Пирло о Саудовской Аравии: «Эта лига станет лучшей в мире, может быть. В футболе, как в жизни – если есть возможность, кто-то пользуется»

Андреа Пирло считает, что чемпионат Саудовской Аравии может стать одним из лучших в мире.

«Открылся новый рынок, как это произошло несколько лет назад в Китае. В футболе все так же, как в жизни – если есть возможность, кто-то ею пользуется.

Есть чемпионаты Италии, Англии, будет лига арабских государств. Может быть, она станет лучшей в мире», – сказал экс-игрок «Милана» и «Ювентуса», ныне возглавляющий «Сампдорию», в интервью La Gazzetta dello Sport.