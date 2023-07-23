Сака назвал Роналду героем детства и описал Артету одним словом – «гений»

Букайо Сака назвал тренера «Арсенала» Микеля Артету гением.

Вингер ответил на вопросы, которые задавал его партнер по команде .

– Защитник из прошлого, против которого тебе хотелось бы сыграть?

– Я назову . Невероятный игрок. Я хочу сыграть против него.

– Кто был твоим героем в детстве?

– .

– Кто мог бы сыграть тебя в кино?

– Уилл Смит.

– Футболист, с которым ты хотел бы сыграть.

– .

– Под руководством какого тренера из прошлого или настоящего ты бы хотел играть?

– Микеля Артеты.

– Да, но ты играешь за него сейчас.

– Мне нравится играть под его руководством

– Опиши Микеля Артету одним словом.

– Гений, – сказал полузащитник « ».