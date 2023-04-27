Мозес вернулся в общую группу «Спартака». Не восстановился только Хлусевич

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Матч ТВ Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Дмитрий Зеленов Футбол

Виктор Мозес вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака».

Как сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, решение об участии Мозеса, пропустившего три предыдущих тура из‑за недомогания, в матче 25-го тура Мир РПЛ против «Ростова» примет тренерский штаб.

«Виктор Мозес готовится к «Ростову» наравне со всеми. Решение об участии игрока в матче примет тренерский штаб», – сказал Зеленов.

Также сообщается, что к матчу с «Ростовом» в субботу будут доступны все игроки. Под вопросом остается лишь участие Даниила Хлусевича.

«Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй», – сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

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23 комментария

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Suckmyrocket
Вите надо выйти!
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Сергей Жиронкин
Хорошая новость нам нужна победа.
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Алексей Сергеев
Витя, ждём!
+12
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Джованни Джованни
с Ростовом главное Колю ладошкой не гладить,а то ведь упадет как будто топором срубили
+3
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ltl
Победит сильнейший, надеюсь не Спартак!
+2
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Виталий
Давай Витя , жги !
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Valentin Kompaneytsev
Мозес сейчас был бы очень нужен. Если здоровье позволяет рад твоему выходу.
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Lukich.89
Ответ Джованни Джованни
нуууу эт перебор
в чём же? с Динамо исполнил так, что Коле ещё учиться и учиться
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Джованни Джованни
Ответ Lukich.89
Зобниным
нуууу эт перебор
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Lukich.89
Ответ Джованни Джованни
))))))
Зобниным
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Джованни Джованни
Ответ Lukich.89
и рядом с Романом не проходить, а то так сальто исполнит...
))))))
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Lukich.89
Ответ Джованни Джованни
с Ростовом главное Колю ладошкой не гладить,а то ведь упадет как будто топором срубили
и рядом с Романом не проходить, а то так сальто исполнит...
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Zenith forever
Сложно теперь будет Мозесу в основу пробиться, теперь его место крепко Дуарте застолбил.
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свинья в лесу
жаль, что в командировке буду.. придется по трубе смотреть. а для телефона это опасно, если будет валидол.
надеюсь, закончим выше лошадок.
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Дмитрий Агалаков
С возвращением, Витя! Удачи и побед!
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DoBryy X
Умяров?
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toldo_slava
«Нам нужна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим»
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Ильдар Фарукшин
Хорошая новость. Витек конец сезона поиграй. Здоровья
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Алексей Иванов
Это очень хорошо.
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Пользователь Huawei
Ждём. Его не хватало.
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Роман Комаров
Хлусевича отправте домой
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Valentin Kompaneytsev
Здоровья всем и успехов.
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AminO2
Когда вылетел лучший игрок в начале сезона, знаменитый Мозес, многие приуныли: "а кто играть-то теперь будет?"
А сейчас: "Точно! А ведь у нас еще и Мозес есть!"
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