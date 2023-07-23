Глава «Локо» о Тикнизяне: «Один из лучших наших игроков. Рассмотрим адекватное предложение – его купили за 5,5 млн евро»

В «Локомотиве» заявили, что готовы рассмотреть адекватные предложения по Наиру Тикнизяну.

Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных сказал, что клуб получил одно предложение по защитнику, но не стал рассматривать его из‑за финансовых условий.

«По Тикнизяну было одно предложение, оно неадекватное по уровню мастерства Наира. Если будет адекватное, то будем рассматривать. То есть адекватное той цене, по которой он был куплен «Локомотивом», а именно – 5,5 миллиона евро.

Вы видите, что Наир один из лучших игроков «Локомотива» сейчас. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем», – сказал Нагорных.