Неймар лайкнул видео с критикой Мбаппе: «ПСЖ» продлил контракт со своим принцем, а тот стал причиной вылета из ЛЧ. Он думает, что он бог»
Неймар лайкнул пост с критикой Килиана Мбаппе.
Нападающий «ПСЖ» поставил лайк в инстаграме видео в аккаунте Ofuiclear. В нем критикуются парижский клуб и партнер Неймара Мбаппе.
«Этот «ПСЖ» – худший за последние годы. Почему? Потому что они продлили контракт со своим принцем (Мбаппе) на невероятную сумму.
С тем самым принцем, который стал причиной вылета из Лиги чемпионов, который легко мог отдать пас Неймару, но отдал пас вратарю в матче с «Баварией». Теперь он думает, что он бог», – сказал автор ролика.
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«Это конец», — думает ковбой и прикладывает дуло к виску.
Внутренний голос шепчет: «Это ещё не конец. Убей вождя».
Ковбой прицеливается, стреляет — и вождь падает с лошади.
Внутренний голос: «Вот теперь точно — конец…»