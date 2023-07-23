Оздоев интересен московскому клубу. Переговоры на начальном этапе (Metaratings)

Магомед Оздоев может вернуться в Мир РПЛ после года в лиге Турции.

Как сообщает Metaratings, один из московских клубов рассматривает возможность приобретения 30-летнего футболиста. Пока переговоры находятся на начальном этапе.

Полузащитник уже играл за команду из столицы России – « ». Железнодорожникам он принадлежал с 2010 по 2015 год.

Последним клубом в у был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.