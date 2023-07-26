«Абаскалю не стоит жаловаться на календарь. У «Спартака» один из самых укомплектованных составов в РПЛ». Борис Игнатьев о красно-белых

Борис Игнатьев считает, что «Спартак» должен бороться и за титул в РПЛ, и за победу в Кубке России.

«На месте точно не стоит жаловаться на плотный календарь. У « » один из самых укомплектованных составов в . На каждой позиции — высочайшая конкуренция.

В этом сезоне команда должна бороться за оба трофея», – сказал бывший тренер сборной России.

В четверг красно-белые сыграют в гостях с «Краснодаром» в 1-м туре Фонбет Кубка России.