Диаш о словах Роналду про саудовскую и европейские лиги: «Никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас АПЛ и Европа конкурентоспособны»
Рубен Диаш отреагировал на слова Криштиану Роналду о европейских лигах.
Напомним, португальский нападающий «Аль-Насра» заявил, что не вернется в европейский футбол: «Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ». Кроме того, Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии в ближайшее время превзойдет лиги Нидерландов и Турции.
«Я не думаю, что кто-то знает, что произойдет в будущем. Мы ждем, чтобы узнать, как все будет развиваться, но я могу говорить только о настоящем, и в настоящем Премьер-лига и Европа в целом сохраняют свою конкурентоспособность», – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в эфире beIN Sports.
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