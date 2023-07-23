Глава «Локо» о Тикнизяне: «Один из лучших наших игроков. Рассмотрим адекватное предложение – его купили за 5,5 млн евро»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

В «Локомотиве» заявили, что готовы рассмотреть адекватные предложения по Наиру Тикнизяну.

Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных сказал, что клуб получил одно предложение по защитнику, но не стал рассматривать его из‑за финансовых условий.

«По Тикнизяну было одно предложение, оно неадекватное по уровню мастерства Наира. Если будет адекватное, то будем рассматривать. То есть адекватное той цене, по которой он был куплен «Локомотивом», а именно – 5,5 миллиона евро.

Вы видите, что Наир один из лучших игроков «Локомотива» сейчас. Конечно, подобные предложения мы рассматривать не будем», – сказал Нагорных.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар М
а совсем недавно был Такнельзян и Привозян) Пришел норм тренер - и как преобразился Наир. Или Дзюба так влияет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
С весны он точно на 6-7 млн. играет (минимум).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Смысл продавать за тем же деньги, что и купили, если он в Локо заметно прогрессировал? Это что за менеджмент 80лвл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hardporno
Ответ Чётко_как_чечётка
Смысл продавать за тем же деньги, что и купили, если он в Локо заметно прогрессировал? Это что за менеджмент 80лвл?
потому что переплатили, продавать вообще нет смысла, только если сам тикнизян не будет сильно просить на выход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий