«Ливерпуль» ведет переговоры по Лавиа, опорника хочет Клопп. Сделку оценивают в 50 млн фунтов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, стороны ведут конкретные переговоры о переходе. Пока «Ливерпуль» не договорился с Лавиа об условиях личного контракта.

Сделка оценивается в 50 млн фунтов. Видеть игрока в команде хочет Юрген Клопп.

В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел 29 матчей за «Саутгемптон» в АПЛ и забил 1 гол. Статистику опорника можно найти здесь.

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18 комментариев

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Егор Павлов
Многовато конечно. Собослаи уже 2-3 года показывает уровень близкий к топу, там есть откуда требовать 60 млн, а Лавиа слегка стрельнул. Не против покупки, но дорого. Надеюсь Ливерпуль собьет цену.
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dmitri28
Ответ Егор Павлов
Многовато конечно. Собослаи уже 2-3 года показывает уровень близкий к топу, там есть откуда требовать 60 млн, а Лавиа слегка стрельнул. Не против покупки, но дорого. Надеюсь Ливерпуль собьет цену.
Надеюсь не собьёт😂
У Лавиа хитрый контракт. В следующем сезоне активируется бай-бэк опция с Сити за 40 млн фунтов.
Так что сейчас продавать его меньше 50 смысла нет.
Так что не надейтесь, что собьёт. Позиция Саутгемптона в этом вопросе непреклонна и торг не уместен😁
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bombadil
Дорага. И так уже потратились прилично. Не, я не против, если деньги есть, но Мак и Собослаи лидеры своих клубов. А это перспективный пацан. Саутгемптон по старой памяти, может, скидос сделает?
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Консервативный глор
Ответ bombadil
Дорага. И так уже потратились прилично. Не, я не против, если деньги есть, но Мак и Собослаи лидеры своих клубов. А это перспективный пацан. Саутгемптон по старой памяти, может, скидос сделает?
Этот перспективный пацан был самым светлым пятном в прошедшем сезоне в Сауте и сейчас он их главный актив. Вряд ли сделает, короче.
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Сергей Лимонников
Ответ dmitri28
Надеюсь не собьёт😂 У Лавиа хитрый контракт. В следующем сезоне активируется бай-бэк опция с Сити за 40 млн фунтов. Так что сейчас продавать его меньше 50 смысла нет. Так что не надейтесь, что собьёт. Позиция Саутгемптона в этом вопросе непреклонна и торг не уместен😁
Да ладно дружище, скинь десятку. 40сейчас лучше, чем 40 через год. Это уже совсем другие деньги
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dmitri28
Ответ bombadil
Да понятно, что скидки не будет. Это, скорее, шутка. Но надеюсь, что, может, в рассрочку договорятся. Как с Вулверами по Жоте.
А вот это возможно!
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dmitri28
Ответ Консервативный глор
Этот перспективный пацан был самым светлым пятном в прошедшем сезоне в Сауте и сейчас он их главный актив. Вряд ли сделает, короче.
Именно
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bombadil
Ответ Консервативный глор
Этот перспективный пацан был самым светлым пятном в прошедшем сезоне в Сауте и сейчас он их главный актив. Вряд ли сделает, короче.
Да понятно, что скидки не будет. Это, скорее, шутка. Но надеюсь, что, может, в рассрочку договорятся. Как с Вулверами по Жоте.
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dmitri28
Ответ Сергей Лимонников
Да ладно дружище, скинь десятку. 40сейчас лучше, чем 40 через год. Это уже совсем другие деньги
😂 за 40 такой игрочелла нужен самому😁😁😁
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dmitri28
Ответ Alex Sarus
Только пока представить очень сложно вместо кого он играть будет там через год
Им сложно будет заменить Гюндогана.
Ковачич имхо похуже будет и не факт, что вольётся.
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Жаргал Шадапов
Ответ Егор Павлов
Многовато конечно. Собослаи уже 2-3 года показывает уровень близкий к топу, там есть откуда требовать 60 млн, а Лавиа слегка стрельнул. Не против покупки, но дорого. Надеюсь Ливерпуль собьет цену.
Позиция более востребована
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Alex Sarus
Ответ dmitri28
Надеюсь не собьёт😂 У Лавиа хитрый контракт. В следующем сезоне активируется бай-бэк опция с Сити за 40 млн фунтов. Так что сейчас продавать его меньше 50 смысла нет. Так что не надейтесь, что собьёт. Позиция Саутгемптона в этом вопросе непреклонна и торг не уместен😁
Только пока представить очень сложно вместо кого он играть будет там через год
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Ман Сити
200 лямов за ТО на полузащиту, больше миллиарда уже в клоппа влили, а Витян все равно будет скакать по веткам какой жадный у ливера миллиардер хозяин.
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S H A R K
Нужно защитников подписать
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Dinar Ibragimov
Я так понимаю Байчетича отдадут куда-нибудь, ибо два опорника 2004 года рождения в команде как-то не складывается
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Александр Высочкин
Хорошо бы ещо Вейгу, и одного защитника
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Диер Ташкент
ЛФК не хило так решил всю полузащиту обновить в одно ТО
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Гусеконь
в Англии все ценники от 50 лямов начинаются
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