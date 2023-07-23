«Спартак» интересуется Оздоевым. Трансфер маловероятен – у москвичей в приоритете подписание защитника (Иван Карпов)
Полузащитник Магомед Оздоев привлек внимание «Спартака».
По данным Ивана Карпова, хавбека предлагали всем московским клубам, и «Спартак» заинтересовался игроком «Фатих Карагюмрюк».
Однако переход Оздоева в «Спартак» маловероятен. Для красно-белых сейчас в приоритете поиск центрального защитника.
Последним клубом в РПЛ у Оздоева был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
соседнего пруда утка шепнула? 😂
Боже Спартак храни!!!!!
интересуются тем, кто не нужен? Так что ли ?
У Оздоева 1 год контракта, цена наверно копеечная или бесплатно совсем.