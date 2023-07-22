Диаш о словах Роналду про саудовскую и европейские лиги: «Никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас АПЛ и Европа конкурентоспособны»

Рубен Диаш отреагировал на слова Криштиану Роналду о европейских лигах.

Напомним, португальский нападающий « » заявил, что не вернется в европейский футбол: «Его уровень упал, единственная достойная лига – ». Кроме того, считает, что чемпионат Саудовской Аравии в ближайшее время превзойдет лиги Нидерландов и Турции.

«Я не думаю, что кто-то знает, что произойдет в будущем. Мы ждем, чтобы узнать, как все будет развиваться, но я могу говорить только о настоящем, и в настоящем Премьер-лига и Европа в целом сохраняют свою конкурентоспособность», – сказал защитник « » и сборной Португалии в эфире beIN Sports.