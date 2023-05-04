Неймар лайкнул пост с критикой Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» поставил лайк в инстаграме видео в аккаунте Ofuiclear. В нем критикуются парижский клуб и партнер Неймара Мбаппе.

«Этот «ПСЖ» – худший за последние годы. Почему? Потому что они продлили контракт со своим принцем ( ) на невероятную сумму.

С тем самым принцем, который стал причиной вылета из Лиги чемпионов, который легко мог отдать пас Неймару, но отдал пас вратарю в матче с «Баварией». Теперь он думает, что он бог», – сказал автор ролика.

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