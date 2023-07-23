Роналду о целях на сезон в «Аль-Насре»: «Надеемся выиграть все трофеи. У нас хорошая команда»
Криштиану Роналду заявил о желании выиграть все трофеи с «Аль-Насром» в сезоне.
Португалец заявил об этом, прибыв в Японии, куда команда прибыла на турне.
«Мы очень рады быть здесь, «Аль-Наср» впервые в Японии. Нам предстоит провести два хороших матча, и мы очень рады. Японцы любят футбол, и мы здесь для того, чтобы показать шоу.
Мы надеемся выиграть все трофеи. Знаем, что это будет трудно, но я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждем потрясающего сезона. Конечно, я надеюсь выиграть несколько трофеев в этом году», – сказал Роналду.
Плюс не забываем про Аль Иттихад, в котором перешли Канте и Бензин
"Золотое двойное копыто"?
" Платиновый горб"?
"Алмазная колючка"?
Прикольно. Повезëт потом в Португалию, публике покажет. Лица народные даже представлять не стоит.