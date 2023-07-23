Позиции «Динамо» и «Лацио» сблизились после новых контактов. Римляне хотели купить Захаряна за 10 млн евро

Теги Лацио Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Джанлука Ди Марцио Самуэле Риччи деньги Арсен Захарян Футбол

«Лацио» добился прогресса в переговорах о трансфере Арсена Захаряна.

Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, римляне связывались с «Динамо» этим вечером, и позиции сторон в результате этих контактов сблизились.

Итальянский клуб хотел приобрести полузащитника за 10 млн евро, но москвичи дали понять, что им нужно 15 млн. Теперь же они ближе к компромиссу.

Также «Лацио» работает над приобретением у «Торино» Самуэле Риччи, но заключить эту сделку будет тяжело.

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Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?

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21 комментарий

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Bashibuzuck
Короче на 12,5 сошлись
+18
-1
+17
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Кирилл
Ответ encaro_one
Когда Аталанта 15 отдала за Миранчука, было понятно за что. А ценность Захаряна где.
Молодой игрок, который еще может развиваться в будущем.

Думаю, пример Хвичи очень сильно помогает в этих мыслях о стоимости игрока.
+15
0
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Олег Комисаров
10 млн и процент с последующий продажи будет нормально
+8
0
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Даниил Богомазов
Ответ encaro_one
Когда Аталанта 15 отдала за Миранчука, было понятно за что. А ценность Захаряна где.
Я, конечно, понимаю, что хейтить Захаряна сейчас модно, да и играет он не блестяще, безусловно, но Миранчук в возрасте Захаряна не провёл ни одного сезона не то что на уровне Арсена прошлых годов, он вообще ни одного полноценного сезона не провёл...
+8
0
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Давид Agabekyan
Ответ encaro_one
Когда Аталанта 15 отдала за Миранчука, было понятно за что. А ценность Захаряна где.
Боссы Аталанты до сих пор не понимаю куда они 15 миллионов дели
+9
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Матвей Суицидин
Ответ encaro_one
Когда Аталанта 15 отдала за Миранчука, было понятно за что. А ценность Захаряна где.
так чего бы им не взять Миранчука теперь в аренду? Захарян потенциально сильнее Миранчука, который переходил в Аталанта на пике.
+7
-1
+6
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Не придумал...
Ответ Peter Parker
Что такого сделали итальянцы, что после сближения Динамо вместо 15 согласилось на 10?
процент от перепродажи большой предложили или бонусы.
+2
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Никита Самарин
На Захаряна в Серии А было бы очень интересно посмотреть, так что удачи в переговорах.
+2
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Любезный Коссутий
в предстоящей ЛЧ у Лацио появится много болельщиков из России
+3
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Не придумал...
Ответ Bashibuzuck
Короче на 12,5 сошлись
плюс бонусы
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Даниил Богомазов
Ответ encaro_one
Миранчук на момент своего перехода свои деньги стоил.
Ну за Захаряном давно многие топы следят, наверное, тоже не просто так? Он провёл два с половиной сезона к 20 годам, в каждом из которых был в топе по г+п в команде, и это не в самой слабой, при всём моём скепсисе к РПЛ, лиге. По продвинутый стате его тоже не назовёшь мыльным пузырём. За того же Эндрика Реал отдал больше 30, насколько помню, хотя он ещё даже играть особо не начал, тут так же играет роль перспектива развития игрока, увеличивая стоимость.
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kurbanovr584@gmail.com
Захарян ,плюс один в Европе)
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argentina10
все таки сольют Арсена, ну что же удачи парню....только все равно не пойму, кто у нас играть будет, что бы в тройку попасть??? короче, Личка один сезон будет в Динамо тренировать, как можно понять..
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laudrup
Для, меня странно, что Лацио покупает игрока не из ЕС именно из России. Но, для Захаряна это огромная возможность попасть в сильный клуб и сильный чемпионат.
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Peter Parker
Жаль, что Генрих не в Роме уже, так бы красиво было бы с Лацио Захаряна играть
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encaro_one
Ответ Даниил Богомазов
Я, конечно, понимаю, что хейтить Захаряна сейчас модно, да и играет он не блестяще, безусловно, но Миранчук в возрасте Захаряна не провёл ни одного сезона не то что на уровне Арсена прошлых годов, он вообще ни одного полноценного сезона не провёл...
Миранчук на момент своего перехода свои деньги стоил.
+1
-1
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Peter Parker
Что такого сделали итальянцы, что после сближения Динамо вместо 15 согласилось на 10?
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Алексей Эртуг
Ответ argentina10
все таки сольют Арсена, ну что же удачи парню....только все равно не пойму, кто у нас играть будет, что бы в тройку попасть??? короче, Личка один сезон будет в Динамо тренировать, как можно понять..
Володь он мёртвый, в схему игры не попадает, в два опорника играем и три напа ставим
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