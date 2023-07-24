«Роналду в РПЛ? Это может случиться. Мечтаю, чтобы он сыграл в «Краснодаре». Баши о Криштиану

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Краснодар Жоау Баши Футбол

Жоау Баши считает, что Криштиану Роналду может поиграть в РПЛ.

– Возможно ли увидеть в будущем Роналду в РПЛ?

– Конечно, в один день это может случиться.

Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», – сказал португальский полузащитник «быков». 

Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт португальского нападающего рассчитан до 2025 года. 

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12 комментариев

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Артём Никулин
Месси сегодня уже в Оренбург отправили, дошла очередь и до Роналду в Краснодаре. Ждём Мбаппе в Урале и Холанда в Балтике
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alexsem69
Если только как ветеран приедет на матч всех звёзд!)
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Mr.Alien
Сколько нужно отвалить Роналду, чтобы он перешёл в РПЛ? 700 млн за сезон?
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Сергей48
Фантазёр, ты меня называла)
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Ya Tolik
Почему нет? Лет через 20, когда Роналду будет праздновать 40 лет карьеры может и к нам заедет)
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DiegoBaggioRonaldinho
Чем их там кормят?
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Veles3101
Роналду в интервью на Матч ТВ : только АПЛ дотягивает до уровня российского футбола.
Я приехал побеждать и завоёвывать новые трофеи
Я как борщ, такой же горячий
Деньги не имеют значения , я всегда хотел играть за Спартак как мой кумир Онопко
Я решил получить паспорт РФ чтобы войти в Putin’s Team
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Faust Doc
Ответ Артём Никулин
Месси сегодня уже в Оренбург отправили, дошла очередь и до Роналду в Краснодаре. Ждём Мбаппе в Урале и Холанда в Балтике
Было бы неплохо
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Геннадий Тёкин
Ответ Артём Никулин
Месси сегодня уже в Оренбург отправили, дошла очередь и до Роналду в Краснодаре. Ждём Мбаппе в Урале и Холанда в Балтике
Еще Роналдо, Ривалдо и Роберто Карлоса...будем впереди планеты всей)).
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