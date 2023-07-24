Пирло о Саудовской Аравии: «Эта лига станет лучшей в мире, может быть. В футболе, как в жизни – если есть возможность, кто-то пользуется»
Андреа Пирло считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать одним из лучших в мире.
«Открылся новый рынок, как это произошло несколько лет назад в Китае. В футболе все так же, как в жизни – если есть возможность, кто-то ею пользуется.
Есть чемпионаты Италии, Англии, будет лига арабских государств. Может быть, она станет лучшей в мире», – сказал экс-игрок «Милана» и «Ювентуса», ныне возглавляющий «Сампдорию», в интервью La Gazzetta dello Sport.
Если вкладывать деньги регулярна, то из любого говна можно сделать конфетку. В 80х английский чемпионат это один из самых примитивных и несмотрибельных, АПЛ 2020 это сильнейший чемпионат с самым прогрессивным и красивым футболом в мире.
Нанимается персонал и все. Традиции часто наоборот мешают. Из за сраных традиций АПЛ мог лишиться НЮ, да и с покупкой МС тоже были проблемы. Из за традиций Бундеслига никогда не будет на уровне АПЛ. Традиции в большинстве своем только мешают развитию это как религия. Если немного то ок, а если ставится во главу всего, то получается хрень.