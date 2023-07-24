«Милан» отдаст Габбию в аренду «Вильярреалу». После ухода защитника в команде останется лишь 6 итальянцев

«Милан» отдаст Маттео Габбию в аренду «Вильярреалу».

По информации La Gazzetta dello Sport, защитник должен покинуть «Милан» после товарищеского матча с « », который прошел в США в ночь на 24 июля (2:3).

– воспитанник « ». Контракт 23-летнего защитника с «россонери» действует до 2026 года.

Стоит отметить, что после ухода Гиббии в составе «Милана» останется лишь 6 итальянцев – , , Давиде Калабрия, Алессандро Флоренци, Томмазо Побега и Лоренцо Коломбо.

В сезоне-2022/23 Габбия провел за «Милан» 12 матчей в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.