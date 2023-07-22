Диаш о словах Роналду про саудовскую и европейские лиги: «Никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас АПЛ и Европа конкурентоспособны»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рубен Диаш Футбол

Рубен Диаш отреагировал на слова Криштиану Роналду о европейских лигах.

Напомним, португальский нападающий «Аль-Насра» заявил, что не вернется в европейский футбол: «Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ». Кроме того, Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии в ближайшее время превзойдет лиги Нидерландов и Турции. 

«Я не думаю, что кто-то знает, что произойдет в будущем. Мы ждем, чтобы узнать, как все будет развиваться, но я могу говорить только о настоящем, и в настоящем Премьер-лига и Европа в целом сохраняют свою конкурентоспособность», – сказал защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в эфире beIN Sports.

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10 комментариев

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Robert Oganyan
Так можно и стать некрасивым и перестать вызываться в сборную
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Гамаль Хайдаров
«не слушайте деда» добавил Диаш
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Красная стрела
Роналду конечно бред сказал. Европейский футбол может упасть, но только, если упадёт футбол вообще в целом. Ибо все сливки всё равно будут в Европе.
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psycho
ну пока что в Саудовскую Аравию ни один топ-игрок не приехал, будем объективны
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Greatest Of All Time
Неужели теперь лучшего защитника не будет в сборной, ведь его слова точно не понравится Эсмиральде.
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Максим Черкашин
Диаш, мне высказывания всех душевно больных комментировать.😁
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Tazemyrat Kemalow
Я сейчас смотрю повтор финала ЧМ сб. Аргентины и сб. Франции 18.12.2022! Как же приятно смотреть этот финал, снова и снова ☝️👑🏆🥇🇦🇷 как можно не смотреть, это же триумфальный день Величайшего футболиста всех времен Лео Месси!
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Bazilic
Видно, что понимает, какой бред несет Роналду, но боится потерять место в сборной
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Bazilic
Ответ psycho
ну пока что в Саудовскую Аравию ни один топ-игрок не приехал, будем объективны
Милинкович-Савич
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