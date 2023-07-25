Месси и Бускетс, скорее всего, выйдут в старте «Интера» на игру с «Атлантой» 26-го. Мартино подтвердил
Лионель Месси может впервые выйти в стартовом составе «Интер Майами» 26 июля.
Завтра команда из Флориды встретится с «Атлантой» в Кубке лиг. Начало игры – в 02:30 по московскому времени.
Главный тренер «Интера» Херардо Мартино сообщил, что с высокой вероятностью и аргентинец, и другой новичок, хавбек Серджи Бускетс, начнут игру с первой минуты.
«Вполне возможно, что если они будут проводить на поле больше минут, то это повлияет на состояние команды. И, скорее всего, они начнут матч с самого начала. Все будет зависеть от их самочувствия», – сказал Мартино.
спасибо, аж до слёз