Соболев на вопрос об уходе из «Зенита» «провокатора» Малкома: «Найдутся другие»
Александр Соболев рассказал о реакции Георгия Джикии на голы «Спартака» «Оренбургу» (3:2).
– После одного из голов «Спартака» Георгий Джикия тискал вашу голову. Что это было?
– Это эмоции, все нормально.
– А эмоции после победного гола?
– Настоящий капитан!
– Как ваши дела, все нормально со здоровьем?
– Все хорошо, надеюсь сыграть в следующем туре РПЛ с «Балтикой».
– Какие впечатления по матчу с «Оренбургом»?
– По эмоциям хороший матч.
– От сезона все ждут борьбы с «Зенитом». Будет ли она?
– Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок...
– Слышали, из «Зенита» уходят провокаторы?
– Найдутся другие, – сказал форвард.
В мае футболист «Спартака» назвал «жесткими провокаторами» Малкома и Клаудиньо.
Или абсолютно на любой чих надо высказаться, пусть и с подачи журналюг
Не мерзавцу Соболеву о провокаторах говорить.