Парти интересен «Аль-Ахли». «Арсенал» открыт к продаже хавбека (Daily Mail)

Футболист «Арсенала» Томас Парти может перейти в Саудовскую Аравию.

Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляет «Аль-Ахли».

«Арсенал» открыт к продаже игрока, поскольку надеется вернуть часть денег, потраченных на трансфер Деклана Райса, сообщает Daily Mail. В то же время «канониры» изучают возможность подписания хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

В данный момент находится в расположении « » в США. Он должен будет оценить поступившее предложение от саудовцев. Ранее сообщалось, что несколько клубов из Саудовской Аравии готовы заплатить 40 миллионов евро за ганского полузащитника.

Этим летом к «Аль-Ахли» уже присоединились Роберто Фирмино и Эдуар Менди, клуб также работает над трансферами Рияда Мареза и Аллана Сен-Максимена.

Парти перешел в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году. Статистику полузащитника можно найти здесь.

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