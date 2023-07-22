«Милан» заплатит за Чуквуэзе около 30 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 3 млн за сезон

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе деньги Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе близок к переходу из «Вильярреала» в «Милан».

Ранее стало известно, что итальянский клуб близок к приобретению 24-летнего вингера. 

Футболист подпишет с новым клубом контракт на 5 лет, его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон. «Милан» заплатит «Вильярреалу» около 30 миллионов евро с учетом бонусов. 

Чуквуэзе забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 играх Ла Лиги в прошлом сезоне. Подробную статистику нигерийца можно найти здесь

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26 комментариев

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FEF2
отличные трансферы, не сбитые летчики
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Hans Castorp
Из Ла Лиги идет отток топ игроков , думаю еще пару лет и та же серия А будет идти уже выше чем тонущий Титаник под управлением Тебаса.
Чуквезе сильный игрок, при правильном подходе может раскрыться как один из лучших вингеров в Европе
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marco -81
Наконец-то разродились.
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Scorpio
Отлично, и предсезонка нормальная, без дебильных подписаний на флажке
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Direct free kick
Добро пожаловать в главный клуб Италии
+9
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Mykytka
Ответ lyosha1786
Будет на правом фланге основным, а Салемакерс и Мессиас как раз для ротации.
Скорее Ромеро для ротации.
Сало и Строителя надо отпускать уже, хватит.
+4
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Любезный Коссутий
прекрасный трансфер. поздравляю россонери
+5
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CONOR McGregor
хороший игрок, в Испании себя не плохо показал, пора на повышение. удачи чукву
+4
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lyosha1786
Будет на правом фланге основным, а Салемакерс и Мессиас как раз для ротации.
+2
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corazón blanco
Топ-трансфер, надеюсь ему не потребуется долгое время на адаптацию и в Серии А появится еще один классный дриблер.
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Милан 757
Тройка нападающих Леао - Окафор - Чуквуэзе выглядит сильно ☝️ ...
+1
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*** Ruslan ***
Ответ Hans Castorp
Из Ла Лиги идет отток топ игроков , думаю еще пару лет и та же серия А будет идти уже выше чем тонущий Титаник под управлением Тебаса. Чуквезе сильный игрок, при правильном подходе может раскрыться как один из лучших вингеров в Европе
Так серия А уже выше, только по рейтингу УЕФА нет, ЛаЛига в основном держится на Барсе и Реале, Атлетико со своей игрой всё же умудрился взять третье место, Барса далеко не с сильной игрой досрочно за много туров становиться чемпионом, если так пойдет, то лига сильно потеряет интерес
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Милан 757
Ответ Direct free kick
Добро пожаловать в главный клуб Италии
Как думаешь кто возьмёт Скудетто?, с такими трансферами Милан уж точно должен претендовать на Скудетто вместе с Наполи и Интером, Юве думаю не потянет ...
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Милан 757
Ответ NuevoCinemaParadiso
Так Пулишич же не только на фланге играет. Насколько понимаю, под напом может играть + справа. А Салем и Мессиас планируются на выход, но там уже как получится
В принципе да, Пулишич универсал, может играть и на левом и на правом флангах, для ротации получается что нужный игрок тогда, сможет Леао подменить если что ...
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NuevoCinemaParadiso
Ответ Милан 757
Только я не понимаю зачем Пулишич тогда нужен, для ротации ? ...
Так Пулишич же не только на фланге играет. Насколько понимаю, под напом может играть + справа. А Салем и Мессиас планируются на выход, но там уже как получится
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NuevoCinemaParadiso
Ответ lyosha1786
Будет на правом фланге основным, а Салемакерс и Мессиас как раз для ротации.
Как минимум от одного избавятся
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
Откуда взялся твой никнейм?
из кинематографа
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Милан 757
Ответ corazón blanco
Топ-трансфер, надеюсь ему не потребуется долгое время на адаптацию и в Серии А появится еще один классный дриблер.
Спасибо, вам тоже удачи в новом сезоне ...
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Darren&K
Да уж эпопея подходит к концу. Хорошо хоть не в конце ТО как с ШдК, предсезонку провести успеет, хоть и не всю. Классный игрок, видел его, то что нужно на наш бедный правый фланг😂 Если оба фланга заработают как надо это хорошо. И Леау будет легче, не придется все время на себе тащить. И главное теперь нужен сменщик для Тео, итальянец, а то их слишком мало, завтра проблемы будут проблемы. Да и вообще италов должно быть больше, Милан итальянский клуб прежде всего. Хоть и язык для всех общий в команде итальянский, но нужны и сами игроки. На Тео было больно смотреть во многих матчах, уставал сильно
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Милан 757
Теперь самое главное это спихнуть Ориги хоть забесплатно хоть кому-нибудь, 4 млн его зп очень ненужные затраты ...
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Милан 757
Только я не понимаю зачем Пулишич тогда нужен, для ротации ? ...
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Милан 757
Просто супер трансфер !, ещё осталось купить Окафора и все ...
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Andrey Morozov
В Италии будет топ
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