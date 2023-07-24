Александр Соболев рассказал о реакции Георгия Джикии на голы «Спартака» «Оренбургу» (3:2).

– После одного из голов «Спартака» тискал вашу голову. Что это было?

– Это эмоции, все нормально.

– А эмоции после победного гола?

– Настоящий капитан!

– Как ваши дела, все нормально со здоровьем?

– Все хорошо, надеюсь сыграть в следующем туре с «Балтикой».

– Какие впечатления по матчу с «Оренбургом»?

– По эмоциям хороший матч.

– От сезона все ждут борьбы с « ». Будет ли она?

– Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок...

– Слышали, из «Зенита» уходят провокаторы?

– Найдутся другие, – сказал форвард.

В мае футболист « » назвал «жесткими провокаторами» и Клаудиньо.