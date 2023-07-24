Пирло о Саудовской Аравии: «Эта лига станет лучшей в мире, может быть. В футболе, как в жизни – если есть возможность, кто-то пользуется»

Теги Сампдория Андреа Пирло премьер-лига Англия серия А Италия высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Д2 Италия Футбол

Андреа Пирло считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать одним из лучших в мире.

«Открылся новый рынок, как это произошло несколько лет назад в Китае. В футболе все так же, как в жизни – если есть возможность, кто-то ею пользуется.

Есть чемпионаты Италии, Англии, будет лига арабских государств. Может быть, она станет лучшей в мире», – сказал экс-игрок «Милана» и «Ювентуса», ныне возглавляющий «Сампдорию», в интервью La Gazzetta dello Sport.

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53 комментария

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Вячеслав Тотров
пока средний уровень саудовских игроков не приблизится к среднему уровню испанцев,англичан,немцев, итальянцев их лига никогда не будет в топе. даже по три суперзвезды в команде не сделают ее таковой. сила любой лиги именно в среднем уровне игроков. уверен, что условный Фулхэм, Байер или даже вылетевший Эспаньол стали бы там чемпионами в прошедшем сезоне
+49
-6
+43
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Тухель
Ответ kenny_182
Андреа, эта лига никогда не станет лучшей в мире. и даже одной из лучших не станет. туда будут ехать доигрывать в 38 лет. кто на такое станет смотреть? купить пару мешков за арабские деньги и сделать их сильными можно. купить деньгами целую лигу, которую никто в Европе смотреть не станет, и сделать её "лучшей" - это просто нереально.
Угу. В 80х и 90х в Англию если и ехали топы, то только доигрывать. Даже победители КЕЧ Ливерпуль состоял из одних бритов, там не было легионеров. А потом как пришли деньги в АПЛ, то теперь там куча топовых легионеров, которых тренируют легионеры тренеры и т.д. Де Брюйне, Холланд лучшие игроки МС. У Арсенала в топ 10 по оценкам в чемпионате только 2 брита, на втором месте Сака и на десятом Уайт. То что в НЮ играет много бритов это временно и руководство это исправит и уже исправляет. Тен Хаг бы тоже с радостью сократил количества бритов в МЮ и в принципе этим и занимается.
Если вкладывать деньги регулярна, то из любого говна можно сделать конфетку. В 80х английский чемпионат это один из самых примитивных и несмотрибельных, АПЛ 2020 это сильнейший чемпионат с самым прогрессивным и красивым футболом в мире.
+19
-6
+13
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Футбол, хоккей итд
Пирлычу уже надоела Сампдория, и он предлагает свои тренерские услуги клубам СА?))
+13
-1
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poolshh
Помнится Китай тоже футболистов скупал одно время. Никакого роста футбола не получилось.
+10
-3
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Dahl
Пирло о Саудовской Аравии: «Эта лига станет лучшей в мире, но это не точно».
+6
0
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Ann Tretiakova
Ответ Вячеслав Тотров
пока средний уровень саудовских игроков не приблизится к среднему уровню испанцев,англичан,немцев, итальянцев их лига никогда не будет в топе. даже по три суперзвезды в команде не сделают ее таковой. сила любой лиги именно в среднем уровне игроков. уверен, что условный Фулхэм, Байер или даже вылетевший Эспаньол стали бы там чемпионами в прошедшем сезоне
а еще важно качественные легионеры. Так что все может быть ....если шейхи не потеряют интерес к футболу , то лет через 5..10 вполне станет околотоповым чемпионатом
+5
0
+5
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Домоседов
Ответ Тухель
Угу. В 80х и 90х в Англию если и ехали топы, то только доигрывать. Даже победители КЕЧ Ливерпуль состоял из одних бритов, там не было легионеров. А потом как пришли деньги в АПЛ, то теперь там куча топовых легионеров, которых тренируют легионеры тренеры и т.д. Де Брюйне, Холланд лучшие игроки МС. У Арсенала в топ 10 по оценкам в чемпионате только 2 брита, на втором месте Сака и на десятом Уайт. То что в НЮ играет много бритов это временно и руководство это исправит и уже исправляет. Тен Хаг бы тоже с радостью сократил количества бритов в МЮ и в принципе этим и занимается. Если вкладывать деньги регулярна, то из любого говна можно сделать конфетку. В 80х английский чемпионат это один из самых примитивных и несмотрибельных, АПЛ 2020 это сильнейший чемпионат с самым прогрессивным и красивым футболом в мире.
Справедливости ради, одними деньгами тут не решишь. У Англии кроме денег были традиции в 150 лет футбольной лиги, они знали с какой стороны к управлению клубами и лигой подходить, у арабов такого опыта точно нет. Понятно, что можно нанять топ-менеджеров из АПЛ, и это даст результат, но если не будет хорошей системы, то лига просто останется денежной дырой, какой был в свое время Китай, где ничего не вышло
+7
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Marcus-light
Ответ Кондитер
если они пригласят топов из Европы развивать молодежку ,то вполне получился лет через ...цать что нибудь
Европа сама не может разобраться с системами подготовки. То у голландцев была лучшая, то у немцев, бельгийцев, швейцарцев, исландцев, теперь у англичан и испанцев. Это совершенно неуправляемый процесс, тем более саудитами.
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Тухель
Ответ Домоседов
Справедливости ради, одними деньгами тут не решишь. У Англии кроме денег были традиции в 150 лет футбольной лиги, они знали с какой стороны к управлению клубами и лигой подходить, у арабов такого опыта точно нет. Понятно, что можно нанять топ-менеджеров из АПЛ, и это даст результат, но если не будет хорошей системы, то лига просто останется денежной дырой, какой был в свое время Китай, где ничего не вышло
