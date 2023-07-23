Полузащитник Магомед Оздоев привлек внимание «Спартака».

По данным Ивана Карпова, хавбека предлагали всем московским клубам, и «Спартак» заинтересовался игроком «Фатих Карагюмрюк».

Однако переход Оздоева в «Спартак» маловероятен. Для красно-белых сейчас в приоритете поиск центрального защитника.

Последним клубом в у был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.