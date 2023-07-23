Роналду о целях на сезон в «Аль-Насре»: «Надеемся выиграть все трофеи. У нас хорошая команда»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил о желании выиграть все трофеи с «Аль-Насром» в сезоне.

Португалец заявил об этом, прибыв в Японии, куда команда прибыла на турне.

«Мы очень рады быть здесь, «Аль-Наср» впервые в Японии. Нам предстоит провести два хороших матча, и мы очень рады. Японцы любят футбол, и мы здесь для того, чтобы показать шоу.

Мы надеемся выиграть все трофеи. Знаем, что это будет трудно, но я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждем потрясающего сезона. Конечно, я надеюсь выиграть несколько трофеев в этом году», – сказал Роналду.

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23 комментария

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QWertY
Он видел какой состав собрался в Аль Ахли? Там трио Максимен-Фирмино-Марез, а полузащиту может усилить Парти.
Плюс не забываем про Аль Иттихад, в котором перешли Канте и Бензин
+15
-2
+13
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Любезный Коссутий
Ответ Niels
Думаю Аль Хиляль или Аль Иттихад выиграют чемпионат
какой-то Аль точно выиграет
+14
-1
+13
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rigobersong
Очередное сотрясание воздуха, 39 летний пенсионер даже не главная звезда в СА:))
+18
-8
+10
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Ganiball13
Ответ Эзиз Халлыев
А слабо выиграть ЛЧ, А Рон?
Он как бы 5 кратный победитель ЛЧ
+13
-4
+9
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Niels
Думаю Аль Хиляль или Аль Иттихад выиграют чемпионат
+4
0
+4
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Эзиз Халлыев
А слабо выиграть ЛЧ, А Рон?
+5
-1
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андрей быцюк
ЛЧ🤣🤣🤣
+3
-1
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SaH4r.
Ответ Любезный Коссутий
какой-то Аль точно выиграет
аналитек
+1
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Виктор Петров
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ noti22
Аль-Наср помимо чемпионата Саудии будет играть в квалификации Азиатской ЛЧ и уже совсем скоро в Арабском кубке.
аль ахли аль иттихад и аль хиляль будут натягиватькришти
+3
-2
+1
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noti22
Ответ VERBLYUD
Сколько турниров там уже придумали для Кришти?
Арабский кубок проводится с 1981. Это вам не Leagues Cup, проводимый с 2019
+6
-5
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rej1sta
Ответ Ganiball13
Он как бы 5 кратный победитель ЛЧ
Азиатской?
+1
-1
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VERBLYUD
Ответ noti22
Аль-Наср помимо чемпионата Саудии будет играть в квалификации Азиатской ЛЧ и уже совсем скоро в Арабском кубке.
Сколько турниров там уже придумали для Кришти?
+6
-6
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Профессор из Кобхэма
Ответ QWertY
Он видел какой состав собрался в Аль Ахли? Там трио Максимен-Фирмино-Марез, а полузащиту может усилить Парти. Плюс не забываем про Аль Иттихад, в котором перешли Канте и Бензин
А выиграет Аль-Хиляль.
0
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Leko
Анжи, арабская версия
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Берендей Ватрушкин
Какие там трофеи?
"Золотое двойное копыто"?
" Платиновый горб"?
"Алмазная колючка"?
Прикольно. Повезëт потом в Португалию, публике покажет. Лица народные даже представлять не стоит.
+1
-1
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Dark.Babysitter
В слове Надеюсь несколько ошибок
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noti22
Аль-Наср помимо чемпионата Саудии будет играть в квалификации Азиатской ЛЧ и уже совсем скоро в Арабском кубке.
+2
-2
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