Ой бред. Посмотри кто управляет клубами АПЛ. МС чисто управляется испанцами, Арсенал управляется бразильцами, испанцами и т.д. Да и владельцы клубов АПЛ что то не особо англичане.
Нанимается персонал и все. Традиции часто наоборот мешают. Из за сраных традиций АПЛ мог лишиться НЮ, да и с покупкой МС тоже были проблемы. Из за традиций Бундеслига никогда не будет на уровне АПЛ. Традиции в большинстве своем только мешают развитию это как религия. Если немного то ок, а если ставится во главу всего, то получается хрень.
+3
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Собиратель хаоса
И как там китайская лига поживает? Уже затмила АПЛ или еще не совсем?
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Второй эксперт
Ключевое выражение: "может быть"
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Человек1991
Лига Аравии станет лучшей в Азии , может быть . )) Чемп России намного сильнее Топ 10 мира , и Чемпы Японии, Кореи , Ирана посильнее будут по среднему уровню игроков. Чемп Аравии всё равно даже не в топ40-50, только 4-5 команд богатые покупают легионеров, и у них большинство в старте арабы которые нормально играть не умеют, остальные 10 команд в чемпе вообще дворового уровня.
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иц а мэн
назовите хоть одного топового игрока перешедшего туда
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Dahl
Для этого СА надо перейти из АФК в УЕФА)))
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Иван Шуткин
Китай, тоже так думал) Но потом посчитали эффективность и она нулевая и отказались от этого
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Кондитер
Ответ Вячеслав Тотров
пока средний уровень саудовских игроков не приблизится к среднему уровню испанцев,англичан,немцев, итальянцев их лига никогда не будет в топе. даже по три суперзвезды в команде не сделают ее таковой. сила любой лиги именно в среднем уровне игроков. уверен, что условный Фулхэм, Байер или даже вылетевший Эспаньол стали бы там чемпионами в прошедшем сезоне
если они пригласят топов из Европы развивать молодежку ,то вполне получился лет через ...цать что нибудь
+2
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Вася Жучкин
Не станет саудовская лига лучшей в мире. Для этого нужен аналог европейской ЛЧ, которой в Азии нет и не предвидится. Кроме того нужны не только несколько звёзд мирового уровня, а ещё несколько десятков или даже сотен игроков среднего (по меркам топ5 лиг) уровня. Потому что десяток суперзвёзд не поднимут лигу, состоящую из полупрофессионалов, до мирового уровня, а наоборот, сами через пару лет упадут до их уровня
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Домоседов
Ответ Тухель
Ой бред. Посмотри кто управляет клубами АПЛ. МС чисто управляется испанцами, Арсенал управляется бразильцами, испанцами и т.д. Да и владельцы клубов АПЛ что то не особо англичане. Нанимается персонал и все. Традиции часто наоборот мешают. Из за сраных традиций АПЛ мог лишиться НЮ, да и с покупкой МС тоже были проблемы. Из за традиций Бундеслига никогда не будет на уровне АПЛ. Традиции в большинстве своем только мешают развитию это как религия. Если немного то ок, а если ставится во главу всего, то получается хрень.
Это сейчас, а в самом начале в АПЛ были только британские владельцы. Сейчас понятно, что в АПЛ лучшие топ-менеджеры едут, если такого в СА не будет, то одни шейхи вряд ли справятся
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Тухель
Ответ NIRVANA
Вы не чувствуете противоречия в том, что футбол Англии в прошлом это примитив, но при этом состав Ливерпуля состоял из одних бритов и они не раз побеждали в КЕЧ? Как одно вяжется с другим? География тоже имеет значения. К примеру футбол в МЛС во много раз смотрибельнее чем многие европейские. Уж точно по качеству картинки и общей подаче, как продукта, но его аудитория вне континента мала.
КЕЧ был не так важен как сейчас. Раньше было превосходство футбола сборных над футболом клубным. Все знают какие голы Марадона забивал на ЧМ, все знали что Баджо не забил пенальти, все писались от карьеры Пеле в сборной Бразилии, а в каких клубах играли Марадона, Пеле и Баджо не все назовут. А сейчас у какой нибудь Барселоны или Реал Мадрида фанатов может быть больше, чем у сборной Испании и это норма. Раньше такого и близко не было. Финал ЛЧ по просмотрам на уровне финала Евро и может немного уступает финалу ЧМ, притом превосходит все остальные международные матчи, а раньше Копа Америка это было событие не только для Латинской Америки, но и для Европы.
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kokomelon
Ответ poolshh
Помнится Китай тоже футболистов скупал одно время. Никакого роста футбола не получилось.
Там этим занимались частные клубы. А партия в итоге прикрыла лавку. А тут само государство закупает футболистов. Так что, как правильно сказали, пока шейхам не надоест играть в Football Manager, то будут продолжать скупать.
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Милан 757
Да никогда арабы не станут лучшей лигой в мире 👎 ...
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Marcus-light
Пирло корректен, но очевидно, что СА никогда не пойдет даже в топ-5 по двум причинам: климат и политика/религия.
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Чёрный Доктор
У Пирло деменция походу началась
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savik-A.M.
Ответ kokomelon
Там этим занимались частные клубы. А партия в итоге прикрыла лавку. А тут само государство закупает футболистов. Так что, как правильно сказали, пока шейхам не надоест играть в Football Manager, то будут продолжать скупать.
там партия сначала и сказала "фас" , а потом одумалась
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Гоп-стоп
Люди, не сравнивайте ситуацию с китайской лигой. В СА есть деньги в безграничном количестве и отношение к вопросу иное, нежели в Китае.
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