Черный
Ответ LaffyTaffy
А почему тогда Галицкий плакал в момент продажи?
От грусти, что огромный этап его жизни остался в прошлом, не?)
+9
-7
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Петроград
Ответ Циник Петербургский
Сказанное Вами справедливо для любой страны. В любые времена. "Если бы от выборов хоть что-то зависело, нас бы до них просто не допустили" (знаменитый американский писатель Марк Твен).
Марк Твен - это кладезь очень забавных и очень глупых афоризмов про политику.
+7
-5
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tommygunn
Ответ Ваня Кабанов
А чего тебя в этом плане минусуют? Неужто думают, что это другое?
Не другое , но это там , а живем мы здесь
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МС Дикий Гонсало Пятигорья
Всяко лучше, чем...
+5
-3
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Харламов Никита
Ответ Мистер Уайт
На лицо призыв к свержению действующей власти. Сейчас какой-нибудь депутат-патриот напишет донос.
выпускайте Терюшкова?! ;)
+2
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Axl_rose
А это вариант. Провокационо, но интересно.
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