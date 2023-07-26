Месси забил 100 разным клубам за карьеру
Лионель Месси сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).
36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины забил в ворота 100 разных клубов за карьеру.
В предыдущей игре с «Крус Асуль» (2:1) Месси стал автором победного мяча.
А как можно выиграть 6 Золотых бутс и 5 раз звание лучшего плеймекера?
Многие хвалят КДБ и Холланда, так Месси в прайме делал больше голевых действий,чем они оба вместе взятые в прошлом сезоне.
Такого игрока никогда не видел с 1998 года и наверное не увижу
С Гоатом сходу две победы в двух матчах. Первый разгром в сезоне.
Фантастика конечно как есть, да.
Не меньшая впрочем, чем трагичное падение Аль Насра после Нового Года с первого места в пустыне, хз че там случилось в межсезонье зимнее, что клуб посыпался и отдал титул, хз какие изменения в составе произошли, не знаю-не знаю, но больно и грустно.