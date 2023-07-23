Сычев об уходе Малкома: «РПЛ станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита не назвал»

Дмитрий Сычев не считает преимущество «Зенита» над остальными клубами РПЛ безоговорочным.

«Я бы не сказал. Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история.

Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал», – заявил бывший форвард сборной России.

Медведев подтвердил продажу Малкома «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Это рекорд для РПЛ