«Месси и Бускетс могут многое дать МЛС, а лига – им. Говорил с Буси – он очень счастлив». Экс-хавбек «Барселоны» Пуч о США
Рики Пуч прокомментировал переход Лионеля Месси и Серджи Бускетса в «Интер Майами».
«Думаю, МЛС – лига с большим будущим. Теперь, когда приехали Лео [Месси] и [Серхио] Бускетс... Думаю, они могут многое дать этой лиге, и лига может многое дать им.
Думаю, что это потрясающее место для того, чтобы учиться или чтобы завершить такую замечательную карьеру, какую они провели. Я очень рад за них. Мне удалось поговорить с Буси, и он очень счастлив», – сказал полузащитник «Лос Анджелес Гэлакси», выступавший за «Барселону».
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