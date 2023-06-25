Егор Титов: «Любую команду, а «Спартак» особенно, красят кубки, победы. Увы, остались без 1-го места и Кубка, но это не умаляет заслуг Абаскаля»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильермо Абаскаль Футбол

Егор Титов подвел итоги сезона для «Спартака».

Сезон-2022/23 московский клуб завершил без трофеев, став 3-м в Мир РПЛ.

– Вы человек, который работал в тренерском штабе «Спартака» и знает какой ценой даются победы и результат. Как оцените работу Гильермо Абаскаля?

– Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе. «Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы.

Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс - это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много. В том году был великолепный кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Все было на самом высоком уровне – за это спасибо РФС.

Увы, сегодня «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля.

Повторюсь: не знаю, как он работает. Те отрывки, которые мы видим – официальная часть для журналистов: поснимать разминку. Какие они делают упражнения и на чем ставят акцент я, увы, прокомментировать не могу, – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака».

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18 комментариев

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Назар Игорь
Почему " Особенно Спартак"? Всë то же гипертрофированное самомнение, неуважение к другим клубам, показ своей исключительной роли в российском футболе.
Уважаемые спартаковцы, неужели непонятно что уже почти два десятка лет Спартак обычный клуб, середняк, не лучше и не хуже других?
+20
-8
+12
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ЗЕНИТ65
Ответ Назар Игорь
Почему " Особенно Спартак"? Всë то же гипертрофированное самомнение, неуважение к другим клубам, показ своей исключительной роли в российском футболе. Уважаемые спартаковцы, неужели непонятно что уже почти два десятка лет Спартак обычный клуб, середняк, не лучше и не хуже других?
Да у них одни мантры в голове. Судьи, Газпром, Зенит, бразильцы... А, ещё хорошая/плохая погода, дачи и грибы с лыжами.
+10
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+4
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Мосгорсуд
Ну если честно 1 место у вас шансов занять и не было, а вот Акрону проигрывать, не стоило....и кто виноват?)
+4
-1
+3
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Злодей Спб
Ответ Назар Игорь
Почему " Особенно Спартак"? Всë то же гипертрофированное самомнение, неуважение к другим клубам, показ своей исключительной роли в российском футболе. Уважаемые спартаковцы, неужели непонятно что уже почти два десятка лет Спартак обычный клуб, середняк, не лучше и не хуже других?
Объективно :)

И вот как раз, в этом контексте, стоит упомянуть об "уровне чемпионата". В 90е на фоне развала страны, пользуясь близостью к властным кабинетам и источникам финансирования - спартак доминировал в лиге, где большая часть клубов влачила нищенское существование.

С 00х ситуация стала выравниваться, в футбол пришли кой-какие деньги и не только в столичный регион = "16 лет без побед".
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avcgloronalduMU
у спартаковцев была возможность выиграть трофеи, но Титов, как и Аленичев не смогли, поэтому они что то там флудят на матч тв
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KOTOV71
" Увы ,Сегодня Спартак Остался без первого места и кубка...."- вот прям," серия из Чемпионств,и обладанием Кубка - Прервалась!
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Faust Doc
Да здравствует рыжий студент - опора и надёжа!
Гы гы гы
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Назар Игорь
Ответ Spartak Moscow
Такой особенный тон Спартаку задают многомиллионная армия фанатов, СМИ, сам клуб своими медиа. В отличии от остальных клубов, благодаря колоссальной поддержке, Спартак возымел свой особенный, уникальный почерк, отличающий его от остальных. И совершенно неважно, на каком клуб месте: на десятом или на первом; шума вокруг красно-белых будет больше. Я вижу это так
Уважаемый болельщик Спартака, ну о каком "уникальном" почерке можно говорить сегодня?. Это всё в далëком прошлом, теперь Спартак играет как большинство клубов РПЛ, то есть забросы, навесы, расчëт на удачу. Настоящий болельщик должен быть объективен, несмотря на любовь к своему клубу.
+2
0
+2
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KOTOV71
Ответ Spartak Moscow
Такой особенный тон Спартаку задают многомиллионная армия фанатов, СМИ, сам клуб своими медиа. В отличии от остальных клубов, благодаря колоссальной поддержке, Спартак возымел свой особенный, уникальный почерк, отличающий его от остальных. И совершенно неважно, на каком клуб месте: на десятом или на первом; шума вокруг красно-белых будет больше. Я вижу это так
" Особый тон,.. Уникальный почерк..."- Скандалы,Зарема,Федун,Заговор,Вот и тема " Промес" свежая ! И именно " Шума" больше всего. А вообще-то,клуб вроде Футбольный.
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KOTOV71
Ответ Spartak Moscow
Футбольный. Но так у нас повелось, что околофутбол гораздо людям интереснее. Да и спортивные успехи обсуждаются не меньше: кубок России 2022 тому яркий пример
Кубок - " Яркий пример", от того и " яркий", что на фоне всего " Околофутбола" очень Редкий.
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ВячеславКЗ
Ответ Назар Игорь
Почему " Особенно Спартак"? Всë то же гипертрофированное самомнение, неуважение к другим клубам, показ своей исключительной роли в российском футболе. Уважаемые спартаковцы, неужели непонятно что уже почти два десятка лет Спартак обычный клуб, середняк, не лучше и не хуже других?
Вы существует благодаря " крыше" в Кремле". Вчера все ждали, что её не будет. Пока облом.
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