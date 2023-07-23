Сака назвал Роналду героем детства и описал Артету одним словом – «гений»
Букайо Сака назвал тренера «Арсенала» Микеля Артету гением.
Вингер ответил на вопросы, которые задавал его партнер по команде Кай Хавертц.
– Защитник из прошлого, против которого тебе хотелось бы сыграть?
– Я назову Марсело. Невероятный игрок. Я хочу сыграть против него.
– Кто был твоим героем в детстве?
– Кто мог бы сыграть тебя в кино?
– Уилл Смит.
– Футболист, с которым ты хотел бы сыграть.
– Тьерри Анри.
– Под руководством какого тренера из прошлого или настоящего ты бы хотел играть?
– Микеля Артеты.
– Да, но ты играешь за него сейчас.
– Мне нравится играть под его руководством
– Опиши Микеля Артету одним словом.
– Гений, – сказал полузащитник «Арсенала».
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