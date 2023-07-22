«Милан» заплатит за Чуквуэзе около 30 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 3 млн за сезон

Сэмюэл Чуквуэзе близок к переходу из «Вильярреала» в «Милан».

Ранее стало известно, что итальянский клуб близок к приобретению 24-летнего вингера.

Футболист подпишет с новым клубом контракт на 5 лет, его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. « » заплатит « » около 30 миллионов евро с учетом бонусов.

забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 играх в прошлом сезоне. Подробную статистику нигерийца можно найти здесь.