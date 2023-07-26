Месси забил 100 разным клубам за карьеру

сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с « » (4:0).

36-летний игрок «Интер Майами» и сборной забил в ворота 100 разных клубов за карьеру.

В предыдущей игре с «Крус Асуль» (2:1) Месси стал автором победного мяча.