Парти интересен «Аль-Ахли». «Арсенал» открыт к продаже хавбека (Daily Mail)
Футболист «Арсенала» Томас Парти может перейти в Саудовскую Аравию.
Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляет «Аль-Ахли».
«Арсенал» открыт к продаже игрока, поскольку надеется вернуть часть денег, потраченных на трансфер Деклана Райса, сообщает Daily Mail. В то же время «канониры» изучают возможность подписания хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
В данный момент Парти находится в расположении «Арсенала» в США. Он должен будет оценить поступившее предложение от саудовцев. Ранее сообщалось, что несколько клубов из Саудовской Аравии готовы заплатить 40 миллионов евро за ганского полузащитника.
Этим летом к «Аль-Ахли» уже присоединились Роберто Фирмино и Эдуар Менди, клуб также работает над трансферами Рияда Мареза и Аллана Сен-Максимена.
Парти перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году. Статистику полузащитника можно найти здесь.
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Лишиться и Джаки и Парти за одно ТО это очень плохо.
Конечно круто его продать за хорошие деньги,но это очень сильно скажется на клубе прямо сейчас.
Если Парти не будет настаивать,надо оставлять его.
Или вы про Деклана Райса?
Так то в опорке есть Жоржиньо, Эльнени.
Но Парти хорош, его бы оставить, конечно…
Надеюсь, Томас останется. Как основной опорник прошлого сезона он точно понадобится в предстоящем.