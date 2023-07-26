«Абаскалю не стоит жаловаться на календарь. У «Спартака» один из самых укомплектованных составов в РПЛ». Борис Игнатьев о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Борис Игнатьев календарь Гильермо Абаскаль Футбол

Борис Игнатьев считает, что «Спартак» должен бороться и за титул в РПЛ, и за победу в Кубке России.

«На месте Абаскаля точно не стоит жаловаться на плотный календарь. У «Спартака» один из самых укомплектованных составов в РПЛ. На каждой позиции — высочайшая конкуренция.

В этом сезоне команда должна бороться за оба трофея», – сказал бывший тренер сборной России.

В четверг красно-белые сыграют в гостях с «Краснодаром» в 1-м туре Фонбет Кубка России.

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9 комментариев

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Владимир Шипицын
достали эти эксперды!Где он укомлектован!?В каком месте!?Может в защите!?Так нет!И в нападении после дисквы Соболева тоже играть некому(Шамар видимо совсем сдулся)Даже вратарская линия и та много вопросов вызывает.Я уж молчу про опорника,которого уже много лет нет.Так что закусывать надо, прежде чем сказать что то
+8
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Lindeman
Всем клубам глупо жаловаться на календарь, 30 игр в чемпионате + кубок вот и весь сезон
+5
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+5
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Ktoto_V_Dome
Я конечно всё понимаю, но Оренбург, Балтика и Рубин - первые три соперника РПЛ, какие жалобы могут быть?
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Гладиатор911
Календарь тут ни при чем. Просто повторяется ситуация прошлого сезона. С таким составом даже в тройке будет трудно удержаться.
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Мартинелли
Ответ Ktoto_V_Dome
Я конечно всё понимаю, но Оренбург, Балтика и Рубин - первые три соперника РПЛ, какие жалобы могут быть?
А кто жалуется?
+1
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Александр Быкович
Серьёзно?А то что большинство игроков это тупо бегунки на одну и ту же позицию,примено одного и того же среднего уровня?Центральных защитников 3 на 2 позиции,на флангах обороны играют полузащиники Денисов и хлусевич))Укомплектованы не то слово.Что касается атаки, Спартак да и в прошлом сезоне был укомплектован,вратари средние.Не считаю Спартак сильнее по составу чем конкуренты.
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Ильдар Фарукшин
И "ваше " мнение тоже было важно для нас 😊
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Любитель пожрать
Ответ Владимир Шипицын
достали эти эксперды!Где он укомлектован!?В каком месте!?Может в защите!?Так нет!И в нападении после дисквы Соболева тоже играть некому(Шамар видимо совсем сдулся)Даже вратарская линия и та много вопросов вызывает.Я уж молчу про опорника,которого уже много лет нет.Так что закусывать надо, прежде чем сказать что то
Шамар участвовал со своей сборной в кубке Конкакаф и у него не было летнего перерыва. Он только что приехал.
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