«Милан» отдаст Габбию в аренду «Вильярреалу». После ухода защитника в команде останется лишь 6 итальянцев
«Милан» отдаст Маттео Габбию в аренду «Вильярреалу».
По информации La Gazzetta dello Sport, защитник должен покинуть «Милан» после товарищеского матча с «Реалом», который прошел в США в ночь на 24 июля (2:3).
Маттео Габбия – воспитанник «Милана». Контракт 23-летнего защитника с «россонери» действует до 2026 года.
Стоит отметить, что после ухода Гиббии в составе «Милана» останется лишь 6 итальянцев – Антонио Миранте, Марко Спортьелло, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Томмазо Побега и Лоренцо Коломбо.
В сезоне-2022/23 Габбия провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
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