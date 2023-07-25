Федерация футбола Италии попросила приравнять игроков из Великобритании к гражданам ЕС. Это позволит им не считаться легионерами в Серии А

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Федерация футбола Италии Европейский союз лимит на легионеров Политика Футбол

Федерация футбола Италии просит приравнять игроков из Великобритании к гражданам Евросоюза.

Совместная просьба федерации и Серии А направлена в Национальной олимпийский комитет Италии, занимающийся вопросом.

Приравнивание британских игроков к игрокам с паспортами ЕС позволило бы не учитывать их в лимите на игроков, представляющих страны за пределами Евросоюза, в Серии А. К игрокам с паспортами ЕС в Италии уже приравнены футболисты из Швейцарии.

По действующим правилам клубы, в заявке которых есть более двух игроков без паспортов Евросоюза, подписанных на постоянной основе, в течение следующего сезона могут подписать не более двух таких игроков. 

При этом один из этих игроков должен попасть в заявку не менее чем на 5 матчей своей сборной или провести хотя бы две игры за сборную в течение последнего года. Второй игрок не обязан соответствовать критерию числа матчей за сборную, но должен быть заявлен вместо одного из присутствующих в составе легионеров, который должен уйти либо получить гражданство ЕС.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шухрат Кесикбаев
Ответ Phantom1289
А таких много вообще в Серии А? Кто следит, подскажите. Есть вообще смысл в этом? Чет так на вскидку многих и не припомню.
Лофтус-Чик этим летом в Милан приехал и занял слот. Из-за этого не смогли Камаду подписать.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Демидов
Ответ Phantom1289
А таких много вообще в Серии А? Кто следит, подскажите. Есть вообще смысл в этом? Чет так на вскидку многих и не припомню.
В Серии А

1 и 2. Томори, Лофтус-Чик - АСМ
3. Смоллинг - Рома
4. Фергюсон - Болонья
5. Хендерсон - Эмполи
6. Дойг - Верона

Может, кого забыл
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Ответ ForzaGandzasar
Вместо этого лучше развивайте молодых игроков и сборную Италии, который последний раз вышел в 1/8 ЧМ в 2006ом.
Да им бы выйти хотя бы на этот ЧМ, а уж потом думать об 1/8)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
А таких много вообще в Серии А? Кто следит, подскажите. Есть вообще смысл в этом? Чет так на вскидку многих и не припомню.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Сергеев
Ответ Иван Демидов
В Серии А 1 и 2. Томори, Лофтус-Чик - АСМ 3. Смоллинг - Рома 4. Фергюсон - Болонья 5. Хендерсон - Эмполи 6. Дойг - Верона Может, кого забыл
Илинг в Ювентусе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IbraMania
Ответ Phantom1289
А таких много вообще в Серии А? Кто следит, подскажите. Есть вообще смысл в этом? Чет так на вскидку многих и не припомню.
За все клубы не скажу , но у Милана два англичанина в составе (Томори и Лофтус-Чик) и если этот закон примут , то у россонери освободиться место для игрока без паспорта ЕС.По этому Милану это было бы выгодно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobe3lo
Ответ Иван Демидов
В Серии А 1 и 2. Томори, Лофтус-Чик - АСМ 3. Смоллинг - Рома 4. Фергюсон - Болонья 5. Хендерсон - Эмполи 6. Дойг - Верона Может, кого забыл
сейчас в милане не ЕС это Томори, Лофтус Чик, Мессиас, Васкес, Крунич и вот завтра послезавтра Чуквуэзе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ForzaGandzasar
Вместо этого лучше развивайте молодых игроков и сборную Италии, который последний раз вышел в 1/8 ЧМ в 2006ом.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Храпач
свободу Шотландии😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artonkin
Навскидку это изменение больше всего на руку Роме - у них есть Смоллинг и Абрахам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timohin
Этих считать, этих не считать: так и рождается дискриминация по отношению к другим нациям! Ничему история не учит людей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Висита Эльмурзаев
Ответ Anar Ali
Ошибаешься малыш. Великобритания это европейская Америка
Великобритания это прародитель США
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Phantom1289
А таких много вообще в Серии А? Кто следит, подскажите. Есть вообще смысл в этом? Чет так на вскидку многих и не припомню.
Смысл лишь для новых, а не для старых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Иван Демидов
В Серии А 1 и 2. Томори, Лофтус-Чик - АСМ 3. Смоллинг - Рома 4. Фергюсон - Болонья 5. Хендерсон - Эмполи 6. Дойг - Верона Может, кого забыл
Спасибо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostin Pavel
Ответ Иван Демидов
В Серии А 1 и 2. Томори, Лофтус-Чик - АСМ 3. Смоллинг - Рома 4. Фергюсон - Болонья 5. Хендерсон - Эмполи 6. Дойг - Верона Может, кого забыл
ещё Абрахам в Роме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Phantom1289
Ну это да. Кто там еще? В лиге именно. Смоллинг, Томори? Просто как то не особо то это поможет. Я к тому, что там может что то другое надо думать с лимитом.
Пока не так много, но скоро будет достаточно. Нищий Мелан берет сбитых английских паспортистов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий