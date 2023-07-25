Трансфер Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» под угрозой срыва. Дело не в собаках

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо животные и спорт Футбол

Трансфер Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» под угрозой срыва, но не из-за собак.

Как пишет The Athletic, в переговорах возникла задержка, из-за которой полузащитник может остаться в «Ливерпуле». «Аль-Иттихад» планировал заплатить 40 млн фунтов за бразильца.

Все стороны по-прежнему стараются закрыть сделку, переговоры продолжаются. Желание «Аль-Иттихада» подписать Фабиньо не ослабевает. Но процесс затянулся, и в связи с этим бразилец планирует возобновить подготовку к сезону с «Ливерпулем» в среду.

Из-за переговоров с «Аль-Иттихадом» Фабиньо не взяли на предсезонный сбор в Германию, из которого команда вернулась вчера. Фабиньо присоединится к партнерам по команде завтра, если к этому моменту прорыва в переговорах не случится. Успешное завершение переговоров еще возможно.

Ранее появилась информация о том, что трансфер Фабиньо может сорваться из-за французских бульдогов, так как в Саудовской Аравии эта порода считается опасной, и въезжать в страну с собаками такой породы нельзя. По данным The Athletic, возможный срыв трансфера Фабиньо не имеет никакого отношения к французским бульдогам.

20 комментариев

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Виталик Кравченко
Дело в Клоппах?
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Tahir Turk
Газзаев: я тут не причем
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BZB
За такие деньги собакам можно и виллу собачью отстроить и оставить их в Европе ждать Фабиньо.
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Джанлука Нальюка
Ну и прекрасно
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charly_54
Ответ Olajuvon
Французский бульдог это же такая добродушная мини версия бульдога, что в ней опасного???
Слишком милые, а там ребята серьезные
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Тони Каскарино
Но дело не в собаках......надо запомнить))
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Милан 757
Как Клопп мог допустить такое чтобы его лучший опорник мог уйти 🤦‍♂️ ...
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Артем Коваленко
А многие на Газзаева бочку катили!
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Джа-Джа Бинкс
И не продадут, и часть сборов пропустил. Офигенно просто.
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Stewee
Учитывая жадность владельцев, пусть лучше остается еще на год. Всяко лучше, чем начинать сезон с сырым Лавией в опорке, или даже с Байчетичем)
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кот-мявун
а дело в том что фабиньо по игровому амплуа опорник-собака
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Olajuvon
Французский бульдог это же такая добродушная мини версия бульдога, что в ней опасного???
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Zhashkovets
Фабиньо сдал очень в прошлом сезоне, один из главных виновников ужасного оборонительного года - это наверное последний шанс продать его за очень неплохую цену, а не отпустить доигрывать в условную Бразилию.
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Vadim Lyfar
А в кошках
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хавбек+
цена не устраивает арабов, подсдавший нетоповый бразилец какой толк с него
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Emir Bekbolotov
Ответ Ман Сити
Ничего себе жадность. Переплачивать столько за игроков. Алисона, Ван дейка почти по 100 брали, сейчас они стоят 30 на тм, Нуньеса за 100, он стоит меньше 60 сейчас, Собослаи за 70, он стоит 50. Такие переплаты не могут совершаться жадными владельцами.
Увидев твой ник все стало понятно
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