Абаскаль о «Спартаке»: «С таким календарем, абсурдным, возможно, будет тяжело любой команде»

Теги Спартак премьер-лига Россия календарь Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль негативно оценил график «Спартака» на старте сезона.

«Нашу готовность покажет только футбол на поле.

В целом с таким календарем, возможно, абсурдным, будет тяжело любой команде уже после первого месяца», – заявил главный тренер красно-белых.

С начала сезона и до конца августа «Спартак» проведет 9 игр, в том числе против «Зенита» в Москве.

«Спартак» – «Оренбург». 1:1 – Воробьев сравнял счет. Онлайн-трансляция

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20 комментариев

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rarog
Очень жду набор обвинительных комментариев в сторону Абаскаля. Будут ли обвинения в нытье и непроффесионализме?
Когда Семак критиковал календарь московские эксперты записали его в нытики.
Кому лень искать, вот 3 самых заплюсованных комментария

1.Бедный Богданыч🥲
Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
2.Да, странный календарь. Целых 15 матчей на выезде, надо перенести под крышу эти игры срочносрочно.
3.Бедняжка, ротацию ему делать приходится...

Бонусом

4.Бедолагу Семака можно понять, все таки у Зенита совсем нет никаких ресурсов и скамейки, давайте поможем бедненькому и составим календарь чтоб играли раз в месяц 🙏 ну или руководство Зенита обратите внимание и закупите еще 11 игроков чтоб Семак имел 4 состава и мог играть спокойно хотя бы раз в неделю 🙏

Видимо, это другое)
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+18
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Дмитрий9779
Сейчас бы спартаковцам жаловаться на календарь при 2/3 матчах в Москве.
+18
-6
+12
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ЗЕНИТ65
Когда Семак задал вопрос о том, кто и почему так составил календарь, здесь вой московский стоял.
+7
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Dark.Babysitter
Это он быстренько накатал после 2-го гола Оренбурга?
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пенять на календарь не стоит, состав достаточно не плохо укомплектован, чтобы провести ротацию...
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леннорыч-абрамович
Отличный повод, чтобы сняться с чемпионата!
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& Co1366
В футбол ведь играем, а не занимаемся танцами.
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Faust Doc
Заговор!
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Victor Pavlovuch
ну теперь у спартачей появилась ещё одна отмазка почему не стали чемпионами - к судейскому беспредела, админ ресурсу Зенита, никаком тренере и руководстве добавился ещё и календарь! Да ! Прогрессирует спартачи! А то. что нулевые игроки почему то никто не говорит! Вот объяснтте мне. что в Спартаке делает Хлусевич?
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Roon95
Все таки Гильермо проникся современной спартаковской душой - ныть , плакать и искать заговоры и ничего существенного из себя не представлять. Плакаскаль
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Amalfitano
Господи, что опять не то? Уже и еврокубков нет, а эти всё не унимаются. Календарь им не такой. Вы что, раз в месяц хотите играть?
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OldRedWhite
Ответ </c/>
пенять на календарь не стоит, состав достаточно не плохо укомплектован, чтобы провести ротацию...
У него, насколько я понимаю , сплошная ротация )))
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Александр Жердин
Насколько я помню, календарь подписывают представители клубов или я ошибаюсь? Если подписали, к чему это нытьё?
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IlyaGrain
А какой календарь нужен ? Один матч в месяц, чтобы чудоспортсмены не перенапряглись ?)
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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А кто отвечает за составление календаря - Митрофанов или Алаев или зам Митрофанова якобы юрист Рогачев?
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Александр Попков
обсираемся, мы все ещё чемпионы?
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Игорь Пичугин
Поплачь, поплачь, Стас там уже руки потирает.
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Луизао фром мексика
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Уже ноет физрук, скоро уволят пойдёт уборщиком работать
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T622222
В АПЛ расскажи 🤣
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