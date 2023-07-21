Помощник Черчесова о «Ференцвароше»: «И более статусные клубы терпели фиаско в ЛЧ. Неприятно проигрывать, но это не сделает нас слабее»
Помощник Станислава Черчесова высказался после отставки из «Ференцвароша».
Команда из Будапешта проиграла фарерскому «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3) в 1-м туре квалификации Лиги чемпионов, после чего «Ференцварош» уволил главного тренера Станислава Черчесова.
– Ваш этап в «Ференцвароше» завершен. Понятно, что глобальный анализ предстоит сделать Станиславу Саламовичу. А можно ли от вас услышать краткие итоги двух лет работы в Будапеште?
– Венгрия стала вторым зарубежным опытом для нашего тренерского штаба. Конечно, он отличался от того, что было в «Легии».
С «Ференцварошем» выиграли два чемпионства, Кубок страны, вышли в плей‑офф еврокубка, где клуб не был почти 50 лет.
Тем не менее остался осадок, потому что не удалось решить главную задачу – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.
– Если первый поход в Лиге чемпионов завершился попаданием в Лигу Европы и историческим достижением для клуба, то нынешнее участие получилось куда скоротечнее.
– К сожалению, в футболе случаются такие вещи.
Мы знаем массу примеров, когда и более статусные клубы терпели фиаско в Лиге чемпионов. Да, неприятно проигрывать, но это не сделает нас слабее, – сказал Мирослав Ромащенко.
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