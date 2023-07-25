Трансфер Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» под угрозой срыва. Дело не в собаках

Трансфер Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» под угрозой срыва, но не из-за собак.

Как пишет The Athletic, в переговорах возникла задержка, из-за которой полузащитник может остаться в «Ливерпуле». «Аль-Иттихад» планировал заплатить 40 млн фунтов за бразильца.

Все стороны по-прежнему стараются закрыть сделку, переговоры продолжаются. Желание «Аль-Иттихада» подписать Фабиньо не ослабевает. Но процесс затянулся, и в связи с этим бразилец планирует возобновить подготовку к сезону с «Ливерпулем» в среду.

Из-за переговоров с «Аль-Иттихадом» Фабиньо не взяли на предсезонный сбор в Германию, из которого команда вернулась вчера. Фабиньо присоединится к партнерам по команде завтра, если к этому моменту прорыва в переговорах не случится. Успешное завершение переговоров еще возможно.

Ранее появилась информация о том, что трансфер Фабиньо может сорваться из-за французских бульдогов, так как в Саудовской Аравии эта порода считается опасной, и въезжать в страну с собаками такой породы нельзя. По данным The Athletic, возможный срыв трансфера Фабиньо не имеет никакого отношения к французским бульдогам.