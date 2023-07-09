«Ливерпуль» ведет переговоры по Лавиа, опорника хочет Клопп. Сделку оценивают в 50 млн фунтов
«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, стороны ведут конкретные переговоры о переходе. Пока «Ливерпуль» не договорился с Лавиа об условиях личного контракта.
Сделка оценивается в 50 млн фунтов. Видеть игрока в команде хочет Юрген Клопп.
В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел 29 матчей за «Саутгемптон» в АПЛ и забил 1 гол. Статистику опорника можно найти здесь.
У Лавиа хитрый контракт. В следующем сезоне активируется бай-бэк опция с Сити за 40 млн фунтов.
Так что сейчас продавать его меньше 50 смысла нет.
Так что не надейтесь, что собьёт. Позиция Саутгемптона в этом вопросе непреклонна и торг не уместен😁
Ковачич имхо похуже будет и не факт, что вольётся.