Глава «Локо» о видео Дзюбы с торчащим игрушечным бананом: «Я не видел. Если вы это смотрели, значит, вам интересно»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Юрий Нагорных Футбол

Юрий Нагорных ответил на вопрос о видео Артема Дзюбы с торчащим игрушечным бананом.

– Видео с Дзюбой и бананом я не видел.

– Его увидело полстраны.

– Ну, все это видел лишь тот, кто хочет увидеть. Если вы это смотрели, значит, вам интересно. Мне, например, это неинтересно. Поэтому я и не смотрел.

– Является ли это видео похабным?

– Я не могу сказать, я ведь не видел его, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

«Я как на Евро – обосрался». Дзюба вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы на «Большом шоу» Мусагалиева

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Какое же дно журналистика,если все ещё мусолят эту тему с юмористического шоу
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
Вот правильно сказал на те видео смотрел только тот кому это нравится, нормальные люди прошли стороной
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baranov
Всего плохого журналистам! Никита Надежин - м.д.к
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
"пАхабный"от слова пах?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
А с какой стороны банан торчал на этот раз?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий