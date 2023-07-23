Оздоев интересен московскому клубу. Переговоры на начальном этапе (Metaratings)
Магомед Оздоев может вернуться в Мир РПЛ после года в лиге Турции.
Как сообщает Metaratings, один из московских клубов рассматривает возможность приобретения 30-летнего футболиста. Пока переговоры находятся на начальном этапе.
Полузащитник уже играл за команду из столицы России – «Локомотив». Железнодорожникам он принадлежал с 2010 по 2015 год.
Последним клубом в РПЛ у Оздоева был «Зенит». Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Думаю, точно усилил бы нынешний состав команды.
У Локомотива Тикнизян
У Динамо Захарян + Гагнидзе, если первый уйдет
А вот в ЦСКА шашлык готовить некому
По всей видимости и бесплатно наверно.
У Цска, кстати в опорной зоне не все так плохо. У них не добор в атаке и на флангах.