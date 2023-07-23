Глава «Локо» о видео Дзюбы с торчащим игрушечным бананом: «Я не видел. Если вы это смотрели, значит, вам интересно»

Юрий Нагорных ответил на вопрос о видео Артема Дзюбы с торчащим игрушечным бананом.

– Видео с Дзюбой и бананом я не видел.

– Его увидело полстраны.

– Ну, все это видел лишь тот, кто хочет увидеть. Если вы это смотрели, значит, вам интересно. Мне, например, это неинтересно. Поэтому я и не смотрел.

– Является ли это видео похабным?

– Я не могу сказать, я ведь не видел его, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

«Я как на Евро – обосрался». Дзюба вышел с торчащим игрушечным бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы на «Большом шоу» Мусагалиева