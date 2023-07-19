Глава «Локо» перед сезоном: «Все соперники укрепились, легко никому не будет. У нас единый коллектив»

Юрий Нагорных высказался в преддверии старта нового сезона Мир РПЛ.

«Перед началом сезона всегда обозначаются задачи. В спорте без этого нельзя. Коллектив у нас сейчас отличный, единый. Команда — сплав мастерства, опыта и молодости.

Сезон предстоит непростой. Все соперники укрепились, все готовятся к старту. Легко никому не будет. Много ровных, мастеровитых команд. Мы соответственно настраиваемся на предстоящий чемпионат», — сказал председатель совета директоров « ».

В прошлом чемпионате России красно-зеленые заняли 8-е место.