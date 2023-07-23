Оздоев интересен московскому клубу. Переговоры на начальном этапе (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев может вернуться в Мир РПЛ после года в лиге Турции.

Как сообщает Metaratings, один из московских клубов рассматривает возможность приобретения 30-летнего футболиста. Пока переговоры находятся на начальном этапе.

Полузащитник уже играл за команду из столицы России – «Локомотив». Железнодорожникам он принадлежал с 2010 по 2015 год.

Последним клубом в РПЛ у Оздоева был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Кирилл
Судя по тому, что происходит в составах московских клубов, то этот заинтересованный клуб - это ЦСКА.

Думаю, точно усилил бы нынешний состав команды.
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Аморалинни
Ну у Спартака есть Джикия
У Локомотива Тикнизян
У Динамо Захарян + Гагнидзе, если первый уйдет
А вот в ЦСКА шашлык готовить некому
+4
-2
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mitos
Торпедо!
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Денис Ширинов
Ответ mitos
Торпедо!
Родина!
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TheSportNik
Клиент 30+ явно в ЦСКА, так как Федотов с молодыми работать не может.
По всей видимости и бесплатно наверно.
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Владислав88
Динамо по идеи его должно брать. Он реально им нужен. В опорной зоне дыра у них, а Норманн трупешник
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Caniball
Ответ Кирилл
Судя по тому, что происходит в составах московских клубов, то этот заинтересованный клуб - это ЦСКА. Думаю, точно усилил бы нынешний состав команды.
Так если Динамо не берет мексиканца, то им он тоже подходит.
У Цска, кстати в опорной зоне не все так плохо. У них не добор в атаке и на флангах.
0
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OldRedWhite
Ответ Аморалинни
Ну у Спартака есть Джикия У Локомотива Тикнизян У Динамо Захарян + Гагнидзе, если первый уйдет А вот в ЦСКА шашлык готовить некому
Торпедо !
0
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