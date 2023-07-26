Хавбек «Интер Майами» Тэйлор о Месси: «Лучший игрок в мире. Все же видят, что он делает на поле»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Роберт Тэйлор Футбол

Роберт Тэйлор назвал своего партнера по «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Хавбек клуба из Флориды высказался после матча Кубка лиг с «Атлантой» (4:0), в котором Месси сделал дубль и голевую передачу.

«Он лучший игрок в мире. Думаю, все же видят, что он делает [на поле]. Он может делать с мячом все что угодно. Он принимает верные решения в ста процентах случаев.

Команда сильно прибавила в мастерстве с его приходом, очень сильно. Играть с ним вместе – это сбывшаяся мечта», – сказал Тэйлор.

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10 комментариев

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rigobersong
Величайший, за 2 игры сделал больше, чем кринж у бедуинов за сезон:))
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Mark Safa
Ответ rigobersong
Величайший, за 2 игры сделал больше, чем кринж у бедуинов за сезон:))
Почему же он нечего не сделал? После его прихода аль-наср отдал первая место Аль-иттихаду🙏🏼
+6
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Blaumerc
Реально команда похорошела.
эффект Месси
+3
-1
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& Co1366
Кто бы в этом сомневался!
+3
-3
0
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Новый тренер ФК Спартак
забил 2 гола а визгов будто 50)) в чемпионате где местные считают сокер спортом для аутистов
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noti22
Лучший игрок великой МЛС
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King_X
Читаю комменты здесь - затем открываю комменты барсоглоров, когда Пуч переходил в МЛС(какую оценку они там давали Лиге)

И не перестаю ржать😂
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Mark Safa
Ответ Surviving
Что делает, обыгрывает бомжей.
Там Зенита не было😹 (это шутка, не принимаете близко к сердцу)
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