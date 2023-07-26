Форвард «Оренбурга» Воробьев: «Ничего не помешает победить ЦСКА. Обоймы хватает сыграть два матча за четыре дня»

Дмитрий Воробьев считает, что «Оренбургу» по силам обыграть ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Матч 1-го тура группового этапа в рамках Пути РПЛ состоится сегодня.

— Уже через три дня после «Спартака» « » играть с в Кубке России, после этого через четыре дня выезд к «Рубину» в чемпионате. Каково начинать сезон с такого жесткого графика?

— У нас игроков хватает, чтобы провести ротацию. К матчу с ЦСКА все ребята готовятся. Думаю, будет отдыхать кто-то из футболистов, игравших против «Спартака». Но тут решит тренер.

Главное, что все живы и здоровы. Поэтому ничего не помешает нам выиграть у ЦСКА. Обоймы хватает, чтобы сыграть два матча за четыре дня.

— Главный тренер ЦСКА — Федотов, под руководством которого вам не удалось закрепиться в основном составе «Сочи». Хочется ему что-то доказать?

— Хочется забить, да.

— То есть еще осталась память от негативного сочинского периода?

— Ну как негативного... Там все-таки все равно больше от меня зависело. Поэтому негатива к кому-то за тот период не испытываю. Просто хочется забить ЦСКА. Но мне всегда хочется забивать голы. В любом матче любому сопернику. Главное — принести пользу команде, – сказал форвард «Оренбурга».