Парти интересен «Аль-Ахли». «Арсенал» открыт к продаже хавбека (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Томас Парти Ромео Лавиа Футбол

Футболист «Арсенала» Томас Парти может перейти в Саудовскую Аравию.

Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляет «Аль-Ахли».

«Арсенал» открыт к продаже игрока, поскольку надеется вернуть часть денег, потраченных на трансфер Деклана Райса, сообщает Daily Mail. В то же время «канониры» изучают возможность подписания хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

В данный момент Парти находится в расположении «Арсенала» в США. Он должен будет оценить поступившее предложение от саудовцев. Ранее сообщалось, что несколько клубов из Саудовской Аравии готовы заплатить 40 миллионов евро за ганского полузащитника.

Этим летом к «Аль-Ахли» уже присоединились Роберто Фирмино и Эдуар Менди, клуб также работает над трансферами Рияда Мареза и Аллана Сен-Максимена.

Парти перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году. Статистику полузащитника можно найти здесь.

«Аль-Ахли» предложил тренеру «Фулхэма» Силве контракт на 40 млн фунтов за два года

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Аль Ахли собирает лучший состав в чемпе. Не видать Кришти титул как своих собственных ушей(
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Madcomposer
Я про Райса, конечно. Жорж и Эльнени - очень плохая глубина для команды из ЛЧ. Парти, скорее, уйдёт из-за репутационных рисков клубу и из-за травматичности.
С уходом Парти,Арсенал сразу просядет.
Лишиться и Джаки и Парти за одно ТО это очень плохо.
Конечно круто его продать за хорошие деньги,но это очень сильно скажется на клубе прямо сейчас.
Если Парти не будет настаивать,надо оставлять его.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Надо, кроме Риса, тогда ещё кого-то брать для глубины, на Локонге далеко не уедешь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
В смысле открыт, в чего блин..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ответ Madcomposer
Надо, кроме Риса, тогда ещё кого-то брать для глубины, на Локонге далеко не уедешь.
А причем тут Нельсон? Он вообще атакующий.
Или вы про Деклана Райса?

Так то в опорке есть Жоржиньо, Эльнени.

Но Парти хорош, его бы оставить, конечно…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ответ Madcomposer
Я про Райса, конечно. Жорж и Эльнени - очень плохая глубина для команды из ЛЧ. Парти, скорее, уйдёт из-за репутационных рисков клубу и из-за травматичности.
Так то Жорж недавний победитель ЛЧ и чемпион Европы, но соглашусь, что на чистого опорника он не тянет.
Надеюсь, Томас останется. Как основной опорник прошлого сезона он точно понадобится в предстоящем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Mykytka
Так то Жорж недавний победитель ЛЧ и чемпион Европы, но соглашусь, что на чистого опорника он не тянет. Надеюсь, Томас останется. Как основной опорник прошлого сезона он точно понадобится в предстоящем.
Эти регалии Жоржа вообще ничем серьёзно не помогут. Максимум - авторитет в раздевалке, а на поле он давно уже очень средне играет. Если хотят бороться на два реальных фронта, нужен реально хороший запасной, особенно если Партей уходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий