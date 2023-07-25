Месси и Бускетс, скорее всего, выйдут в старте «Интера» на игру с «Атлантой» 26-го. Мартино подтвердил

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Серджи Бускетс Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

Лионель Месси может впервые выйти в стартовом составе «Интер Майами» 26 июля.

Завтра команда из Флориды встретится с «Атлантой» в Кубке лиг. Начало игры – в 02:30 по московскому времени.

Главный тренер «Интера» Херардо Мартино сообщил, что с высокой вероятностью и аргентинец, и другой новичок, хавбек Серджи Бускетс, начнут игру с первой минуты.

«Вполне возможно, что если они будут проводить на поле больше минут, то это повлияет на состояние команды. И, скорее всего, они начнут матч с самого начала. Все будет зависеть от их самочувствия», – сказал Мартино.

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16 комментариев

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Blaumerc
Ответ Vas Vasss
- До Месси - ПСЖ финалы и полуфиналы ЛЧ. Кубки Франции как семечки. - С Месси - позоры и вылеты в 1/8 лч 2 года подряд, вылеты из кубков. - Один из худших игроков Фермер лиги. Всеобщая любовь фанатов ПСЖ перед уходом : Месси сын Ш..... - Месся : Ну Ок, Вызов принят. ...Ждем интер-майами во второй бургер лиге.
ты что, специально зарегистрировался что бы потешать народ на спортсе?
+7
-1
+6
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rigobersong
Ответ Vas Vasss
- До Месси - ПСЖ финалы и полуфиналы ЛЧ. Кубки Франции как семечки. - С Месси - позоры и вылеты в 1/8 лч 2 года подряд, вылеты из кубков. - Один из худших игроков Фермер лиги. Всеобщая любовь фанатов ПСЖ перед уходом : Месси сын Ш..... - Месся : Ну Ок, Вызов принят. ...Ждем интер-майами во второй бургер лиге.
До Месси ПСЖ 0 ЛЧ в истории, 2е место в Чемпионата Франции, Месси лучший по оценку вхускоред игрок сезона, 2 чемпионства подряд, лучший иностранный игрок чемпионата:)
+7
-3
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Edwin_Hubble
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Может хватит этого кала? Третьесортная лига с кучей пенсов в розовом. Пусть бчкашные форумы освещают это
Ты ещё поукажи Спортс, что ему освещать
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Ғолиб Хошимов
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Может хватит этого кала? Третьесортная лига с кучей пенсов в розовом. Пусть бчкашные форумы освещают это
Иди поспи, ты сегодня много нервничал
+2
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Ебздрогыч
Кубок лиг звучит почти также круто, как путь регионов в кубке России!
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Velirpa
до Месси был выход в финал ЛЧ и поражение, а с Месси не было даже подходов.
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Blaumerc
Ответ Vas Vasss
Кто-то должен направлять несмышленнышей на свет истинный.
🤣
спасибо, аж до слёз
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Mark Safa
Ответ Vas Vasss
- До Месси - ПСЖ финалы и полуфиналы ЛЧ. Кубки Франции как семечки. - С Месси - позоры и вылеты в 1/8 лч 2 года подряд, вылеты из кубков. - Один из худших игроков Фермер лиги. Всеобщая любовь фанатов ПСЖ перед уходом : Месси сын Ш..... - Месся : Ну Ок, Вызов принят. ...Ждем интер-майами во второй бургер лиге.
Умник, в Америки не вылетают команды в вторую лигу
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David Aprasidze
Ответ Vas Vasss
- До Месси - ПСЖ финалы и полуфиналы ЛЧ. Кубки Франции как семечки. - С Месси - позоры и вылеты в 1/8 лч 2 года подряд, вылеты из кубков. - Один из худших игроков Фермер лиги. Всеобщая любовь фанатов ПСЖ перед уходом : Месси сын Ш..... - Месся : Ну Ок, Вызов принят. ...Ждем интер-майами во второй бургер лиге.
По мнению фанбоев Месси принес ПСЖ кубок мира )
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