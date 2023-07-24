«Ницца» за Бога предложила 14 млн евро. «Аталанта» хочет 18 млн

Жереми Бога может перейти из «Аталанты» в «Ниццу».

Французский клуб предложил итальянцам 14 миллионов евро за трансфер полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Клуб из Бергамо хочет получить 18 миллионов евро за продажу игрока.

Переговоры продолжаются, стороны уверены, что достигнут договоренности. В «Ницце» считают, что футболист хочет перейти в их команду.

В минувшем сезоне Серии А Бога провел 23 матча, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.