Мозес вернулся в общую группу «Спартака». Не восстановился только Хлусевич

Виктор Мозес вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака».

Как сообщил глава пресс-службы « » , решение об участии Мозеса, пропустившего три предыдущих тура из‑за недомогания, в матче 25-го тура Мир РПЛ против « » примет тренерский штаб.

« готовится к «Ростову» наравне со всеми. Решение об участии игрока в матче примет тренерский штаб», – сказал Зеленов.

Также сообщается, что к матчу с «Ростовом» в субботу будут доступны все игроки. Под вопросом остается лишь участие .

«Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй», – сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

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