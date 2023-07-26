Хавбек «Интер Майами» Тэйлор о Месси: «Лучший игрок в мире. Все же видят, что он делает на поле»

Роберт Тэйлор назвал своего партнера по «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Хавбек клуба из Флориды высказался после матча Кубка лиг с «Атлантой» (4:0), в котором сделал дубль и голевую передачу.

«Он лучший игрок в мире. Думаю, все же видят, что он делает [на поле]. Он может делать с мячом все что угодно. Он принимает верные решения в ста процентах случаев.

Команда сильно прибавила в мастерстве с его приходом, очень сильно. Играть с ним вместе – это сбывшаяся мечта», – сказал .