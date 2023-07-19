Малком – самый популярный капитан в Fantasy РПЛ. Промес и Дзюба в топ-3

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия fantasy Квинси Промес Малком Футбол

Лучшего бомбардира прошлого сезона сделали капитаном 55% фэнтези-менеджеров, взявших его в свой состав и 24% всех игроков по состоянию на 23:30 среды, 19 июля.

Показатели форварда «Спартака» Квинси Промеса – 44% от взявших в состав и 24% от всех игроков нового сезона. При этом суммарно спартаковца берут в свои команды чаще, чем зенитовца.

Третий по популярности на Sports.ru – нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, его выбрали капитаном в 20% собранных составов и 8% от общего числа созданных команд.

Капитанство в фэнтези удваивает очки футболиста, набранные в конкретном туре.

6 комментариев

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Павел Ермаков
А дзюба самый популярный ефрейтор?)
+6
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Roman Araslanov
И тут Малком такой уезжает к саудитам)
+6
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Алексей Тарлыков
А у меня Глушенков!!!
+1
0
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Жорег Борщофф
Ответ Roman Araslanov
И тут Малком такой уезжает к саудитам)
Из-за того, что подвис и непонятно - ставить его или нет. =)
+1
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