Федерация футбола Италии попросила приравнять игроков из Великобритании к гражданам ЕС. Это позволит им не считаться легионерами в Серии А

Федерация футбола Италии просит приравнять игроков из Великобритании к гражданам Евросоюза.

Совместная просьба федерации и Серии А направлена в Национальной олимпийский комитет Италии, занимающийся вопросом.

Приравнивание британских игроков к игрокам с паспортами ЕС позволило бы не учитывать их в лимите на игроков, представляющих страны за пределами Евросоюза, в Серии А. К игрокам с паспортами ЕС в Италии уже приравнены футболисты из Швейцарии.

По действующим правилам клубы, в заявке которых есть более двух игроков без паспортов Евросоюза, подписанных на постоянной основе, в течение следующего сезона могут подписать не более двух таких игроков.

При этом один из этих игроков должен попасть в заявку не менее чем на 5 матчей своей сборной или провести хотя бы две игры за сборную в течение последнего года. Второй игрок не обязан соответствовать критерию числа матчей за сборную, но должен быть заявлен вместо одного из присутствующих в составе легионеров, который должен уйти либо получить гражданство ЕС.