Абаскаль о «Спартаке»: «С таким календарем, абсурдным, возможно, будет тяжело любой команде»

Гильермо Абаскаль негативно оценил график «Спартака» на старте сезона.

«Нашу готовность покажет только футбол на поле.

В целом с таким календарем, возможно, абсурдным, будет тяжело любой команде уже после первого месяца», – заявил главный тренер красно-белых.

С начала сезона и до конца августа «Спартак» проведет 9 игр, в том числе против «Зенита» в Москве.

«Спартак» – «Оренбург». 1:1 – Воробьев сравнял счет. Онлайн-трансляция