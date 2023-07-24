«Милан» отдаст Габбию в аренду «Вильярреалу». После ухода защитника в команде останется лишь 6 итальянцев

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«Милан» отдаст Маттео Габбию в аренду «Вильярреалу».

По информации La Gazzetta dello Sport, защитник должен покинуть «Милан» после товарищеского матча с «Реалом», который прошел в США в ночь на 24 июля (2:3).

Маттео Габбия – воспитанник «Милана». Контракт 23-летнего защитника с «россонери» действует до 2026 года.

Стоит отметить, что после ухода Гиббии в составе «Милана» останется лишь 6 итальянцев – Антонио Миранте, Марко Спортьелло, Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Томмазо Побега и Лоренцо Коломбо.

В сезоне-2022/23 Габбия провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.

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5 комментариев

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Temirlahn
Милан превращается в Интернационале
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Плакса Джон ушел налево
В интернациональном Милане больше итальянцев, чем в обычном
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Милан 757
Габбия будет частью сделки по Чуквуэзе ...
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Милан 757
Ещё недавно был Тонали ...
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