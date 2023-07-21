Помощник Черчесова о «Ференцвароше»: «И более статусные клубы терпели фиаско в ЛЧ. Неприятно проигрывать, но это не сделает нас слабее»

Помощник Станислава Черчесова высказался после отставки из «Ференцвароша».

Команда из Будапешта проиграла фарерскому «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3) в 1-м туре квалификации Лиги чемпионов, после чего «Ференцварош» уволил главного тренера .

– Ваш этап в « » завершен. Понятно, что глобальный анализ предстоит сделать Станиславу Саламовичу. А можно ли от вас услышать краткие итоги двух лет работы в Будапеште?

– Венгрия стала вторым зарубежным опытом для нашего тренерского штаба. Конечно, он отличался от того, что было в «Легии».

С «Ференцварошем» выиграли два чемпионства, Кубок страны, вышли в плей‑офф еврокубка, где клуб не был почти 50 лет.

Тем не менее остался осадок, потому что не удалось решить главную задачу – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Если первый поход в Лиге чемпионов завершился попаданием в Лигу Европы и историческим достижением для клуба, то нынешнее участие получилось куда скоротечнее.

– К сожалению, в футболе случаются такие вещи.

Мы знаем массу примеров, когда и более статусные клубы терпели фиаско в Лиге чемпионов. Да, неприятно проигрывать, но это не сделает нас слабее, – сказал .