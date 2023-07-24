Соболев на вопрос об уходе из «Зенита» «провокатора» Малкома: «Найдутся другие»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Малком Клаудиньо Александр Соболев Футбол

Александр Соболев рассказал о реакции Георгия Джикии на голы «Спартака» «Оренбургу» (3:2).

– После одного из голов «Спартака» Георгий Джикия тискал вашу голову. Что это было?

– Это эмоции, все нормально.

– А эмоции после победного гола?

– Настоящий капитан!

– Как ваши дела, все нормально со здоровьем?

– Все хорошо, надеюсь сыграть в следующем туре РПЛ с «Балтикой».

– Какие впечатления по матчу с «Оренбургом»?

– По эмоциям хороший матч.

– От сезона все ждут борьбы с «Зенитом». Будет ли она?

– Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок...

– Слышали, из «Зенита» уходят провокаторы?

– Найдутся другие, – сказал форвард.

В мае футболист «Спартака» назвал «жесткими провокаторами» Малкома и Клаудиньо.

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84 комментария

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Lindeman
Соболев сам тот ещё провокатор
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-20
+157
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fil_spb
Поразительно бессовестный персонаж этот Соболев. Идеальный игрок для Спартака.
+172
-27
+145
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fil_spb
Ответ Lindeman
Соболев сам тот ещё провокатор
Ага. Кто самый мерзкий человек в РПЛ и почему именно Соболев?
+100
-22
+78
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Tun
Предлагаю журналисту и дельфину снять себе номер и уединиться сезонов на 5
+60
-5
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krupin82
Журналист-провокатор задал дельфину -провокатору провокационный вопрос.Уровень Спартака виден во всём.Поэтому и закончите опять на 6 месте
+54
-7
+47
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Валерий Рытов
Я так понимаю, это именно те вопросы, которые ждут в Спартаке и за которые журналистов не забанят?))
+37
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ fil_spb
Ага. Кто самый мерзкий человек в РПЛ и почему именно Соболев?
Можно посмотреть на его жест по отношению к Роше. А ещё куча симуляций
+38
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+26
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King_X
Спартак там хотя меню в столовой Зенита не комментирует? 😂😂
Или абсолютно на любой чих надо высказаться, пусть и с подачи журналюг
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ЛоуренсАравийский
журна***ха случаем не в красно-белой розе вопрос последний задавала?
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heathen
лицемерия ему не занимать! хотя... это же спортак мАсква, ожидать от них чего-то другого не стоит
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Илья Савчук
какой же он 🤡, просто нет слов.
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Юра Зыков
Главный провокатор РПЛ:Сашка Соболев)
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HRYNDEL
Провокации этого гадкого персонажа Соболя, даже бабки в аптеках не выдерживают!!! Как он вообще может говорить такое, тьфу...
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Андрей Балабаев
Ответ Валерий Рытов
Я так понимаю, это именно те вопросы, которые ждут в Спартаке и за которые журналистов не забанят?))
Всë верно. Для них это не провокация. Только им можно о других в таких выражениях отзываться
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Dmitry_1986
Слышали, что из чемпионата уходят провокаторы, спросили Соболева, нет, я остаюсь здесь, ответил он и схватился за писюн....
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Isshin88
Ответ fil_spb
Поразительно бессовестный персонаж этот Соболев. Идеальный игрок для Спартака.
Он ещё и готовый депутат.
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Sorokin**********
Этот индивид живет в каком-то своем мирке
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grom55
Чья бы корова мычала....
Не мерзавцу Соболеву о провокаторах говорить.
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Утренняя Аврора
Кто бы говорил про провокаторов, но только не дельфин всея Руси.
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Bazilic
И чем это отличается от поста матч тв?
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Андрей Балабаев
Это что за "беспристрастный" журналист. Очередной обиженный клоун. А вот если бы в рпл как в нхл провели бы опрос на самого мерзкого игрока, то Соболев имел бы все шансы выиграть
+5
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Oleg Olegov
Помню фильм, где Соболева похитили, а Эйс Вентура его нашел
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Mltya Boyko
Журналист Зарема?
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HRYNDEL
Соболь сам главный провокатор и отврат в РПЛ!!! Не верите спросите у любой бабки в аптеке!!!!
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Спартак пичинен
Что журналюга, что игрочок умом явно не сильнее "провокаторов". Типичная спартаковская среда
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