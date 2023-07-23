Позиции «Динамо» и «Лацио» сблизились после новых контактов. Римляне хотели купить Захаряна за 10 млн евро
«Лацио» добился прогресса в переговорах о трансфере Арсена Захаряна.
Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, римляне связывались с «Динамо» этим вечером, и позиции сторон в результате этих контактов сблизились.
Итальянский клуб хотел приобрести полузащитника за 10 млн евро, но москвичи дали понять, что им нужно 15 млн. Теперь же они ближе к компромиссу.
Также «Лацио» работает над приобретением у «Торино» Самуэле Риччи, но заключить эту сделку будет тяжело.
Захарян интересен «Севилье». Переход в «Аякс» или «Фейеноорд» все менее вероятен («СЭ»)
Думаю, пример Хвичи очень сильно помогает в этих мыслях о стоимости игрока.