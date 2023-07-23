Абаскаль о «Спартаке»: «С таким календарем, абсурдным, возможно, будет тяжело любой команде»
Гильермо Абаскаль негативно оценил график «Спартака» на старте сезона.
«Нашу готовность покажет только футбол на поле.
В целом с таким календарем, возможно, абсурдным, будет тяжело любой команде уже после первого месяца», – заявил главный тренер красно-белых.
С начала сезона и до конца августа «Спартак» проведет 9 игр, в том числе против «Зенита» в Москве.
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Когда Семак критиковал календарь московские эксперты записали его в нытики.
Кому лень искать, вот 3 самых заплюсованных комментария
1.Бедный Богданыч🥲
Не рассказывайте только ему про календарь в Англии
2.Да, странный календарь. Целых 15 матчей на выезде, надо перенести под крышу эти игры срочносрочно.
3.Бедняжка, ротацию ему делать приходится...
Бонусом
4.Бедолагу Семака можно понять, все таки у Зенита совсем нет никаких ресурсов и скамейки, давайте поможем бедненькому и составим календарь чтоб играли раз в месяц 🙏 ну или руководство Зенита обратите внимание и закупите еще 11 игроков чтоб Семак имел 4 состава и мог играть спокойно хотя бы раз в неделю 🙏
Видимо, это другое)