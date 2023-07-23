Сычев об уходе Малкома: «РПЛ станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита не назвал»

Теги Зенит Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Малком ТАСС Футбол

Дмитрий Сычев не считает преимущество «Зенита» над остальными клубами РПЛ безоговорочным.

«Я бы не сказал. Малком уезжает, а это уже будет совсем другая история.

Я на сто процентов уверен, что конкуренция будет, чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал», – заявил бывший форвард сборной России.

Медведев подтвердил продажу Малкома «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. Это рекорд для РПЛ

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Какая разница кто выиграет чемпионат, лишь бы Балтика заняла 9 строчку
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Уходит сильный игрок, ему интереснее, ну... Ок, тогда если во всех командах будут одни дуболомы, вот это интрига будет!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
С уходом Малкома конкурентов у Зенита меньше не станет
К тому же наверняка приедет новая партия бразильцев
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Филиппов
Сычев конечно гений, уходит сильный футболист и чемпионат будет интереснее, так может пусть все хорошие игроки уйдут, и будут наши бревна играть
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Балабанова
ничесе какой ужас малком вызывает,так спасибо ему за игру)))
на счет фаворита думаю самый главный ЦСКА, правда начали в с проигрыша.
а на счет замены, думаю есть кем заменить) ну и партия молодых бразильцев не далеко ,думаю)))

удачи Зениту в новом сезоне 🙂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ Alex
А то, что Зенит может купить хорошего вингера, про это Сычев не подумал
Зенит может потерять еще Клауда и наверняка потеряет Вендела. А игрокамуровня Малкома купить практически нереально. 60 лямов это его рыночная цена, он точно не хуже Мудрика, Диаса, Жоты. Такого игрока Зениту сейчас нереально купить, разве что Педро выстрелит, но это точно не быстроислучится, а Малком на пике.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex
А то, что Зенит может купить хорошего вингера, про это Сычев не подумал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Лукашов
Можно подумать- один Малколм весь Зенит тянул...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кочевник56
Я думаю ЦСКА и Динамо будут бороться за чемпионство...)),
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Я просто напомню, что Семак брал первое чемпионство с Эрнани, Ригони и Заболотным.
А Ерохин до сих пор в составе, это просто имба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ещё один любитель извращённой логики. Интереснее станет, если ещё малкомы придут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olander
Чем ниже уровень, тем интереснее. Ясно-понятно …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Матвей Суицидин
Зенит может потерять еще Клауда и наверняка потеряет Вендела. А игрокамуровня Малкома купить практически нереально. 60 лямов это его рыночная цена, он точно не хуже Мудрика, Диаса, Жоты. Такого игрока Зениту сейчас нереально купить, разве что Педро выстрелит, но это точно не быстроислучится, а Малком на пике.
Зенит и без Малкома брал Сейчас будет другая игра Найдут ещё бразилов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ Антон Лукашов
Можно подумать- один Малколм весь Зенит тянул...
Кузяев ушел, Клаудиньо вроде уходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий