Месси забил 100 разным клубам за карьеру

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Лионель Месси сделал дубль и отдал голевой пас в матче Кубка лиг с «Атлантой» (4:0).

36-летний игрок «Интер Майами» и сборной Аргентины забил в ворота 100 разных клубов за карьеру.

В предыдущей игре с «Крус Асуль» (2:1) Месси стал автором победного мяча.

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31 комментарий

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Отец Абду
Ответ Lindeman
Вроде как Челси то и не забивал)
Голы между ног Куртуа забыл?:)
+21
-2
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diamon80
Рубину так и не забил. За 4 матча.
+23
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ОМАР бб
Ответ Сергей Посохов
Что он там перевернул? Там какой-то кубок двора из клубов млс и Мексики где половина клубов болт клала на него из за борьбы в чемпионатах. Это Интеру на дне которому в млс ничего не светит в этом сезоне этот турнир может и важен.
Не только МЛС, уже ЧМ дворовый
+15
-3
+12
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GuruFutbola
Месси из андердога делает топ клуб в 9 лиге, пока кринж в хиджабе тащит топ-1 пустыни на дно в 200 лиге)
+29
-18
+11
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rigobersong
Величайший:) Пришел в худшую команду МЛС и за пару дней вообще перевернул все расклады:)) Ждем матчи Чемпионата, сколько там 12 туров осталось? 12 из 12 побед?:))
+18
-11
+7
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Tseren031293
Из всех рекордов Лео удивляет- не 7 ЗМ и не 91 гол за календарный и не 73 за сезон
А как можно выиграть 6 Золотых бутс и 5 раз звание лучшего плеймекера?
Многие хвалят КДБ и Холланда, так Месси в прайме делал больше голевых действий,чем они оба вместе взятые в прошлом сезоне.
Такого игрока никогда не видел с 1998 года и наверное не увижу
+9
-2
+7
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Виктор Краснодар
Ответ diamon80
Рубину так и не забил. За 4 матча.
Ждём главу о Рубине в будущей автобиографии
+5
0
+5
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Отец Абду
Ответ Lindeman
Список клубов в студию
Реал, МЮ, Бавария, МС, ПСЖ, Атлетико, Ювентус, Дортмунд, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Севилья, Наполи, Милан, Рома... И Атланта Юнайтед:)
+5
-2
+3
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Бускетс это позиция
Ответ Lindeman
Вроде как Челси то и не забивал)
До 2018 так и было, а потом он сделал 3+1 за 2 матча против синих
+3
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Кино Музыка
Будет 120 минимум.
+2
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Universal1000
До - 12 матчей подряд без побед у Интер Майами.
С Гоатом сходу две победы в двух матчах. Первый разгром в сезоне.
Фантастика конечно как есть, да.

Не меньшая впрочем, чем трагичное падение Аль Насра после Нового Года с первого места в пустыне, хз че там случилось в межсезонье зимнее, что клуб посыпался и отдал титул, хз какие изменения в составе произошли, не знаю-не знаю, но больно и грустно.
+5
-3
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Andrew Weird
Ответ Vatikan
Месси велик!
А Роналду самокат...
+2
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Рэд Уайт
Ответ Илья Мурашов
2 игры - 3 гола. Роналду должен бояться, что Месси обойдет его в списке лучших бомбардиров в истории. А так всё будет. Месси пока отстает всего на 28 голов.
это по идее единственная мотивация еще должна быть.Абсолютно лучшего игрока в истории🐐
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Lindeman
Вроде как Челси то и не забивал)
3 гола в 18 году
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Станислав Л
Ответ Andrew Weird
А Роналду самокат...
не, детская педальная машина "Москвич"
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Lindeman
Ответ Отец Абду
Голы между ног Куртуа забыл?:)
Оу точно) как я мог забыть ту 1/8 из 2018)
+2
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Vatikan
Ответ Spaten
Кокорин забивал на все в 1000 клубах)
Тихоновецкий забивал
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Собиратель хаоса
Ответ Илья Мурашов
2 игры - 3 гола. Роналду должен бояться, что Месси обойдет его в списке лучших бомбардиров в истории. А так всё будет. Месси пока отстает всего на 28 голов.
Есть предположение, что Рон будет играть до тех пор, пока Месси не завершит карьеру.🙃 Чтобы, так сказать, наверняка 😄
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Robert Oganyan
Ответ Луизао фром мексика
так у роналду лучше , у него где-то 240 разных клубов, так что новость фигня можете удалять
Если исходить из твоей логики, то о Роналду, как и обо всех остальных футболистах современности, можно вообще не делать постов)
+2
-2
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Даниил Гутин
Ответ rigobersong
Величайший:) Пришел в худшую команду МЛС и за пару дней вообще перевернул все расклады:)) Ждем матчи Чемпионата, сколько там 12 туров осталось? 12 из 12 побед?:))
это не отменяет того, что нужен кто-то топовый в защиту. Атланта только по своей деревянности не забила вообще
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Илья Мурашов
2 игры - 3 гола. Роналду должен бояться, что Месси обойдет его в списке лучших бомбардиров в истории. А так всё будет. Месси пока отстает всего на 28 голов.
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Vatikan
Месси велик!
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
так у роналду лучше , у него где-то 240 разных клубов, так что новость фигня можете удалять
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Lindeman
Список клубов в студию
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