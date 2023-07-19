Малком – самый популярный капитан в Fantasy РПЛ. Промес и Дзюба в топ-3

Лучшего бомбардира прошлого сезона сделали капитаном 55% фэнтези-менеджеров, взявших его в свой состав и 24% всех игроков по состоянию на 23:30 среды, 19 июля.

Показатели форварда « » – 44% от взявших в состав и 24% от всех игроков нового сезона. При этом суммарно спартаковца берут в свои команды чаще, чем зенитовца.

Третий по популярности на Sports.ru – нападающий « » , его выбрали капитаном в 20% собранных составов и 8% от общего числа созданных команд.

Капитанство в фэнтези удваивает очки футболиста, набранные в конкретном туре.