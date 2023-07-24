«Роналду в РПЛ? Это может случиться. Мечтаю, чтобы он сыграл в «Краснодаре». Баши о Криштиану
Жоау Баши считает, что Криштиану Роналду может поиграть в РПЛ.
– Возможно ли увидеть в будущем Роналду в РПЛ?
– Конечно, в один день это может случиться.
Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», – сказал португальский полузащитник «быков».
Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт португальского нападающего рассчитан до 2025 года.
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