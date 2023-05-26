Член ЭСК РФС Гвардис о пенальти ЦСКА: «Мендес не играл в мяч, его нога шла в ногу Мозеса с приличной скоростью»

Александр Гвардис объяснил решение назначить пенальти в ворота ЦСКА.

На 87-й минуте игры Спартак – ЦСКА (2:1) полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот оказался на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, назначил пенальти.

– Это правда, что члены ЭСК лишь с перевесом в один голос поддержали решение Сергея Карасева указать на точку за контакт ноги Мендеса с ногой Мозеса?

– Честно говоря, уже сейчас и не вспомню, какой был расклад. Да, мы подискутировали, но лично для меня это пенальти.

– Почему?

– Если посмотреть на случившееся из-за ворот, то становится понятно, что Сергей Карасев находился в отличной позиции и все видел.

Основной критерий принятия решения в пользу пенальти заключается в том, что Мозес сыграл в мяч. Мендес же в мяч не играл, а нанес удар по ноге спартаковца.

Лично для меня все стало ясно уже после самого первого повтора, когда я смотрел дерби по телевизору. Это 11-метровый. Большинство членов комиссии пришли именно к такому выводу. У Карасева были основания указать на точку.

– Отчего упал Мозес? Есть точка зрения, что полузащитник «Спартака» все-таки «подрисовал» падение, да и после приземления на газон держался не за ту ногу.

– Очень трудно сейчас ответить на ваш вопрос. Мы не знаем, какие были ощущения в тот момент у игрока «Спартака».

Да, кто-то говорит, что удар не мог повлиять на падение Мозеса. Но мы же не можем это определить. Если же брать второстепенные признаки, то замах у игрока ЦСКА был довольно серьезный.

Нога армейца шла в ногу соперника с приличной скоростью. Думаю, удар получился чувствительным для полузащитника красно-белых, – сказал член ЭСК РФС Александр Гвардис.

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