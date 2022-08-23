Пуч об уходе из «Барсы»: «Полное разочарование. Было очень больно тренироваться одному, пока команда была на сборе»

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Рики Пуч разочарован тем, как ему пришлось покинуть «Барселону». 

В начале августа полузащитник перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Это был довольно тяжелый месяц, потому что я никогда не видел, чтобы игроки оставались в Барселоне, а команда ехала на сбор без них. Я понимаю ситуацию в клубе, возможно, им нужно было каким-то образом оказать давление на игроков, чтобы они ушли, но это можно сделать другими способами.

Было очень больно тренироваться одному в Барселоне, в то время как остальные были в Лос-Анджелесе.

Я почувствовал полное разочарование – тем более после 7 лет в клубе и учитывая то, что тренер тоже провел в клубе долгое время. Все это причиняло мне сильную боль, это сложная ситуация, но иногда приходится принимать решения. Они приняли это решение, я его не разделяю, но ладно», – сказал Пуч FOX Deportes.

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