Позиции «Динамо» и «Лацио» сблизились после новых контактов. Римляне хотели купить Захаряна за 10 млн евро

«Лацио» добился прогресса в переговорах о трансфере Арсена Захаряна.

Как передает журналист , римляне связывались с « » этим вечером, и позиции сторон в результате этих контактов сблизились.

Итальянский клуб хотел приобрести полузащитника за 10 млн евро, но москвичи дали понять, что им нужно 15 млн. Теперь же они ближе к компромиссу.

Также «Лацио» работает над приобретением у «Торино» Самуэле Риччи, но заключить эту сделку будет тяжело.

Захарян интересен «Севилье». Переход в «Аякс» или «Фейеноорд» все менее вероятен («СЭ»)

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?