«Спартак» интересуется Оздоевым. Трансфер маловероятен – у москвичей в приоритете подписание защитника (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Полузащитник Магомед Оздоев привлек внимание «Спартака».

По данным Ивана Карпова, хавбека предлагали всем московским клубам, и «Спартак» заинтересовался игроком «Фатих Карагюмрюк».

Однако переход Оздоева в «Спартак» маловероятен. Для красно-белых сейчас в приоритете поиск центрального защитника.

Последним клубом в РПЛ у Оздоева был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий

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Eugene88
Куда еще то в центр поля нам? Утка очередная от алко-инсайдера
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Spartakus1984
Ответ SMART789
Надеюсь Мага пошлет их, не стоит в этом мараться
зенитом же мараются и ничего
+20
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Александр Мызников
Зачем он Спартаку?
+11
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+9
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ZarvuR2020
Ответ Eugene88
Куда еще то в центр поля нам? Утка очередная от алко-инсайдера
Надо записать, что когда Карпов несёт чушь про Спартак, то он алкоинсайдер.
+12
-7
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Maxximus
Эту новость Карпу с
соседнего пруда утка шепнула? 😂
+5
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Пользователь заблокирован
Урааааааа!!! Красно-белые братья!!Я вернулся из бана!Там я был за то, что говорил правду про бом...., оооо про зенит!!!!!
Боже Спартак храни!!!!!
+10
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Bernie
Это что было? КБ интересуются , НО НЕ НУЖЕН..
интересуются тем, кто не нужен? Так что ли ?
+3
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+3
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Eugene88
Ответ ZarvuR2020
Надо записать, что когда Карпов несёт чушь про Спартак, то он алкоинсайдер.
Можешь записать покороче: карпов - алкоинсайдер.
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Roman Sobolev
Ответ igls54
Если Спартак не идет к Могомеду, то Магомед идет к Спартаку
Так "мо" или "ма"?))
+3
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ygcn5c2ty9
Спартак собрался играть 2-8-0 судя по всему, чтобы в центре поля было сразу два ромба
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Three Days Grace
Ответ Александр Мызников
Зачем он Спартаку?
он оч крутой сезон провел в Турции. С учетом, что настоящей 6 нет в команде, лишним бы не был имхо
+3
-1
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igls54
Если Спартак не идет к Могомеду, то Магомед идет к Спартаку
+4
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Беременный малыш
Инсайды Карпа можно выкинуть в помойку🗑️
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Ёшимин Бональдо
и живописью
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Egor Aleksandrovich
Ответ TheSportNik
Ваня не ври, кроме ЦСКА больше 30+ не кому не нужен. У Оздоева 1 год контракта, цена наверно копеечная или бесплатно совсем.
нам игроки на другие позиции нужны, даже учитывая отсутсвие скамейки - цз, латераль, инсайд и форвард.
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TheSportNik
Ваня не ври, кроме ЦСКА больше 30+ не кому не нужен.
У Оздоева 1 год контракта, цена наверно копеечная или бесплатно совсем.
+2
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Spartakus1984
Зачем?Если ищут ЦЗ и купят его,то Литвинов вернётся в опорку,а там куча людей у нас,покупать цп можно,но иностранца,и то в случае ухода Мартинса
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Мансур Абдрахимов
Так можно про любого футболиста писать что им интересуется какой то клуб. Я думаю это утка от агента Маги
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lovec23
Хорошо ,что не Кокориным. А то у него агент волшебник какой то
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Egor Aleksandrovich
Ответ Eugene88
Куда еще то в центр поля нам? Утка очередная от алко-инсайдера
про Медину вначале помню также писали)
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Дмитрий Новиков
Ответ Eugene88
Куда еще то в центр поля нам? Утка очередная от алко-инсайдера
это чтобы потом якобы зенит перехватил опять))))
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Зубы Дзюбы
Ответ Eugene88
Куда еще то в центр поля нам? Утка очередная от алко-инсайдера
Полу-полузащитников уже на 2 состава,а разрушителя ни одного.
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Barceloneta
НЕТ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
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Пушка_Кутепова
Ответ Александр Мызников
Зачем он Спартаку?
Зачем ему спартак ,? В турции в 100 раз лучше для него
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Ryuske
У "Спартака" перебор с игроками в линии полузащиты, какой ещё Оздоев? После срыва с Рожерио, тут пора задуматься над переводом Зобнина на позицию латераля, как было при Тедеско. Тогда только по численности состав сбалансируется и то, это если Литвинов в центре защиты останется.
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