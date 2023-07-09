«Ливерпуль» ведет переговоры по Лавиа, опорника хочет Клопп. Сделку оценивают в 50 млн фунтов

«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, стороны ведут конкретные переговоры о переходе. Пока « » не договорился с об условиях личного контракта.

Сделка оценивается в 50 млн фунтов. Видеть игрока в команде хочет .

В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел 29 матчей за « » в и забил 1 гол. Статистику опорника можно найти здесь.