Месси и Бускетс, скорее всего, выйдут в старте «Интера» на игру с «Атлантой» 26-го. Мартино подтвердил

Лионель Месси может впервые выйти в стартовом составе «Интер Майами» 26 июля.

Завтра команда из Флориды встретится с « » в Кубке лиг. Начало игры – в 02:30 по московскому времени.

Главный тренер « » сообщил, что с высокой вероятностью и аргентинец, и другой новичок, хавбек , начнут игру с первой минуты.

«Вполне возможно, что если они будут проводить на поле больше минут, то это повлияет на состояние команды. И, скорее всего, они начнут матч с самого начала. Все будет зависеть от их самочувствия», – сказал Мартино.