Неймар лайкнул видео с критикой Мбаппе: «ПСЖ» продлил контракт со своим принцем, а тот стал причиной вылета из ЛЧ. Он думает, что он бог»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Неймар лайкнул пост с критикой Килиана Мбаппе.

Нападающий «ПСЖ» поставил лайк в инстаграме видео в аккаунте Ofuiclear. В нем критикуются парижский клуб и партнер Неймара Мбаппе.

«Этот «ПСЖ» – худший за последние годы. Почему? Потому что они продлили контракт со своим принцем (Мбаппе) на невероятную сумму.

С тем самым принцем, который стал причиной вылета из Лиги чемпионов, который легко мог отдать пас Неймару, но отдал пас вратарю в матче с «Баварией». Теперь он думает, что он бог», – сказал автор ролика.

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54 комментария

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Los Galácticos
На каждый лайк Неймара отдельная новость
+105
-2
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Пирс Морган
Ответ Los Galácticos
На каждый лайк Неймара отдельная новость
Прикольно будет, если он просто в машине задницей задевает телефон
+87
-3
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Lionel Andres Messi 10
Ковбой, отстреливаясь, спасается от индейцев. Индейцы окружили его. В его кольте остался только один патрон…
«Это конец», — думает ковбой и прикладывает дуло к виску.
Внутренний голос шепчет: «Это ещё не конец. Убей вождя».
Ковбой прицеливается, стреляет — и вождь падает с лошади.
Внутренний голос: «Вот теперь точно — конец…»
+45
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+45
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deadjoker
Неймар развлекается как может. Жирный контракт еще года 3 :)
+24
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TinTin
Пацан вечером перед сном инсту 15минут полистал, над мемасами покекал и на приколдесные фотки лайки поставил, даже описание не читал, проснулся а на спортсе каждый лайк разобран
+23
-1
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Фут.Боль
Неймар лайкнул фото девушки с огромной попой. ПСЖ в ярости.
+20
-2
+18
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Flavius
Неймар может за 10 минут лайками сгенерировать спортсу контента на два месяца
+16
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blaugrano
Этот трейлер "ПасСаЖиров" затмил даже вторую "Дюну".
+5
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Aleksey Yashin
Кто подписан на Неймара, что он сегодня ещё лайкал? Рилсы с рецептами Юлии Высоцкой лайкал?
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Афанасий Дирихле
Этот ПСЖ сломался, несите следующий
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PsichoEscape
Неймар вместе с Мбаппе сидели, читали эту новость, а потом первый лайкнул и давай ржать вдвоем, вангавать заголовки и и.д.
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sayemlo
Ответ Барсик Юрана
Ну фактос же
ахахаха. пусть неймару покажут как он каждый год лежит в лазарете и не играет в плей-офф лч. 😂 Мбапее в отличие меськи и неймара подобным не занимается. один уезжает в са а другой улетает на карнавал🤓
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
Когда такое было?
2021 году , дали за копу Америку. Турнир второго эшелона. Хотя по статистике он даже в топ 3 не входил) И с клубом занял 3 место в ла лиге
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Иван Петров
Ответ Адепт Суперлиги
Мбаппе дико переоценен. Он в 100 раз талантливее Холланда, но с точки зрения принятия решений в 100 раз слабее. Если бы он был реальным профессионалом, то взял бы уже пару ЗМ минимум, это железно.
Он не может взять ЗМ, который дают Месси потому что он Месси.
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Джамал Арипов
Зря он так с черепашкой . Мбапе думал что они играют в подавки.
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Эрж Абакиров
Ответ СуперНегр228
"Потому что это харам☝️"Заявили в ПСЖ
смешно🤡
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Адепт Суперлиги
Мбаппе дико переоценен. Он в 100 раз талантливее Холланда, но с точки зрения принятия решений в 100 раз слабее. Если бы он был реальным профессионалом, то взял бы уже пару ЗМ минимум, это железно.
+6
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Dizzod
Ответ Автомобилист Зажопинск
да такие фактос. сравнивать Неймара и Мбаппе просто смешно. Футбольный гений и чсвшный бегунок
у Мбаппе есть золото и серебро ЧМ, а у Неймара?
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СуперНегр228
Ответ Фут.Боль
Неймар лайкнул фото девушки с огромной попой. ПСЖ в ярости.
"Потому что это харам☝️"Заявили в ПСЖ
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boalx
Ответ Пирс Морган
Прикольно будет, если он просто в машине задницей задевает телефон
А вот это хорошо!😂👍👍
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Гамарджоба Генацвале
Серьезный поступок Неймара.
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Я всех их сделал
Хорошая у них там атмосфера, всё-таки три примы в атаке это перебор, в Барсе получилось трио МСН ввиду того, что Суарес крайне командный игрок, плюс уругваец быстро сдружился с аргентинцем, ну а Неймар был ещё юниором и не обладал нынешним статусом звезды, это уже потом ему стало тесно в тени Месси и он захотел стать единоличной звездой в Париже, хотя там тоже был отличный Кавани, а в то же лето подъехал вундеркинд Мбаппе, который быстро стал полноценным топом, чемпионом мира, а Джуниор даже в ПСЖ не смог стать лидером, показывая уровень несколько раз в год и вечно вылетая в решающие моменты сезона, обижаться может только на себя, менее звёздный Кавани легенда клуба и любимец болельщиков, как и Ибра, а Неймар останется просто вечно недовольным наёмником-тусовщиком
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Deze Deze
Ответ Los Galácticos
На каждый лайк Неймара отдельная новость
Это что. Скоро будут пилить новости из случаев, когда он НЕ лайкнет пост.
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Эркинбек Апаканов
У Юрана горит что то)))
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AnMe
Ответ elkipalki
Неймар тогда затащил в ЛЧ. Именно он, а не Месси. Тогда вообще был его прайм, имхо. Но все вылизывали Месси, еше и ЗМ почему-то дали ему, а не бразильцу. Вот он и ушел в ПСЖ.
Для меня лч 15 года был сомнительным, говорю как болела барсы. Но в лч именоо с ПСЖ он был реально хорош, хотя тут и к судьям вопросы. Однако, Месси помимо хорошей игры в лч весь сезон играл лучше него. И действительно много вкладывал в команду без голов в лч, как это делает щас в ПСЖ, давая свободу Суаресу и Неймару, не жмотил пенки, делал предголевые из глубины, как бы не смеялись. Уже тогда начал прям сильно разносторонне играть из Глубины, больше раскрывая свое «плеймейкерство». Поэтому искренне не понимаю, почему за 15 год Ней заслужил. Это был его прайм, дико любил в тот год его игру, но ему чуть-чуть все же не хватило, хотя в таланте не уступает Лео. ЗМ тогда заслуженно вручили. Слишком много разговоров от таких хейтеров в адрес любого, кто хоть чуть дает конкуренцию Лео. Единственный мяч за который можно придраться думаю это 2010
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