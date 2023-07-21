Помощник Черчесова о «Ференцвароше»: «И более статусные клубы терпели фиаско в ЛЧ. Неприятно проигрывать, но это не сделает нас слабее»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Мирослав Ромащенко Ференцварош КИ Клаксвик Матч ТВ Футбол

Помощник Станислава Черчесова высказался после отставки из «Ференцвароша».

Команда из Будапешта проиграла фарерскому «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3) в 1-м туре квалификации Лиги чемпионов, после чего «Ференцварош» уволил главного тренера Станислава Черчесова.

– Ваш этап в «Ференцвароше» завершен. Понятно, что глобальный анализ предстоит сделать Станиславу Саламовичу. А можно ли от вас услышать краткие итоги двух лет работы в Будапеште?

– Венгрия стала вторым зарубежным опытом для нашего тренерского штаба. Конечно, он отличался от того, что было в «Легии».

С «Ференцварошем» выиграли два чемпионства, Кубок страны, вышли в плей‑офф еврокубка, где клуб не был почти 50 лет.

Тем не менее остался осадок, потому что не удалось решить главную задачу – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов.

– Если первый поход в Лиге чемпионов завершился попаданием в Лигу Европы и историческим достижением для клуба, то нынешнее участие получилось куда скоротечнее.

– К сожалению, в футболе случаются такие вещи.

Мы знаем массу примеров, когда и более статусные клубы терпели фиаско в Лиге чемпионов. Да, неприятно проигрывать, но это не сделает нас слабее, – сказал Мирослав Ромащенко.

10 комментариев

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Theater_of_Dreams
переживает потерю собутыльника
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pav11k
ПСЖ, это он про вас
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Marmon
Слили Тасика
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юра георгиевский
Но не фарерским же клубами проигрывать в отборе Лч ?! Это же позорище. И причём здесь топ-клубы и Лч ?! До этого ещё далеко. Шашлычник знатно обосрался, просто ужас. Состав фарерского клуба: сантехники, повара, почтальоны, аниматоры, ассенизаторы, пекари.
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Ярик01
Ответ Theater_of_Dreams
переживает потерю собутыльника
Их всех уволили, не терял он Стаса.
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Ярик01
Клубу из страны/автономии в 50 тыс. человек более статусные тренеры не проигрывают.
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Виктор Краснодар
Не проигрыш, а тактическое отступление чтобы пойти в Атаку с новыми силами
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Kit244098
Дядьку кормушки лишили...)) Нехай домой едет, в Белоруссию. С этим типом вообще ситуация интересная. Родился на Украине, играл за Белоруссию, а числится почему-то русским))
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Faust Doc
Ответ Theater_of_Dreams
переживает потерю собутыльника
Пойдет рыбов выращивать на личной реке полевого командира!
гы гы гы
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