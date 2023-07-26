«Абаскалю не стоит жаловаться на календарь. У «Спартака» один из самых укомплектованных составов в РПЛ». Борис Игнатьев о красно-белых
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» должен бороться и за титул в РПЛ, и за победу в Кубке России.
«На месте Абаскаля точно не стоит жаловаться на плотный календарь. У «Спартака» один из самых укомплектованных составов в РПЛ. На каждой позиции — высочайшая конкуренция.
В этом сезоне команда должна бороться за оба трофея», – сказал бывший тренер сборной России.
В четверг красно-белые сыграют в гостях с «Краснодаром» в 1-м туре Фонбет Кубка России.
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