Пуч об уходе из «Барсы»: «Полное разочарование. Было очень больно тренироваться одному, пока команда была на сборе»

разочарован тем, как ему пришлось покинуть «Барселону».

В начале августа полузащитник перешел в .

«Это был довольно тяжелый месяц, потому что я никогда не видел, чтобы игроки оставались в Барселоне, а команда ехала на сбор без них. Я понимаю ситуацию в клубе, возможно, им нужно было каким-то образом оказать давление на игроков, чтобы они ушли, но это можно сделать другими способами.

Было очень больно тренироваться одному в Барселоне, в то время как остальные были в Лос-Анджелесе.

Я почувствовал полное разочарование – тем более после 7 лет в клубе и учитывая то, что тренер тоже провел в клубе долгое время. Все это причиняло мне сильную боль, это сложная ситуация, но иногда приходится принимать решения. Они приняли это решение, я его не разделяю, но ладно», – сказал Пуч FOX Deportes.