Сака назвал Роналду героем детства и описал Артету одним словом – «гений»

Теги Криштиану Роналду Тьерри Анри Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Марсело высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кай Хавертц Букайо Сака Уилл Смит кино Футбол

Букайо Сака назвал тренера «Арсенала» Микеля Артету гением.

Вингер ответил на вопросы, которые задавал его партнер по команде Кай Хавертц.

– Защитник из прошлого, против которого тебе хотелось бы сыграть?

– Я назову Марсело. Невероятный игрок. Я хочу сыграть против него.

– Кто был твоим героем в детстве?

– Криштиану Роналду.

– Кто мог бы сыграть тебя в кино?

– Уилл Смит.

– Футболист, с которым ты хотел бы сыграть.

– Тьерри Анри.

– Под руководством какого тренера из прошлого или настоящего ты бы хотел играть?

– Микеля Артеты.

– Да, но ты играешь за него сейчас.

– Мне нравится играть под его руководством

– Опиши Микеля Артету одним словом.

– Гений, – сказал полузащитник «Арсенала».

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11 комментариев

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Миша Воробьёв
Это ты ещё под руководством Мостового не играл
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Peter Parker
Сложновато будет 54 летнему Смиту сыграть 21 летнего Сака
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иц а мэн
Ответ David Aprasidze
– Кто был твоим героем в детстве? – Криштиану Роналду. 🐐
🏳️‍🌈
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David Aprasidze
Ответ Peter Parker
Марсело защитник из прошлого? Какой ужас. Я уж думал там ну хотя бы про Невилла или Эшли Коула будет ответ… Как быстро мы с Марсело постарели
Невилл был хорош, но Коул был абсолютно лучшим фулбеком АПЛ.
+2
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Zakir Zakir
Ответ Peter Parker
Сложновато будет 54 летнему Смиту сыграть 21 летнего Сака
судя по фильму гемини и нынешними технологиями, он даже сына сака смог бы сыграть)
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