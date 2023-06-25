Егор Титов: «Любую команду, а «Спартак» особенно, красят кубки, победы. Увы, остались без 1-го места и Кубка, но это не умаляет заслуг Абаскаля»

Егор Титов подвел итоги сезона для «Спартака».

Сезон-2022/23 московский клуб завершил без трофеев, став 3-м в Мир .

– Вы человек, который работал в тренерском штабе «Спартака» и знает какой ценой даются победы и результат. Как оцените работу ?

– Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе. «Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы.

Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс - это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много. В том году был великолепный кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Все было на самом высоком уровне – за это спасибо РФС.

Увы, сегодня «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля.

Повторюсь: не знаю, как он работает. Те отрывки, которые мы видим – официальная часть для журналистов: поснимать разминку. Какие они делают упражнения и на чем ставят акцент я, увы, прокомментировать не могу, – сказал шестикратный чемпион России в составе « ».