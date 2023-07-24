«Ницца» за Бога предложила 14 млн евро. «Аталанта» хочет 18 млн

Теги Ницца Аталанта лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Жереми Бога Футбол

Жереми Бога может перейти из «Аталанты» в «Ниццу».

Французский клуб предложил итальянцам 14 миллионов евро за трансфер полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Клуб из Бергамо хочет получить 18 миллионов евро за продажу игрока.

Переговоры продолжаются, стороны уверены, что достигнут договоренности. В «Ницце» считают, что футболист хочет перейти в их команду.

В минувшем сезоне Серии А Бога провел 23 матча, отличившись 2 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Ответ Роман
Мне казалось, что Бог бесценен.. Или всему есть цена?
побойтесь Бога!
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Зайду через полчаса почитать приколы местных юмористов:)
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
Ответ Ебздрогыч
- Продадите Бога за 14? - Бога нет. - А за 18? - Забирайте.
за 30 млн серебренников, инфляция за 2000 лет
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mars
Классика от спортса, и всегда смешно
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
counsel
Ответ Фанат Лионеля Месси
Зайду через полчаса почитать приколы местных юмористов:)
Спасибо, что поделился планами. Это важно для нас.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Легенда спортса наравне с Толяном
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Мне казалось, что Бог бесценен..
Или всему есть цена?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.Gebbelsss
Заголовок конечно топ)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Lionel Andres Messi 10
Я даже не удивлён, что Бог черный: по Discovery утверждают, что первым местом миграции человека была именно Африка.
Морган Фримен подтверждает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсений Чернобаев
как-то мало бог стоит
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey001
Ответ Savardus
Сложно представить Бога, без Иисуса и Святого духа по краям в схеме
Вальехо, кстати, как раз Хесус
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Сложно представить Бога, без Иисуса и Святого духа по краям в схеме
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Булат Кошкимбаев
Мы Ницца, с нами Бог.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Бог в Фиорентине вообще-то)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mariofrank08
«Ницца» за Бога предложила 25 сребреников. «Аталанта» хочет 30
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
А Бог мусульманский, аль христианский? тут важны детали для переговоров.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Как бы это не стало поводом для беспорядков среди мусульман. Пощадите Макрона.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
- Продадите Бога за 14?
- Бога нет.
- А за 18?
- Забирайте.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Если Жереми перейдет в Ниццу, то бергамаски станут безбожниками
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
impaled
Трудно быть Богом...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Aristokrat_13
Знаю, что не в тему, но вспомнил как американцы заплатили информатору, сдавшему убежище Саддама Хуссейна, 30 миллионов долларов. Не 29, не 31, а именно 30. Предателей нигде не любят
Заплатили за двух сыновей по 15 млн. долларов.
Саддама оценивали в 25 млн.
Баснописцы из вконтактика минимально проверяли бы свои сказки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Автор заголовка явно богохульствует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Tsioply
Ответ градус ненависти
Легенда спортса наравне с Толяном
Агент Маньяков тоже легенда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ш
Заголовок на 148 ст ук
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Лопухнулся с ним старый пердун из Аталанты лихо. Бога способен играть лишь на Чистых мячах и борьбы избегает более старательно, нежели сам Неймар. Всё время пасётся на фланге, в центр не лезет. Аталанте надо не выкобениваться, а сливать его за столько, сколько дают. Дикий селекционный косяк. Неисправимый))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий