Член ЭСК РФС Гвардис о пенальти ЦСКА: «Мендес не играл в мяч, его нога шла в ногу Мозеса с приличной скоростью»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Гвардис Виктор Мозес Фелипе Мендес Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

Александр Гвардис объяснил решение назначить пенальти в ворота ЦСКА.

На 87-й минуте игры Спартак – ЦСКА (2:1) полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот оказался на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, назначил пенальти.

– Это правда, что члены ЭСК лишь с перевесом в один голос поддержали решение Сергея Карасева указать на точку за контакт ноги Мендеса с ногой Мозеса?

– Честно говоря, уже сейчас и не вспомню, какой был расклад. Да, мы подискутировали, но лично для меня это пенальти.

– Почему?

– Если посмотреть на случившееся из-за ворот, то становится понятно, что Сергей Карасев находился в отличной позиции и все видел.

Основной критерий принятия решения в пользу пенальти заключается в том, что Мозес сыграл в мяч. Мендес же в мяч не играл, а нанес удар по ноге спартаковца.

Лично для меня все стало ясно уже после самого первого повтора, когда я смотрел дерби по телевизору. Это 11-метровый. Большинство членов комиссии пришли именно к такому выводу. У Карасева были основания указать на точку.

– Отчего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ногу.

– Очень трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Мы не знаем, какие были ощущения в тот момент у игрока «Спартака».

Да, кто-то говорит, что удар не мог повлиять на падение Мозеса. Но мы же не можем это определить. Если же брать второстепенные признаки, то замах у игрока ЦСКА был довольно серьезный.

Нога армейца шла в ногу соперника с приличной скоростью. Думаю, удар получился чувствительным для полузащитника красно-белых, – сказал член  ЭСК РФС Александр Гвардис.

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25 комментариев

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Alex Chernov
Выигрыш по делу абсолютно. Нытье как бальзам на душу. Спартак был сильнее, чего греха таить. 🙃
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адекватное объяснение от профессионального человека...
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Wiley Fox
– Отчего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ногу.

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Что за дебил задаёт вопрос? Он не видит, что там обляков делает блокировку, не играя в мяч? За это тоже можно ставить пенальти, кстати
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Сергей Медведев
Ответ mnogokotin-
тут тоже будут кони рыдать?
Не бойся, что-нибудь они придумают. Например, что замах сильный, а удар а не было. Или что сначала армеец выбил мяч. Главное чтобы они оба этих (взаимоисключающих) предположения в одном предложении не давали. Хотя есть сомнения)
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Ответ Wiley Fox
– Отчего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ногу. ---- Что за дебил задаёт вопрос? Он не видит, что там обляков делает блокировку, не играя в мяч? За это тоже можно ставить пенальти, кстати
удобный тренд создали после нескольких встреч нашего клуба с руководителями судейского корпуса, к слову, после каждого "чаяпития" нас убивали...а тут любой может ткнуть, мол, помогают Спартаку, вот зениту помогают в открытую...
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Caniball
Ответ Serge Vendino
Тут всем все понятно уже. Мендес задел подошву бутсы Мозеса, тот почувствовал и сделал артистичное сальто вперёд. Основания для пенальти, конечно, есть, но можно как поставить пеналь, как и дать жёлтую за симуляцию. Даже в ЭСК мнения разделились. Поскольку у нас в чемпионате нет единой линии судейства, точно признать это ошибкой Карася нельзя.
Комличенко таких пенальти 4 или 5 заработал в сезоне.
Такой же пенальти бил сам Цска в игре с Уралом.
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Торна
Ответ Клирик
Приличная скорость замаха, возможно чувствительный удар по ноге. Не такими категориями правила написаны. Кто во что горазд интерпретирует одни и те же эпизоды в разных матчах. Фигня какая-то.
После неакцентированного наступа можно ожидать любых словесных кружев
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Ильдар Фарукшин
100 %❤️❤️❤️❤️
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Владимир Молявин
Всё правильно сказал.
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бесдомный понь
Иппоглоры и северные маргиналы напишут, что он - любитель чая.
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Serge Vendino
Ответ mnogokotin-
желтую дают за симуляцию нарушения, а тут оно было кек
Не каждое касание - нарушение. Если судья лёгкое касание нарушением не признает, есть все основания для жёлтой, потому что реакция Мозеса была не соразмерна контакту
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Pelerin
Ответ Serge Vendino
Не каждое касание - нарушение. Если судья лёгкое касание нарушением не признает, есть все основания для жёлтой, потому что реакция Мозеса была не соразмерна контакту
Это была не реакция на нарушение Мендеса. Витя просто перепрыгивал шлагбаум второго защитника. А должен был врезаться и наносить себе и ему травму?
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