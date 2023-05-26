Член ЭСК РФС Гвардис о пенальти ЦСКА: «Мендес не играл в мяч, его нога шла в ногу Мозеса с приличной скоростью»
Александр Гвардис объяснил решение назначить пенальти в ворота ЦСКА.
На 87-й минуте игры Спартак – ЦСКА (2:1) полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот оказался на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, назначил пенальти.
– Это правда, что члены ЭСК лишь с перевесом в один голос поддержали решение Сергея Карасева указать на точку за контакт ноги Мендеса с ногой Мозеса?
– Честно говоря, уже сейчас и не вспомню, какой был расклад. Да, мы подискутировали, но лично для меня это пенальти.
– Почему?
– Если посмотреть на случившееся из-за ворот, то становится понятно, что Сергей Карасев находился в отличной позиции и все видел.
Основной критерий принятия решения в пользу пенальти заключается в том, что Мозес сыграл в мяч. Мендес же в мяч не играл, а нанес удар по ноге спартаковца.
Лично для меня все стало ясно уже после самого первого повтора, когда я смотрел дерби по телевизору. Это 11-метровый. Большинство членов комиссии пришли именно к такому выводу. У Карасева были основания указать на точку.
– Отчего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ногу.
– Очень трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Мы не знаем, какие были ощущения в тот момент у игрока «Спартака».
Да, кто-то говорит, что удар не мог повлиять на падение Мозеса. Но мы же не можем это определить. Если же брать второстепенные признаки, то замах у игрока ЦСКА был довольно серьезный.
Нога армейца шла в ногу соперника с приличной скоростью. Думаю, удар получился чувствительным для полузащитника красно-белых, – сказал член ЭСК РФС Александр Гвардис.
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Что за дебил задаёт вопрос? Он не видит, что там обляков делает блокировку, не играя в мяч? За это тоже можно ставить пенальти, кстати
Такой же пенальти бил сам Цска в игре с Уралом.