«Месси и Бускетс могут многое дать МЛС, а лига – им. Говорил с Буси – он очень счастлив». Экс-хавбек «Барселоны» Пуч о США

Рики Пуч прокомментировал переход Лионеля Месси и Серджи Бускетса в «Интер Майами».

«Думаю, – лига с большим будущим. Теперь, когда приехали Лео [ ] и [Серхио] ... Думаю, они могут многое дать этой лиге, и лига может многое дать им.

Думаю, что это потрясающее место для того, чтобы учиться или чтобы завершить такую замечательную карьеру, какую они провели. Я очень рад за них. Мне удалось поговорить с Буси, и он очень счастлив», – сказал полузащитник « », выступавший за «Барселону».